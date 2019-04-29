«Разрушены несколько семей». Перепутанным в роддоме пермячкам пришлось отдать 100 тысяч, чтобы доказать свое родство

- Вероятность родства Валентины Найденко и Светланы Якименко равняется 99,9… процентов, - произнесла судья.

Светлана не может сдержать слез.

28 лет назад в роддоме Сивы в одну ночь появились на свет сразу две девочки. Валентина Найденко назвала дочку Катей, а Раиса Гачегова - Светланой. Девочки росли, и все вокруг подмечали, что они не похожи на родителей. Света и Екатерина даже сидели за одной партой в школе.

- Мужу прямо в глаза говорили: «Алешка, а девка-то не твоя, соседская!», - вспоминала Валентина Павловна. - Но мы сплетни не слушали, всегда считали Катю своей родной дочкой.

Девочки выросли. К тому времени Валентина Павловна похоронила мужа, да и Катя осталась без родителей. Но несколько лет назад в родительский дом вернулась старшая сестра Светы, Алевтина. Все удивились ее поразительному сходству с Екатериной. А Валентине Павловне все не давала покоя мысль, почему же Катя так не похожа на них. Она вспомнила, что когда рожала девочку, ей дали кусок клеенки вместо нормальной бирочки.

Екатерина Пермякова о том как узнала, что она не родная дочь 00:00 00:00

Валентина Павловна на это заседание приехать не смоглаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- По телевизору я увидела программу про перепутанных девочек и тоже решила позвонить, - вспоминала Валентина Павловна. - К нам приехали журналисты, а потом мы поехали в Москву. Тест ДНК показал, что Света - моя дочь. Когда правда открылась, я первым делом сходила на могилку Светиных родителей, сказала «спасибо», что вырастили мою дочь. Но и Катя всегда будет моей дочерью.

Валентина Найденко, Катя, ее брат Николай, Света, ее сестра Алевтина и брат Владимир обратились в суд с иском к минфину РФ и родильному дому Сивинской больницы. Сумма исков - 30 миллионов рублей. 29 апреля прошло очередное заседание.

Светлана и ЕкатеринаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Результаты ДНК с программы НТВ суд не признал, поэтому мы сдали новые анализы, - говорит Светлана.

Как уточнила адвокат семьи, экспертиза обошлась почти в 100 тысяч рублей.

На этом заседании судья зачитала результаты экспертизы, где было сказано, что Светлана - это дочь Валентины Павловны.

Девушка не смогла сдержать слез, ведь она никогда не увидит своего родного отца Алексея, как и Екатерина - своих родителей.

- Из-за ошибки разрушились несколько семей, - говорит Светлана.

Следующее заседание назначено на конец мая.

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