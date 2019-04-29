2019-04-29T15:52:08+03:00
Общество

«Разрушены несколько семей». Перепутанным в роддоме пермячкам пришлось отдать 100 тысяч, чтобы доказать свое родство

Суд попросил предоставить повторные результаты теста ДНК
Елена КОНОВА
Поделиться:
Семьи с волнением слушали результаты экспертизы, хотя уже знали ихСемьи с волнением слушали результаты экспертизы, хотя уже знали ихФото: Елена КОНОВА
Изменить размер текста:

- Вероятность родства Валентины Найденко и Светланы Якименко равняется 99,9… процентов, - произнесла судья.

Светлана не может сдержать слез.

28 лет назад в роддоме Сивы в одну ночь появились на свет сразу две девочки. Валентина Найденко назвала дочку Катей, а Раиса Гачегова - Светланой. Девочки росли, и все вокруг подмечали, что они не похожи на родителей. Света и Екатерина даже сидели за одной партой в школе.

- Мужу прямо в глаза говорили: «Алешка, а девка-то не твоя, соседская!», - вспоминала Валентина Павловна. - Но мы сплетни не слушали, всегда считали Катю своей родной дочкой.

Девочки выросли. К тому времени Валентина Павловна похоронила мужа, да и Катя осталась без родителей. Но несколько лет назад в родительский дом вернулась старшая сестра Светы, Алевтина. Все удивились ее поразительному сходству с Екатериной. А Валентине Павловне все не давала покоя мысль, почему же Катя так не похожа на них. Она вспомнила, что когда рожала девочку, ей дали кусок клеенки вместо нормальной бирочки.

Екатерина Пермякова о том как узнала, что она не родная дочь

00:00
00:00
Валентина Павловна на это заседание приехать не смогла Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Валентина Павловна на это заседание приехать не смоглаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- По телевизору я увидела программу про перепутанных девочек и тоже решила позвонить, - вспоминала Валентина Павловна. - К нам приехали журналисты, а потом мы поехали в Москву. Тест ДНК показал, что Света - моя дочь. Когда правда открылась, я первым делом сходила на могилку Светиных родителей, сказала «спасибо», что вырастили мою дочь. Но и Катя всегда будет моей дочерью.

Валентина Найденко, Катя, ее брат Николай, Света, ее сестра Алевтина и брат Владимир обратились в суд с иском к минфину РФ и родильному дому Сивинской больницы. Сумма исков - 30 миллионов рублей. 29 апреля прошло очередное заседание.

Светлана и Екатерина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Светлана и ЕкатеринаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Результаты ДНК с программы НТВ суд не признал, поэтому мы сдали новые анализы, - говорит Светлана.

Как уточнила адвокат семьи, экспертиза обошлась почти в 100 тысяч рублей.

На этом заседании судья зачитала результаты экспертизы, где было сказано, что Светлана - это дочь Валентины Павловны.

Девушка не смогла сдержать слез, ведь она никогда не увидит своего родного отца Алексея, как и Екатерина - своих родителей.

- Из-за ошибки разрушились несколько семей, - говорит Светлана.

Следующее заседание назначено на конец мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье перепутанные в роддоме девочки жили на одной улице и сидели за одной партой

Правда открылась лишь 28 лет спустя (Подробнее…)

Света и Катя всю жизнь прожили на соседних улицах, а в школе сидели за одной партой [аудио, видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Только дети должны за себя агитировать": Известный блогер Вадим Манукян прокомментировал скандал вокруг шестого сезона «Голос.Дети»
Ростовчанин считает, что участвовать в шоу должны только ребята из народа, а дочке Алсу посоветовал "не обращать внимание на крики людей" [аудио]
Новости 24
В Пермском крае мужчина убил знакомого топором
В Пермском крае открыт пожароопасный сезон
«БКС Брокер» и «Яндекс.Деньги» представили новые возможности для инвестиций
В Прикамье супруги пойдут под суд за отказ обеспечивать детей
В Пермском крае нашли автомобиль с телами мужчины и женщины
«Ушибы и отеки по всему лицу»: пермячка обвиняет таксистов в избиении отца
В Перми за дистанционное мошенничество задержали уроженца Казани
«Трещины на стенах и на потолке»: в Перми судебные приставы закрыли стационар детской больницы
В Перми пройдет кулинарный конкурс «Вкус традиций»
Бесплатно пополнить счета и карты «ФОРА-БАНКА» можно через сервис «Сбербанк-Онлайн»
В Прикамье житель Белоруссии ударил ножом брата
«Совсем другое дело»: пермяк исполнил саундтрек «Мстителей» на балалайках
В Перми сотрудник отеля ударил ножом одного из постояльцев
В Перми водитель автобуса смотрел видео на телефоне и чуть не попал в ДТП
Пермячка разделась догола около крупного торгового центра
Пермяки в соцсетях делятся фотографиями апрельского снега
В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме пострадала 55-летняя женщина
В Пермском университете вывели новый сорт гладиолуса
«Если друг оказался вдруг» - пермяк украл у приятеля деньги с банковской карты