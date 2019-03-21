Тонущий мальчик махал рукой из воды, а тренер подумал, что ребенок балуется

- Не дергайте ручку - бассейн не работает и, может, вообще больше не откроется, - окликнули нас прохожие, когда мы пытались зайти в оздоровительный комплекс «Синергия», который несколько лет назад отгрохали в Чермозе. - Тут такой страх случился - до сих пор не верится. Ребенок утонул на самой мелкоте, и спасти не смогли.

Чермоз (это Ильинский район, всего 200 километров до Перми) имеет гордый статус городского поселения. А по сути, уж простите, - дыра дырой: асфальт растаял вместе со снегом, повсюду заброшенные здания без окон, помойку устроили прямо у дороги. Мусор, говорят местные, здесь не вывозят неделями.

- Мы тоже город, только дома у нас ниже и асфальт жиже, - горько шутят жители. - Но самое страшное - это заболеть. Врачей у нас нет, а в «скорой» из всех лекарств - одна зеленка.

Не хотел идти на тренировку

- Мы стараемся даже из дома лишний раз не выходить, - плачет 29-летняя Юля, потерявшая сына. - В Чермозе все друг друга знают, сопереживают. Я просто не вынесу вопросов, как же все так случилось.

Четвероклассник Никита занимался в бассейне два года. Родные говорят, что спортивные тренировки мальчик любил не особо - ему больше нравилось свободное плавание.

- Никиточка - домашний мальчик, но характер есть - не любит, когда его заставляют что-то делать, - убитая горем бабушка Ольга Владимировна не может говорить о внуке в прошедшем времени. - Но я всегда говорила, что мальчику обязательно нужно заниматься спортом, а он не хотел меня расстраивать. Он и в тот день не очень хотел идти на занятие. Мы опаздывали на тренировку, и я на машине сама отвезла его в бассейн.

Бабушка мальчика, погибшего в бассейне в Чермозе 00:00 00:00

У руководства бассейна не было никаких разрешений на проведение детских тренировокФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Никита, наскоро переодевшись, нырнул в бассейн самым последним. Дети уже выполняли упражнение, которое задал тренер: дважды нужно было сплавать туда и обратно.

- Я завела Никиточку в бассейн, заплатила за тренировку и пошла к машине, - рассказывает Ольга Владимировна. - Только успела сесть за руль, как в окошко мне постучала администратор: мол, вернитесь обратно, Никите стало плохо.

С начала тренировки прошло меньше 10 минут. Женщина забежала в бассейн и увидела, что ее внук лежит без сознания прямо на полу.

Бабушка рассказывает, как увидела ребенка 00:00 00:00

- Тренер приподнял его за руку и только повторял: «Что с Никитой? Что с ним?» В тот момент я даже не поняла, что ребенок мог нахлебаться воды. Подумала, что ему стало плохо еще до того, как он залез в воду.

Тренер мальчика Денис Солдатов отказался общаться с журналистамиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администратор пыталась вызывать «скорую», но единственная в городе бригада уехала на другой вызов.

- Я решила везти внука в больницу на своей машине, - продолжает Ольга Владимировна. - Никита был в одних плавках, поэтому я закутала его в свой плащ и понесла в машину. Посадила его на переднее сиденье, а он как тряпочка: голова на дверь падает. Больница находится на соседней улице, но я не помню, как доехала до врача. Уже позже посмотрела, что звонила своей дочери из машины в 17.04. То есть с момента начала тренировки прошло буквально несколько минут.

- А почему тренер не поехал с вами?

- Не знаю. Он приехал только минут через двадцать. Потрогал меня за плечо и тихо спросил: «Что теперь со мной будет?», но мне было не до него.

Фельдшер проводила реанимацию в течение тридцати минут: колола адреналин, делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

- Мы метались по больнице, не зная, чем помочь сыну, - рассказывает Юлия, она тоже сразу же примчалась в больницу. - Ждали медсестру, которая сопровождала тяжелобольных в Ильинский, надеялись, что она сможет что-то сделать. Потом ждали, что привезут хотя бы какое-то оборудование - дефибриллятор или ЭКГ. А потом мы остались с мамой вдвоем. Медики поняли, что наш мальчик умер, а до нас все не доходило.

В официальной справке, которую потом выдали родным, написано: «Причина смерти: несмертельное погружение в воду и утопление».

«Никита пытался позвать на помощь»

Юля и Ольга Владимировна до сих пор не могут понять, что произошло с Никитой в те 10 минут, которые он провел на тренировке.

Камер в бассейне нет. Единственные свидетели – это тренер и дети.

- Я плыл по дорожке и не понимал, почему Никита меня не догоняет, - рассказывал позже психологам один из мальчиков. - А когда вынырнул, увидел, что тренер достает его из воды.

Никите было всего 10 лет. Почему он умер, установит судебно-медицинская экспертизаФото: из семейного архива

- Никита пытался позвать на помощь, он махал ручкой из воды, - говорит другая девочка. - Он хотел показать, что ему плохо. А тренер решил, что мальчик балуется и засвистел в свисток.

Судя по всему, в тот момент, когда все дети поплыли, Никите стало плохо. Он потерял сознание, обмяк и упал на дно бассейна. Ребенок захлебнулся и утонул на глубине всего в один метр!

Сколько он пролежал на дне, пока его не увидел тренер, и пытался ли мужчина оказать первую помощь? Ответов на эти вопросы нет.

Еще странно, что во время тренировки детей в спорткомплексе не было ни дежурного медика, ни спасателей.

- Я не хочу никого обвинять, пусть следствие во всем разберется, - продолжает Ольга Владимировна. - Но когда я забежала в бассейн, тренер просто держал Никиту. Он даже не сказал, что вытащил его из воды и что внук, скорее всего, захлебнулся.

Тренер по плаванию - местный учитель физкультуры Денис Солдатов. Он работает сразу в двух школах - в коррекционной и в обычной, а по вечерам подрабатывает инструктором по плаванию.

Денис Владимирович - многодетный отец (трое его детей - еще школьники) и бывший милиционер. Но восемь лет назад, когда отделение в Чермозе расформировали, пошел работать в школу.

Инструктор бассейна из Прикамья, где утонул мальчик, отказывается от комментариев 00:00 00:00

- У меня идет учебный процесс, и разговаривать с вами я не буду. Все комментарии я уже дал, - заявил педагог и хлопнул перед нами дверью спортзала. Оказалось, что после трагедии с Никитой от работы Солдатова никто не отстранил.

Администратор пыталась вызывать «скорую», но единственная в городе бригада уехала на другой вызов.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А на каком основании я должна была его отстранить? - не понимает директор школы в Чермозе Ирина Петрова. - Никаких обвинений ему не предъявили, поэтому он продолжает работать. Очень ответственный и серьезный педагог, дети его любят. Он сам очень переживает из-за случившегося, первые дни ходил на работу коричневого цвета. Я сама была в этом бассейне через полчаса после трагедии. Я уверена, что учитель сделал все возможное, чтобы спасти ребенка.

Мальчика привезли уже мертвым

Все случилось около 17 часов вечера. Смерть Никиты констатировали в 17.40. Однако фельдшер, которая пыталась оказать ребенку помощь, утверждает, что мальчика привезли в больницу уже мертвым.

- Неживой он был уже, понимаете, - чуть не плачет Валентина Николаевна. - Наблюдались признаки биологической смерти. Зрачки расширены, дыхания и пульса нет, губы посинели.

- Почему вы не приехали на вызов в бассейн?

- Машину отправили на другой вызов с участковым медиком.

Где на самом деле была машина «скорой помощи», до сих пор до конца не ясно. По одной версии, в момент, когда умирал ребенок, она стояла запертой в гараже, со всем необходимым оборудованием. У автомобиля закончилась страховка, и возить на нем больных было нельзя. По другой версии, водитель повез врача домой в другую деревню. Но официально бригада «скорой» была на выезде у другого больного.

Сейчас минздрав проводит служебное расследование, были ли допущены дефекты в оказании медицинской помощи.

- Почему на весь город всего одна бригада «скорой»? - задали мы вопрос минздраву.

- По нормативу положена одна бригада на 10 тысяч населения. А в Чермозе - чуть больше трех тысяч. На данный момент по данному факту проводится проверка. Если будет доказана вина медицинских работников, будут приняты соответствующие меры, - ответили в ведомстве.

А мы прогулялись по больничному городку Чермоза. Зрелище печальное: корпуса, где раньше располагались детский и взрослый стационары, прогнили и почти развалились.

- Правда, нам все время обещают, что больницу будут восстанавливать, только брехня это все, - рассказал один из пациентов. - У нас даже терапевта нормального нет - на приеме сидит фельдшер, и очередь к нему - до улицы. Стоматолог вечно на больничном. Еще есть педиатр, гинеколог и все.

Если больной тяжелый, его везут в Ильинский. Даже в комфортной иномарке по дырявой дороге мы ехали около полутора часов.

- Представьте, что творится в старой «буханке» скорой помощи? - жалуются чермозцы. - Буквально на днях по дороге в больницу мужчина умер прямо в машине от сердечного приступа.

- А люди всегда чем-то возмущены, - считает заведующая поликлиникой в Чермозе Елена Гуляева. - По нормативу у нас вообще должен быть маленький ФАП, а есть и своя лаборатория, и физкабинет, и узкие специалисты к нам приезжают. С ребенком произошел несчастный случай, медики здесь ни при чем.

Смертельный бизнес

Прошлой осенью Никиту обследовал невролог в Перми - мальчик внезапно упал в обморок.

- Но тогда никаких отклонений у ребенка не обнаружили, назначили только витамины, - говорит бабушка погибшего мальчика. - В остальном мальчишка был как все. Иногда простужался, но нечасто.

В школе подтверждают: у Никиты была основная группа здоровья, то есть никаких освобождений от занятий спортом и физкультурой у него не было.

Вскрытие показало: пороков сердца не обнаружено.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Но пока подозреваемых по этому делу нет.

Сейчас нужно дождаться результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит, что стало причиной смерти ребенка.

- Мы должны разобраться, был ли шанс спасти погибшего мальчика, - говорит прокурор Ильинского района Дмитрий Прокопенко. - Что можно было сделать, все ли было сделано и есть ли причинно-следственная связь между действиями взрослых и наступлением смерти ребенка. То есть можно ли было при данном диагнозе оказать необходимую помощь в условиях ФАПа или нужна была экстренная высокотехнологичная помощь.

В прокуратуре решается вопрос о мерах в отношении руководства «Синергии». Как стало известно «КП», не было никаких документов, разрешающих проведение детских тренировок в бассейне.

По сути, здесь устроили незаконный бизнес, который в один страшный момент оказался смертельным. За каждое занятие в бассейне родители детей платили по 80 рублей, из них 25 шло на зарплату тренеру, остальное - руководству бассейна.

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