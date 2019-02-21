Единственная «скорая» в городе не смогла приехать, чтобы спасти утонувшего в бассейне четвероклассника

- У меня давление за двести скачет, поэтому я вам ничего сейчас объяснять не буду, - кидают трубку в администрации бассейна, где во вторник во время тренировки утонул 10-летний мальчик.

Оздоровительный комплекс «Синергия» три года назад построил в Чермозе (это Ильинский район) местный завод. Три дорожки по 25 метров, глубина чуть меньше двух метров.

Во вторник вечером сюда на тренировку пришли девять юных спортсменов. Занятие в секции плавания проводил приглашенный тренер - днем он работает в школе учителем физкультуры, а по вечерам подрабатывает инструктором в бассейне.

Ребята находились в воде и выполняли упражнения. В какой-то момент тренер не увидел одного из парней - 10-летнего Колю (имя изменено. - Ред.). Мужчина прыгнул в воду и вытащил ребенка - он лежал на дне бассейна. Тренер пытался сделать мальчику искусственное дыхание, но тот был без сознания.

Коля занимался плаванием второй год, бабушка привозила его на тренировки в «Синергию» два раза в неделю.

- В тот вечер я, как обычно, привезла внука на своей машине, а сама ждала его в коридоре, - плачет бабушка погибшего четвероклассника Ольга Владимировна. - Вдруг вижу, бежит перепуганный тренер с внуком на руках. Кричит, что ребенку стало плохо. Я замотала Колю в свой плащ, и мы побежали к машине. Я решила, что будет быстрее, если я его сама отвезу в больницу, она буквально на соседней улице.

- То есть «скорую» вы не вызывали?

- Пытались вызвать, нам сказали, что бригада на выезде. В Чермозе есть поликлиника от Ильинской центральной больницы, но когда я туда приехала, на месте был только фельдшер. Оборудования, чтобы завести сердце, нет. Медик поставила Коле какой-то укол, делала массаж сердца, но ничего не помогало…

Четвероклассник умер, так и не придя в сознание. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причина смерти - утопление.

- Неужели в бассейне, где тренировались дети, не было ни медика, ни спасателя? - спросили мы у бабушки.

- Там никого, кроме тренера, не было.

- У Коли были какие-то хронические заболевания?

- Обычный ребенок, ничего такого. Простужался, конечно, но как все дети - ни реже, ни чаще.

Как нам сообщили в прокуратуре Ильинского района, на весь Чермоз работает всего одна бригада «Скорой помощи». Населения в городе - больше трех тысяч человек. В поликлинике есть только амбулаторный прием, с более серьезными проблемами нужно ехать в Ильинск, а это 70 километров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, во время тренировки в бассейне мальчик неожиданно потерял сознание и ушел под воду. Сейчас следователи изучают документы: как соблюдали технику безопасности в бассейне, кто был ответственным за занятия с детьми и прочее. Допрашивают работников и посетителей оздоровительного комплекса. Проверяют, были ли у погибшего школьника какие-то хронические заболевания.

- Прокуратура проводит свою проверку, - рассказал «Комсомолке» прокурор Ильинского района Дмитрий Прокопенко. - Мы уже выявили недостатки в организации занятий детей в бассейне. В частности, там действительно не было дежурного медика, который мог бы попытаться оказать помощь ребенку. В итоге тренер оказался один на один с бедой. Будем разбираться.