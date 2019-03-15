«Когда его достали из воды, он был жив». Следователи выясняют, был ли шанс спасти утонувшего в бассейне ребенка

- В тот вечер я как обычно привезла внука в бассейн и ждала в коридоре, пока закончится тренировка, - вспоминает бабушка погибшего мальчика. – Неожиданно выбегает тренер с моим Колей на руках. Кричит, что ему стало плохо. Я замотала ребенка в свой плащ, и мы побежали к машине. Я решила, что будет быстрее, если я сама отвезу его в больницу – она была рядом.

Трагедия, напомним, случилась в оздоровительном комплексе «Синергия» в городе Чермоз еще 19 февраля. В местном бассейне организовали секцию по плаванию, занятия проводил приглашенный тренер – днем он работает физруком в школе, а по вечерам – инструктором в бассейне.

10-летний Коля занимался плаванием уже второй год. Вместе с другими юными спортсменами он находился в воде и выполнял упражнения. В какой-то момент тренер заметил, что мальчик лежит на дне бассейна.

Мужчина вытащил ребенка из воды, пытался сделать искусственное дыхание, но Коля не приходил в себя.

Единственная на весь Чермоз "скорая" была на другом вызове, бабушка сама привезла ребенка в местную поликлинику, но там была только фельдшер. Она поставила Коле укол, делала массаж сердца, но четвероклассник умер, не приходя в сознание. Причина смерти – асфиксия от утопления.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Но пока, как стало известно «КП», подозреваемых по этому делу нет.

Тренер отстранен от работы, а в бассейне все детские тренировки отменены.

- Мы должны разобраться, был ли шанс спасти погибшего мальчика, - говорят в прокуратуре Ильинского района. – Все ли было для этого сделано, и есть ли причинно-следственная связь между действиями взрослых и наступлением смерти ребенка.

Пока следователи выясняют, почему в бассейне оказывались услуги ненадлежащего качества. В частности, почему во время детской тренировки не было дежурного медика. Также ждут результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти ребенка.

- Ребенка достали из воды живым, тренер утверждает, что он хрипел, - рассказывает источник в следствии. – Он пытался проводить реанимационные мероприятия, но понял, что мальчику становится только хуже. Известно, что у мальчика имелось хроническое заболевание, нам важно понять, мог ли он вообще заниматься в этой спортивной секции.

В этой истории вопросов очень много. Например, почему на весь город Чермоз работает всего одна «скорая» и почему медики местной больницы не смогли оказать ребенку необходимую помощь?

В министерстве здравоохранения Пермского края нам сообщили, что по нормативу положена одна бригада «скорой» на 10 тысяч населения. А в Чермозе – чуть больше трех тысяч.

- На данный момент по данному факту проводится проверка, - пояснили в минздраве. – Если будет доказана вина медицинских работников, будут приняты соответствующие меры.

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