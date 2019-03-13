Трогательные фото из приюта: гончий пес и дикий лисенок успокаивают друг друга

На страничке "ВКонтакте" пермской станции помощи животным волонтеры выложили замечательные фотографии. На них рядышком мирно лежат два рыжих существа и, такое впечатление, ласково заглядывают в глаза друг другу.

- Беда объединяет, и неважно, кто ты - дикий зверь или пес охотничьей породы, - подписали фотографии волонтеры.

Самое удивительное, что эти лежащие рядышком друг с другом «рыжики» - гончий пес Граф и лисенок Фокс. Встреться они где-нибудь на лесных просторах, и один из них наверняка превратился бы в охотника, а другой - в желанную для собаки добычу.

Но к пермским волонтерам животные попадают с последней надеждой на помощь. И они словно понимают, что здесь действуют законы милосердия.

- Графа нам привезли буквально вчера наши коллеги из Татарстана, - рассказал руководитель Пермской станции скорой помощи животным Семен Филипповский. - Собаку нашли на обочине трассы Казань - Ижевск. Рентген показал, что у нее сломан позвоночник в тазовой части. Так получилось, что перед тем, как делать снимок, его положили рядом с лисенком Фоксом, которого нам привезли 10 марта. Мы поначалу не знали, как они отнесутся друг к другу. Все-таки Граф – помесь гончей и легавой породы, самый настоящий охотничий пес, а Фокс - лисенок, то есть дикий зверь.

Еще совсем недавно Фокс бегал по лесу, но его сбила машина в районе Соснового бора в Перми.

- Добрые люди его подобрали, привезли в Пермь, пытались обзванивать ветклиники, но там получили отказ, и увезли его снова в лес, на прежнее место, - говорит Семен Филипповский. – Но потом догадались позвонить нам. В итоге помимо перелома таза Фокс получил еще и сильное переохлаждение.

Как же все-таки отреагировали друг на друга охотничий пес и лис, когда оказались рядышком?

- Граф понюхал воздух, напрягся, увидев дикого зверя, но потом расслабился, мирно улегся и стал спокойно посматривать на него. Точно так же вел себя и лисенок, - рассказывает Семен Филипповский.

Подобное поведение животных он в точности объяснить не может.

- Но почему-то они словно приобретают у нас какой-то инстинкт доброты, - говорит он. – К примеру, карликовый поросенок Пиг Ас, которого мы недавно взяли, теперь мирно живет в одной комнате с псом Рафаэлем и даже ложится ему на бок, чтобы поспать. И пес лежит, не шевелясь, словно опасаясь потревожить сон мини-пига.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трогательные фото: бездомный мини-пиг, который оказался в приюте, стал вожаком стаи

Теперь он использует собак вместо лежанки [видео] (подробнее…)

Бездомный мини-пиг живет в приюте среди собак-инвалидов

Пермские зоозащитники ищут для Ганика любящих хозяев (подробнее…)