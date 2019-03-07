Бездомный мини-пиг Ганик, которого поместили в пермский собачий приют, стал вожаком стаи

Мы уже писали, что на станции скорой помощи для животных «Антидогхантер» в Перми поселился новый обитатель: 7-месячный карликовый поросенок по кличке Ганик Пиг Ас.

Как рассказал пермский общественник Семен Филипповский, они взяли его у хозяйки, которая разместила объявление о том, что отдаст мини-пига, потому что переезжает в другой город.

Волонтеры опасались, что бездомный поросенок попадет в недобрые руки. А поскольку специального «поросячьего» приюта в Перми нет, Ганика пришлось поселить в питомник вместе с брошенными псами, которым потребовалось лечение. До тех пор, пока мини-пигу не найдут ответственного хозяина.

Другого выхода не было, но зоозащитники опасались за маленького поросенка: как-то он поладит, такой крохотный, со взрослыми псами?

Вот такую лежанку сначала устроили для мини-пига.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ганику в приюте пока неуютно, - рассказывали волонтеры в первые часы его пребывания у них. - Он, как ребенок, чуть ли не плачет, если его не берут на руки. Да и не место поросенку среди собак. Так что сейчас мини-пигу ищем хозяина.

Ганика поселили в отдельной клетке в собачьем приюте. И поначалу опасения волонтеров вроде бы подтвердились. Постоянные обитатели приюта проявляли повышенный интерес к новому постояльцу. Они крутились возле клетки, где он сидел, и даже пытались грызть прутья.

В какой-то момент одному из псов – подкидышу по кличке Шкет – удалось-таки добраться до лежанки мини-пига. Что же произошло дальше? Мини-пиг Ганик словно почувствовал себя вожаком стаи. Он не заробел, завилял хвостиком. И, в конце концов, стал использовать Шкета, которого наказали, пристегнув цепочкой, вместо лежанки, поскольку его лежбище было разворошено. И Шкет подчинился, лежал и грел поросенка на своем боку, боясь пошевелиться.

Из Шкета получилась уютная постелька. Фото: группа ВК «Zoohelp Антидогхантер Пермь!»

А волонтеры-зоозащитники выложили на своей странице ВКонтакте фотографии этой милой сцены.

- Шкет наказан за погрызенную бамбуковую лежанку нашего поросенка по имени Пиг Ас, - сопроводили они снимки комментариями. - Пристегнут цепочкой, чтобы «понять и исправиться». А свин пришел и лег - не на погрызенную лежанку, нет, - а на Шкета.

У Пиг Аса теперь много новых друзей.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще раз напомним: кандидатов в будущие хозяева Ганика волонтеры будут отбирать придирчиво. Сейчас мини-пиг весит 2,5 килограмма, но когда вырастет, будет весить больше 10 килограммов. Так что для того, чтобы держать его в квартире, потребовалось бы выделить отдельную комнату.

Ну, а пока хозяева не нашлись, можно привезти в приют сырые овощи и фрукты для бездомного поросенка. Станция скорой помощи «Антидогхантер» находится в Закамске, по адресу: ул. Причальная, 5. За баннером стройуправления №157 надо повернуть направо к серым воротам. Телефоны: 203-02-06, 278-50-05.

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