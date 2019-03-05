Бездомный мини-пиг живет в приюте среди собак-инвалидов

На станции скорой помощи для животных «Антидогхантер» появился новый обитатель: 7-месячный карликовый поросенок по кличке Ганик Пиг Ас.

- Хозяйка переехала в другой город и спешно избавилась от своего экзотического питомца, - рассказал зоозащитник Семен Филипповский.

Сейчас Ганик весит 2,5 килограмма.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока Ганика поселили в отдельной клетке в собачьем приюте. Его постоянные обитатели уже привыкли к поросенку. Они обнюхивают его и пытаются играть с ним. Наибольший интерес к мини-пигу проявляет Снежа - белоснежная дворняжка, у которой был перелом грудного отдела, отчего парализовало задние лапки. Снежу хозяева выкинули в подъезд. А сотрудники «Антидогхантера» спасли ее. Она часто садится возле его клетки и о чем-то «разговаривает» с Гаником.

В приюте поросенок научился по-собачьи вилять хвостиком. А еще он очень любит, когда его чешут по животику. И когда Снежа, играя с ним, носом подталкивает его в бок, Ганик ложится на пол и подставляет свое пузико.

В приюте мини-пиг подружился с собакой Снежей, у которой парализованы задние лапы.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Но Ганику в приюте неуютно, - рассказывают волонтеры. - Он, как ребенок, чуть не плачет, если его не берут на руки.

Да и не место поросенку среди собак. Так что сейчас мини-пигу ищут хозяина.

- Но мы не выдаем животных в ситуации «ребенок захотел», - рассказал Семен. - Ребенок рано или поздно наиграется, за животным придется смотреть взрослым. И оно станет ненужным. Мы на такое насмотрелись. Поэтому отдадим Ганика только тем, кого я лично знаю, - ответственным взрослым хозяевам.

Сейчас поросенок весит 2,5 килограмма. Но он еще будет расти - мать у него весила 12 кг, а отец - 15. Поэтому в приюте заранее предупреждают: если держать Ганика в квартире, то, когда вырастет, ему потребуется отдельная комната.

А пока хозяева не нашлись, в приюте просят прислать им сырые овощи и фрукты для мини-пига. Станция скорой помощи «Антидогхантер» находится в Закамске, по адресу: ул. Причальная, 5. За баннером стройуправления №157 надо повернуть направо к серым воротам. Телефоны: 203-02-06, 278-50-05.