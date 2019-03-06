Выбираем стул или кресло для школьника: на что обратить внимание и почему это важно

Для каждого человека, и для ребенка в частности, важно иметь свое личное рабочее место. И если для взрослого подходит практически любой стол и стул, то к оборудованию рабочего уголка для школьника нужно отнестись куда серьезнее. Если правильная парта-трансформер уже подобрана, встает вопрос о выборе подходящего стула или кресла. Правильно подобранное детское кресло поможет сформировать ровную осанку и предотвратить искривление позвоночника. Кроме того, модели регулируются по высоте по мере взросления ребенка.

В наши дни дети проводят в сидячем положении огромное количество времени, пока делают домашнее задание, читают или занимаются своим хобби. При этом нужно обратить внимание, что обычные компьютерные или офисные кресла не рассчитаны на сохранение здоровья спины и поддержку позвоночника.

Так как же правильно выбрать кресло среди большого количества разновидностей? Давайте разберемся!

Ортопедическими бывают не только кресла, но и стулья. Так, например, производитель детской растущей мебели «Дэми» предлагает вместе с партой приобрести их классический «растущий» стул в комплекте. В чем же отличие стула «Дэми» от любого другого? Такой стул обеспечит правильную посадку, подстраиваясь под особенности конкретного ребенка, так как он регулируется не только по высоте, но и по глубине посадки.

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Это позволяет равномерно распределить нагрузку на спину и бёдра во время занятий. За счет своего веса (8,5 кг) стул обеспечивает ребенку статичное положение. Стул «Дэми» можно назвать антивандальным, поскольку особенности конструкции делают его максимально устойчивым к механическим повреждениям. Эти же особенности позволяют стулу выдерживать не только вес крупного ребенка, но и любого взрослого. Также бесспорным плюсом такого стула является его демократичная цена.

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Кроме того, если у вас нет «растущей» парты, но хочется, чтобы ребенок сидел правильно, для вас тоже существует особый стул. Например, стул «УСУРА» от «Бельмарко».

Благодаря специальной конструкции стул помогает держать спину прямой и способствует профилактике различных заболеваний позвоночника. Такой стул, так же, как и стул «Дэми», может «расти» вместе с ребенком: у него легко регулируются высота сидения и подножки.

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Кроме того, имеется съемный столик. Поэтому можно начать им пользоваться в качестве стульчика для кормления, когда малыш только начинает самостоятельно сидеть. А когда ребенок начинает ходить в школу, то, сидя на стуле «УСУРА», за счет регулируемой подножки школьник сможет разместиться даже за обычным большим письменным столом и при этом сохранить правильную осанку. Такой стул способен выдерживать до 100 кг, а за счет экологически чистых материалов и соответствий всем требованиям, которые предъявляются к производству детской мебели, стул «Бельмарко» прослужит ребенку не один год.

Теперь разберем, какие бывают кресла и в чем их преимущества перед стульями. Все ортопедические кресла без исключения имеют фиксированное положение, то есть кресло не вращается вокруг своей оси. Также в колесиках ортопедических кресел присутствуют стопоры, которые блокируют колеса как только ребенок садится на стул.

Выбирая ортопедическое кресло, стоит обратить внимание на несколько факторов:

- Форма и конструкция. Конструкция изделия обеспечивает правильное расположение всех частей тела ребенка в процессе сидения, что гарантирует правильную осанку малыша;

- Спинка. Она должна обладать правильной формой, а также иметь оптимальный угол наклона, чтобы ребенок мог сохранять ровную осанку, не утомляясь при этом. Важным фактором является жесткость спинки. Если она будет мягкой, то спина будет прогибаться. Отличным выбором считается спинка, в которой имеется встроенная маятниковая опора. Она отличается высокой подвижностью, что гарантирует комфорт ребенка.

- Высота. Это очень важный аспект, поскольку стул должен быть ребенку по размеру. На каждые 10 см роста приходится 3 см высоты кресла. Согласно международным стандартам детское кресло должно иметь высоту не более 55 см. Если ребенок еще недостаточно высокий, нужно приобрести подставку для ног, ширина которой должна быть не меньше длины стопы.

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- Отсутствие подлокотников. Подлокотники способствуют тому, что ребенок начинает сутулиться, привыкая облокачиваться. А их отсутствие заставляет ребенка находиться в ровном и правильном положении, укрепляя мышцы спины.

Основные виды ортопедических кресел, которые можно найти в модельном ряду таких производителей, как FunDesk, Mealux, Rifforma и Nanotec:

1. Кресло с двойной спинкой. Такая спинка имеет специальную конструкцию, в которой две части полностью подвижны и независимы друг от друга, что позволяет поясничному отделу позвоночника находиться в своеобразном корсете. Долгие занятия в этом кресле позволят спине находиться в комфортных условиях, то есть ребенок не будет испытывать усталости от долгого сидения. Кроме этого, конструкция также предусматривает настройку спинки исходя из ширины спины ребенка.

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2. Спинка, повторяющая анатомическую форму спины. Такая спинка эффективно поддерживает позвоночник ребенка. Также спинки этой формы, как правило, оснащены маятниковыми опорами, что позволяет сохранить естественную подвижность спины.

3. Кресла с подставкой под ноги. Такой вид кресел особенно подойдет в тот период, когда ребенок еще не дотягивается ногами до пола, но уже активно занимается школьными заданиями. Ноги обязательно должны иметь твердую опору - это позволяет равномерно распределить вес тела, не напрягая позвоночник.

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Как правило, кресла удобнее классического ортопедического стула. Они мягче и интенсивнее поддерживают спину. Кроме того, ортопедические кресла обладают необычным дизайном и яркими расцветками, а чтобы цвет кресла не терял своей красоты, на них предусмотрены сменные чехлы.

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Независимо от того, какому стулу или креслу вы отдадите свое предпочтение, стоит помнить несколько простых правил:

- ступни должны полностью стоять на полу;

- голени располагаются под углом 90 градусов к бедру;

- бедра находятся в горизонтальном положении;

- предплечья расслаблены, причем они могут опираться на столешницу;

- спинка изделия должна подходить под спину ребенка, а также выступать опорой пояснице.

Если Вы все еще не определились с моделью стула или ортопедического кресла, то обязательно приходите в магазин детской растущей мебели «ПартаПермь» на ул. Крисанова, 73. Там Вы и Ваш ребенок сможете вживую посмотреть на разные модели кресел и стульев, посидеть на них и выбрать именно ту, что придется по вкусу вам.

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