2018-12-14T09:15:02+03:00
Общество

Как купить парту для школьника в Перми

Советы родителям, которые заботятся о здоровье и комфорте ребенка
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Забота о здоровье ребенка - важный аспект, который заботит всех родителей без исключения. Каждый хочет обеспечить свое чадо самым лучшим, будь то игрушки, одежда или мебель в детской. И если с игрушками и прочими бытовыми вещами все ясно, то что делать с детской мебелью - в частности, с рабочим местом ребенка?

-

-

Если вы заботитесь о здоровье ребенка, то переоборудованная в школьный уголок домашняя мебель или купленный в спешке большой компьютерный стол точно не подойдут. Простой стол, как и компьютерный, подходит взрослому человеку. А для ребенка такой стол велик, он не учитывает его физиологические особенности. Неправильная посадка может вызвать сколиоз, утомляемость, повышение нагрузки на глаза и запястья и, как итог, ухудшение работоспособности и снижение успеваемости.

Избежать проблем, связанных с неправильным рабочим местом, можно оборудовав школьный уголок ребенка растущей партой-трансформером. Если вы зададите такой запрос в интернете, то узнаете, что таких парт сейчас огромное множество - от совсем простых до ультрасовременных моделей. И возникает вопрос: куда идти и как выбрать?

-

-

В магазине детской растущей мебели «ПартаПермь» вы сможете найти огромный ассортимент самых разнообразных парт от различных производителей, как отечественных («Дэми», «Астек»), так и зарубежных (FunDesk, Mealux, Nanotec). В вопросе выбора парты важно не просто оценить понравившийся вариант по картинке - необходимо пощупать парту, дать ребенку посидеть за ней, посмотреть, как работают все механизмы, и опробовать их самостоятельно. Покупка парты - важный шаг, и подходить к нему нужно с умом. Именно поэтому для вашего удобства мы стараемся наполнить торговый зал самыми разными моделями, чтобы вы могли посмотреть и сравнить варианты вживую. Одно дело увидеть изображение - и совсем другое, когда есть возможность попробовать посидеть на разных креслах и стульях за разными партами.

В нашем магазине ваш ребенок сможет «примерить» любую парту и ортопедическое кресло, которые по вашему желанию мы можем отрегулировать под рост ребенка. Школьник на практике сможет убедиться, что растущая мебель по всем параметрам лучше обычной.

Наши консультанты смогут ответить на все интересующие вас вопросы, помогут сориентироваться в огромном ассортименте и сделать выбор исходя именно из ваших пожеланий.

-

-

Выбрав парту, вам не придется долго ждать, поскольку у нас есть свой собственный склад. Если интересующий вас товар есть на складе, то вы без промедлений сможете забрать свою покупку либо заказать доставку. Что тоже несомненный плюс, поскольку мы осуществляем доставку в любую часть города абсолютно бесплатно. Также при необходимости для вашего удобства мебель могут поднять и собрать (за отдельную плату).

-

-

А для тех, у кого совсем нет времени для поездок по магазинам, у нас есть сайт с полным перечнем продукции и актуальными ценами, на котором вы можете выбрать парту и прочитать ее подробное описание с характеристиками. Если вам нужна консультация, вы всегда сможете позвонить консультанту, который будет рад ответить на все вопросы и помочь с оформлением заказа в режиме онлайн.

«ПартаПермь» - это специализированный магазин детской растущей мебели, в котором вам гарантированы большой выбор растущих парт и ортопедических стульев, индивидуальный подход, качественное обслуживание.

-

-

г. Пермь, ул. Крисанова, 73

тел. +7 (342) 236-88-80, 271-18-50

тел. гор. линии 8-800-550-49-09 (звонок по России бесплатный)

сайт: partaperm.ru

vk: vk.com/partaperm

e-mail: partaperm@yandex.ru

-

-

-

-

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому
«Закон о розовых волосах»: в Кишерти прокуратура запретила устанавливать в школах дресс-код
Пермский футбольный арбитр пострадал в аварии в Индии
В Соликамске без тепла остались 146 жилых домов
Следственный комитет: назначена экспертиза для выяснения причины смерти женщины в «скорой»
В Перми произошла авария с участием пяти автомобилей, пострадал водитель
Из-за мигрантов прикамское предприятие заплатит почти миллион рублей штрафа
Пермские власти объявили аукционы на покупку 85 автобусов
В Прикамье стоимость техосмотра не превысит 655 рублей
В Прикамье должник, сидящий в колонии, спрятал внедорожник в самовольном гараже
Массовые катания проходят на восьми катках Дзержинского района Перми
Житель Пермского края убил знакомого, а через четыре дня облил сотрудницу ломбарда кислотой
«Стало плохо после скандала с мамой ученика». В пермской школе охранница умерла на рабочем месте
В Прикамье прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи»
В Прикамье осудят мошенника, который не любил отдавать долги
В Перми учеников и сотрудников школы эвакуировали в спортзал из-за запаха дыма
В Прикамье столкнулись две «Лады», один человек погиб
После вмешательства прокуратуры в Прикамье чиновники выделили автобус для воспитанников детского сада
В Перми открылся дневной центр помощи бездомным «Территория Передышки»
В Прикамье управляющая рестораном присвоила 246 тысяч рублей и соврала, что ее обокрали
Губернатор Прикамья проведет предновогодний эфир в Instagram