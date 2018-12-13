Как купить парту для школьника в Перми

Забота о здоровье ребенка - важный аспект, который заботит всех родителей без исключения. Каждый хочет обеспечить свое чадо самым лучшим, будь то игрушки, одежда или мебель в детской. И если с игрушками и прочими бытовыми вещами все ясно, то что делать с детской мебелью - в частности, с рабочим местом ребенка?

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Если вы заботитесь о здоровье ребенка, то переоборудованная в школьный уголок домашняя мебель или купленный в спешке большой компьютерный стол точно не подойдут. Простой стол, как и компьютерный, подходит взрослому человеку. А для ребенка такой стол велик, он не учитывает его физиологические особенности. Неправильная посадка может вызвать сколиоз, утомляемость, повышение нагрузки на глаза и запястья и, как итог, ухудшение работоспособности и снижение успеваемости.

Избежать проблем, связанных с неправильным рабочим местом, можно оборудовав школьный уголок ребенка растущей партой-трансформером. Если вы зададите такой запрос в интернете, то узнаете, что таких парт сейчас огромное множество - от совсем простых до ультрасовременных моделей. И возникает вопрос: куда идти и как выбрать?

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В магазине детской растущей мебели «ПартаПермь» вы сможете найти огромный ассортимент самых разнообразных парт от различных производителей, как отечественных («Дэми», «Астек»), так и зарубежных (FunDesk, Mealux, Nanotec). В вопросе выбора парты важно не просто оценить понравившийся вариант по картинке - необходимо пощупать парту, дать ребенку посидеть за ней, посмотреть, как работают все механизмы, и опробовать их самостоятельно. Покупка парты - важный шаг, и подходить к нему нужно с умом. Именно поэтому для вашего удобства мы стараемся наполнить торговый зал самыми разными моделями, чтобы вы могли посмотреть и сравнить варианты вживую. Одно дело увидеть изображение - и совсем другое, когда есть возможность попробовать посидеть на разных креслах и стульях за разными партами.

В нашем магазине ваш ребенок сможет «примерить» любую парту и ортопедическое кресло, которые по вашему желанию мы можем отрегулировать под рост ребенка. Школьник на практике сможет убедиться, что растущая мебель по всем параметрам лучше обычной.

Наши консультанты смогут ответить на все интересующие вас вопросы, помогут сориентироваться в огромном ассортименте и сделать выбор исходя именно из ваших пожеланий.

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Выбрав парту, вам не придется долго ждать, поскольку у нас есть свой собственный склад. Если интересующий вас товар есть на складе, то вы без промедлений сможете забрать свою покупку либо заказать доставку. Что тоже несомненный плюс, поскольку мы осуществляем доставку в любую часть города абсолютно бесплатно. Также при необходимости для вашего удобства мебель могут поднять и собрать (за отдельную плату).

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А для тех, у кого совсем нет времени для поездок по магазинам, у нас есть сайт с полным перечнем продукции и актуальными ценами, на котором вы можете выбрать парту и прочитать ее подробное описание с характеристиками. Если вам нужна консультация, вы всегда сможете позвонить консультанту, который будет рад ответить на все вопросы и помочь с оформлением заказа в режиме онлайн.

«ПартаПермь» - это специализированный магазин детской растущей мебели, в котором вам гарантированы большой выбор растущих парт и ортопедических стульев, индивидуальный подход, качественное обслуживание.

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г. Пермь, ул. Крисанова, 73

тел. +7 (342) 236-88-80, 271-18-50

тел. гор. линии 8-800-550-49-09 (звонок по России бесплатный)

сайт: partaperm.ru

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e-mail: partaperm@yandex.ru

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