«Прошу разобраться с этой вопиющей ситуацией». Певица Юлия Самойлова обратилась к губернатору Прикамья с просьбой допустить двух сестер до занятий в школе без пробы Манту

Российская певица, участница «Евровидения» Юлия Самойлова обратилась к губернатору Пермского края с просьбой допустить двух учениц пермской гимназии №3 к занятиям.

- Ситуация с пермской семьей, разумеется, вопиющая, - написала она в блоге «Народный комиссар» в Instagram. - Двоих детей не пускают в школу пять месяцев из-за не пройденной реакции манту. И все потому, что их мама крайне осторожно относится к любым формам прививок и вакцинации.

Она отметила, что на стороне матери девочек Светланы и считает, что девочек необходимо допустить до занятий.

- Считаю, что только родители вправе решать вопросы здоровья детей, - подчеркнула певица. - Я обращаюсь к министру образования Пермского края и губернатору Максиму Решетникову, прошу разобраться с этим вопросом и допустить детей к образовательному процессу и общению с одноклассниками.

Министр образования края Раиса Кассина ответила на обращение Юлии Самойловой. В комментариях она указала на то, что требования санитарного законодательства невозможно игнорировать и нельзя подвергать опасности окружающих детей и педагогов.

- Помимо реакции Манту сейчас предложены альтернативные методы обследования на туберкулезную инфекцию, - отметила Раиса Кассина. - Никто не ограничивает выбор родителей и учащихся. Но при этом, всем, кто пользуется другими методами диагностики, нужна справка от врача-фтизиатра, подтверждающая отсутствие туберкулеза. Школа не может трактовать результаты медицинского теста, это может сделать только врач.

Также она добавила, что направление к врачу было выдано еще в начале учебного года, но родители по каким-то причинам отказываются вести туда детей.

Мирославу и Соню пять месяцев не пускают в школу Фото: из семейного архива

Кроме того, по словам Раисы Кассиной, школа предоставляла возможность обучения в дистанционном режиме: получать задания посредством электронного дневника, проводить скайп-сессии с учителями. Но родители отказались от этого.

- Школа не может допустить ребенка к занятиям без заключения врача-фтизиатра, - заключила министр образования. - Это административное нарушение!

Напомним, двух сестер – девятиклассницу Мирославу и третьеклассницу Соню - уже пять месяцев не пускают в гимназию №3. Родители девочек отказались делать им реакцию Манту. Два месяца Мирослава и Соня занимались в частном репетиционном центре. Сейчас девочки, по словам мамы, обучаются в домашних условиях.