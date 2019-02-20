2019-02-20T11:28:34+03:00
Общество

«Без справки от фтизиатра ходить в школу нельзя». Роспотребнадзор наказал пермскую гимназию №3 за нарушения правил допуска детей

Ведомство прокомментировало ситуацию с обращениями родителей по вопросу недопуска детей в школу
Константин КЯКИНЕН
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фото из семейного архивафото из семейного архива
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Как вчера сообщала «Комсомолка», двух сестер – девятиклассницу Мирославу и третьеклассницу Соню - уже пять месяцев не пускают в гимназию №3. Родители девочек отказались делать им реакцию Манту. Два месяца Мирослава и Соня занимались в частном репетиционном центре. Сейчас девочки, по словам мамы, обучаются в домашних условиях.

Родители обратились в прокуратуру, директор школы сделал тоже самое. Краевой Роспотребнадзор на своем сайте разъяснил ситуацию.

- В ходе санитарно-эпидемиологического расследования, проведенного в апреле 2018 года в отношении гимназии №3, расположенной в Орджоникидзевском районе Перми были выявлены нарушения правил профилактики туберкулеза, - сообщили в ведомстве. Школа допускала детей к занятиям без проведения туберкулиновой диагностики и заключения фтизиатра. Напоминаем, что дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию только после заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

В Роспотребнадзоре уточнили, что должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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