В Перми исполнительный директор приюта «Надежда», откуда эвакуировали изможденных пенсионеров, объявлен в розыск

В Перми расследуется уголовное дело по факту оказания лицам престарелого возраста и инвалидам услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья.

В частном доме по ул. Леонова в Индустриальном районе 57-летняя пермячка и ее 36-летний знакомый организовали частный приют «Надежда». Он был создан на месте приюта «Мария», который закрыли в феврале прошлого года. Тогда в ходе проверки обнаружили мертвую женщину, которая лежала в одной палате с живыми. Пермячка была осуждена и получила наказание - один год четыре месяца условно с испытательным сроком на два года.

В ноябре 2018 года было возбуждено еще одно уголовное дело. Социальные услуги оказывались без соответствующей медицинской лицензии. Помещения дома не подходили для организации приюта. На момент возбуждения уголовного дела, в ноябре 2018 года, в приюте находилось 4 человека.

6 февраля одного из постояльцев приюта отвезли на скорой в МСЧ №9. Он был в крайне тяжелом состоянии, крайне истощен и обезвожен. Была организована новая проверка. В результате вновь зафиксированы нарушения в предоставлении социальных услуг.

Частный приют пришлось брать штурмом Фото предоставлено министерством социального развития Пермского края

Центр временного пребывания пожилых людей «Надежда» на ул. Леонова, 87г пришлось брать штурмом. Администратор и обслуживающий персонал забаррикадировался в трехэтажном коттедже и не открывал ни представителям министерства социального развития края, ни прокурорским работникам. Пришлось на помощь вызывать полицию. Силовики выставили дверь и ужаснулись.

На кроватях лежали изможденные, исхудавшие старики. Двенадцать престарелых людей, нуждающихся в постоянном уходе и медицинской помощи, были брошены на произвол судьбы. Немытые, неухоженные, они молили о помощи. Было принято решение об эвакуации постояльцев и помещении их в медицинские и социальные учреждения.

Всех постояльцев приюта эвакуировали

- В ходе расследования уголовного дела осмотрены помещения приюта, допрошены лица, находившиеся в приюте, обслуживающий персонал, - сообщили в СУ СКР. - Изъята документация приюта, содержащая сведения о перечне, технологии оказания и стоимости услуг.

В ведомстве добавили, что 36-летний исполнительный директор частного приюта на допрос в следственный комитет не явился. Он объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.