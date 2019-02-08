2019-02-08T06:19:32+03:00
Общество

В Перми исполнительный директор приюта «Надежда», откуда эвакуировали изможденных пенсионеров, объявлен в розыск

36-летний мужчина не явился на допрос в следственный отдел
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото предоставлено министерством социального развития Пермского краяфото предоставлено министерством социального развития Пермского края
Изменить размер текста:

В Перми расследуется уголовное дело по факту оказания лицам престарелого возраста и инвалидам услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья.

В частном доме по ул. Леонова в Индустриальном районе 57-летняя пермячка и ее 36-летний знакомый организовали частный приют «Надежда». Он был создан на месте приюта «Мария», который закрыли в феврале прошлого года. Тогда в ходе проверки обнаружили мертвую женщину, которая лежала в одной палате с живыми. Пермячка была осуждена и получила наказание - один год четыре месяца условно с испытательным сроком на два года.

В ноябре 2018 года было возбуждено еще одно уголовное дело. Социальные услуги оказывались без соответствующей медицинской лицензии. Помещения дома не подходили для организации приюта. На момент возбуждения уголовного дела, в ноябре 2018 года, в приюте находилось 4 человека.

6 февраля одного из постояльцев приюта отвезли на скорой в МСЧ №9. Он был в крайне тяжелом состоянии, крайне истощен и обезвожен. Была организована новая проверка. В результате вновь зафиксированы нарушения в предоставлении социальных услуг.

Частный приют пришлось брать штурмом Фото предоставлено министерством социального развития Пермского края

Частный приют пришлось брать штурмом Фото предоставлено министерством социального развития Пермского края

Центр временного пребывания пожилых людей «Надежда» на ул. Леонова, 87г пришлось брать штурмом. Администратор и обслуживающий персонал забаррикадировался в трехэтажном коттедже и не открывал ни представителям министерства социального развития края, ни прокурорским работникам. Пришлось на помощь вызывать полицию. Силовики выставили дверь и ужаснулись.

На кроватях лежали изможденные, исхудавшие старики. Двенадцать престарелых людей, нуждающихся в постоянном уходе и медицинской помощи, были брошены на произвол судьбы. Немытые, неухоженные, они молили о помощи. Было принято решение об эвакуации постояльцев и помещении их в медицинские и социальные учреждения.

Всех постояльцев приюта эвакуировали

Всех постояльцев приюта эвакуировали

- В ходе расследования уголовного дела осмотрены помещения приюта, допрошены лица, находившиеся в приюте, обслуживающий персонал, - сообщили в СУ СКР. - Изъята документация приюта, содержащая сведения о перечне, технологии оказания и стоимости услуг.

В ведомстве добавили, что 36-летний исполнительный директор частного приюта на допрос в следственный комитет не явился. Он объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экс-гендиректор издательства «Известия» Эраст Галумов из тюрьмы: «Я больше полугода не мог позвонить своей 80-летней маме»
Скоро год, как известный российский политолог, экономист и крупный издатель содержится под стражей. Правозащитники из ОНК Москвы навестили его в СИЗО «Лефортово»
Новости 24
В Перми фура врезалась в пассажирский автобус, пострадала 18-летняя девушка
В Перми разыскивают 72-летнюю женщину
«Его разыскивали семь лет»: Житель Удмуртии безнаказанно насиловал женщин на улицах Перми
Карантин в пермских школах продлят
В Прикамье отец вынес из огня двух сыновей
Экс-министр спорта РФ Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми
В Прикамье 55-летний дедушка надругался над 5-летней внучкой
Власти Перми закупят 30 новых низкопольных трамваев
В Перми к месту старта «Лыжни России-2019» будут ходить бесплатные автобусы
В Прикамье горняка уволили за появление на работе в пьяном виде
В Прикамье 77-летний пенсионер поджег дом своего соседа
В Перми лжегазовики ходили по квартирам и продавали вентили и шланги втридорога
«Сильно проголодалась». В Перми женщина украла с прилавка копченую рыбу
Бардымская школа войдёт в пилотный проект «Электронной школы» в Прикамье
«Истощены и обезвожены». Постояльцев приюта «Надежда» в Перми срочно эвакуировали
На трассе Пермь - Екатеринбург фура выехала на встречку и столкнулась с легковушкой
В Прикамье чиновники отказывали сироте в получении жилья
Пермские старшеклассники создали аудиогид по местам съемок фильма «Географ глобус пропил»
В Перми улицу Куйбышева залило кипятком, 15 домов остались без воды
В Перми у расселенного дома по ул. Революции 3/1 изучают грунт