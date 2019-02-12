«Мы не виноваты». В суде избрали меру пресечения трем подозреваемым в афере с квартирой 90-летнего ветерана из Перми

12 февраля в Индустриальном районном суде прошло избрание мер пресечения для трёх подозреваемых в мошенничестве с квартирой ветерана, 90- летнего Василия Ушакова.

Эта история возмутила общественность - 90-летний Василий Ушаков, который в годы войны работал на заводе, помогая стране, может остаться без крыши над головой. Напомним, его дочь Татьяна попалась на экстрасенсов-мошенников. Она хотела вылечиться от хронической астмы, а осталась без денег. Татьяна отдала им все сбережения, взяла в долг у родственников и друзей, но денег все равно не хватало. Тогда она обратилась в микрофинансовую компанию "Клок Хауз", где взяла в общей сложности миллион рублей.

- Сначала я дала заложила квартиру, а потом заключила договор купли-продажи, - говорила Татьяна. - Это была как гарантия того, что я верну деньги. Но Евгений Мезин, с которым я заключила договор, продал квартиру девушке по имени Мария. Деньги за квартиру я так и не получила.

Отцу Татьяна ничего не говорила - она была собственником квартиры и хотела все уладить, не беспокоя Василия Николаевича. Но он узнал все сам - вернулся с дочерью из магазина и увидел, как меняют замки в их двери.

- Нас выпихнули в маленькую комнату, а в большой стал жить квартирант новой владельцы Андрей Кремлев, - говорила Татьяна. - Он не давал ключи от нового замка. Один раз мы с отцом пять часов сидели в подъезде, потому что он не открывал дверь. А представитель собственницы Руслан поранил папе руку, когда пытался втащить в нашу комнату дверь.

Татьяна обратилась в суд. Первый суд она проиграла, но подала апелляцию, чтобы договор купли-продажи признали недействительным.

После публикации этой истории в СМИ на это дело обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал разобраться в деле. 8 февраля задержали четверых человек, подозреваемых в мошенничестве и в самоуправстве.

9 февраля Руслана Зленко отпустили, а остальным пролили срок задержания. 12 февраля избрание меры пресечения для всех состоялось.

30-летнего Андрея Кремлева заключили под стражу на два месяца - его подозревают в самоуправстве и в мошенничестве.

Андрея Кремлева арестовали на два месяцаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А Александра Мезина, отца Евгения Мезина, заключили под домашний арест на 2 месяца.

- Я не понимаю, зачем меня задержали, - говорит Александр. - Мы с сыном не виноваты. Я вообще отношения к этому делу не имею - единственное, я подписал договор, потому что у меня есть доверенность от сына.

Александр живет в Пензе, а в Пермь приехал, чтобы повидать 6-месячного внука Давида. В Пензе у него остался отец-инвалид, о котором Александр заботится.

- Я очень надеюсь на справедливый суд, - добавил Александр.

Под домашним арестом он будет находиться у родственников, проживающих в поселке Сылва.

Отца Евгения Мезина Александра заключили под домашний арестФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Последний подозреваемый - 31-летний Евгений Мезин - акционер компании "Клок Хауз". По коридору суда он идет улыбаясь, как будто его ждут в гостях.

- Я не против, что на заседании присутствуют журналисты, даже очень "за", - говорит Евгений.

Кроме того, что его обвиняют в мошенничестве с квартирой ветерана, в суде озвучиваются и другие потерпевшие от мошеннических действий Евгения Мезина.

- Я - не мошенник, я занимаюсь законной деятельностью - покупаю и продаю недвижимость, - выступил на суде Евгений. - Мы с Ушаковой заключили договор - она получила деньги, я - квартиру. Она даже первый суд проиграла, потому что было доказано, что сделка была законной. Нравятся мои условия - давайте сотрудничать, не нравятся - не будем. Ушакова согласилась. Я не собираюсь скрываться от суда и следствия, у меня шестимесячный сын Давид, молодая жена.

Адвокат Евгения добавил, что не так давно его подзащитный получил серьезную травму и ему надо проходить обследования.

- У нас есть лицо, которое может внести за Евгения залог в 500 тысяч рублей - его знакомая Елена Анатольевна, - добавил адвокат.

Но суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей до 7 апреля.

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