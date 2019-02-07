«Он очень переживает». В Перми ветерана войны выселяют из квартиры из-за долгов дочери по кредиту

Василию Николаевичу Ушакову 90 лет. Он - ветеран Великой Отечественной войны. Во время войны он подростком работал на заводе, стоял у станка.

В последнее время Василий Николаевич часто болеет и редко выходит из дома. А теперь еще и узнал о беде, которая пришла в их семью: 58-летняя дочь ветерана Татьяна взяла в микрофинансовой организации кредит в миллион рублей, чтобы оплатить услуги экстрасенсов, но погасить долг не смогла. Кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру и теперь пытаются выселить их на улицу.

- Ключей у нас нет, однажды мы сходили с отцом за продуктами, а потом пять часов сидели в подъезде - новый хозяин не открывал нам дверь, - рассказывает Татьяна Ушакова. - Папа сидел на ступеньках и плакал.

«Никогда бы не подумала, что стану жертвой экстрасенсов»

Эту двухкомнатную квартиру в панельном доме на улице Глинки (Индустриальный район Перми) купил Василий Николаевич. После смерти супруги он продал свою трехкомнатную квартиру, купил «однушку» сыну и «двушку» - себе и дочери. Дочь Татьяна сделала ремонт и купила мебель.

- Я всю жизнь работала бухгалтером, - рассказывает Татьяна. - Поэтому никогда не думала, что меня так легко обмануть. У меня хроническая астма, я никак не могу ее вылечить. Летом увидела объявление на сайте - экстрасенсы утверждали, что могут избавить от любых болезней. Решила позвонить.

Татьяну удивило, что экстрасенсы готовы были прямо по телефону давать ей консультации, проводили диагностику. С ней общались сразу несколько человек - одни объясняли, как готовиться к обряду, другие - проводили сеансы. Ни одной личной встречи не было.

Деньги за лечение по телефону Татьяна переводила на карту, которую ей дали «экстрасенсы». Всего она отнесла экстрасенсам 1 695 000 рублей.

Татьяна до сих пор в шоке от того, что за пару месяцев лишилась квартиры.Фото: Елена КОНОВА

Татьяна снимала сбережения, занимала у друзей… Когда занимать было уже не у кого, а курс лечения все еще не закончился, она обратилась в финансовую компанию, выдающую займы. Сначала взяла в долг 500 тысяч рублей, потом - еще 500.

- Кредит выдали под залог квартиры, я являюсь единственным собственником, - продолжает пенсионерка. - Потом как-то вышло, что кредиторы предложили: «Давайте мы подпишем договор купли-продажи на вашу квартиру, а когда вы вернете кредит, мы его расторгнем». У меня уже нервы сдавали. Сначала я была под давлением экстрасенсов, потом взяла этот кредит. Около месяца пролежала в больнице, на нервной почве у меня обострилась астма. В итоге я решила подписать договор купли-продажи. Представляете мое состояние, если я даже не помню, в каком МФЦ мы договор оформляли? Квартиру якобы покупала какая-то женщина по имени Марина.

Все это время Василий Николаевич ничего не знал о происходящем - Татьяна не решалась беспокоить отца.

- А в январе раздался звонок, и мне сообщили, что в квартиру скоро заедут новые владельцы, - продолжает Татьяна. - Меня обманули - никто не собирался возвращать мне квартиру, они ее просто продали. Хотя долг был в два раза меньше, чем стоит квартира.

«Ворвались в квартиру и выгнали нас в маленькую комнату»

8 января Татьяна с отцом вернулись из магазина. У их квартиры стояли люди и вырезали замок.

- У меня был просто шок, - говорит Татьяна. - Я говорю: «Вы что такое делаете? Еще решения суда о том, что нам надо выселиться, не было». А они даже внимания не обращают. Я вызвала полицию, но меня попросили проехать в отделение. Там я написала заявление о том, что незнакомые люди сменили замки в моей квартире. А когда вернулась домой, эти люди уселись в большой комнате, включили телевизор - как у себя дома. Специально залили мой ноутбук водой. Когда мы пытались их выгнать, новая хозяйка - ее зовут Марина - стала пинать и оскорблять меня.

Марина поселила в квартире своего знакомого, 20-летнего Андрея из Чусового. Вместе с друзьями они сделали перестановку - запихнули в маленькую комнату какую-то мебель и переселили туда Татьяну с отцом.

- У нас в коридоре стояла старая дверь, - говорит Татьяна. - А квартиросъемщик специально стал пихать ее в нашу комнату. Я кричу: «Что вы делаете? Оставьте ее в подъезде». А он назло продолжает, издевательски говорит: «Это же ваша дверь! Забирайте ее!» Я кричу на весь дом: «Помогите, помогите!», а папа в это время пытался эту дверь вытолкнуть. И тогда истязатель, наконец, решил ее на кухню оттащить, он зажал отцу руку между дверью и шкафом. Там столько крови было... Мы сразу вызвали полицию, снова написали заявление. Потом съездили в больницу, зафиксировали травмы. У отца все руки в черных страшных гематомах.

Вот такие раны получил Василий Николаевич. Фото Татьяны Ушаковой

«Просидели в подъезде пять часов»

Новые собственники установили в квартире свой режим - Татьяна готовит на кухне и сразу уносит еду в комнату. Ключей от новой двери ни у нее, ни у Василия Николаевича нет.

- Приходится просить этого парня, чтобы он нас выпускал, - говорит Татьяна. - Один раз мы с отцом вместе пошли в магазин, вернулись - а он не открывает. Пять часов в подъезде просидели. У меня чуть сердце не разорвалось - отец и так болеет, очень тяжело это переживает. Он сидел на ступеньках и плакал. В итоге мы у знакомых попросили ломик и открыли дверь. А этот парень сидит на диване, как будто ничего не происходит. С тех пор мы по одному из дома выходим. Он даже моего брата в квартиру не пускает, друзей тоже. Мы - заложники в собственной квартире.

Татьяна обратилась в суд, чтобы он признал договор купли-продажи недействительным. Микрофинансовая организация подала встречный иск - о том, чтобы сделку признали законной и жильцов выселили из квартиры.

Суд встал на сторону кредиторов, но Татьяна подала апелляцию. Новое рассмотрение назначено на февраль.

- Мы куда только и не обращались - и в прокуратуру, в полицию, но никакого результата, - говорит Татьяна. - Адвокат говорит, что у нас есть маленький шанс забрать квартиру назад, но я в это мало верю.

Представители финансовой компании сообщили нам, что прямого отношения к договору купли-продажи они не имееют. Однако, адвокат Татьяны сообщил, что этот договор был заключен с лицом, близким к фирме. Взамен в самой компании кредит пенсионерки якобы закрыли.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю нам сообщили, что после передачи денег Татьяной экстрасенсам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Также по факту причинения Василию Николаевичу травмы руки проводится проверка, - добавили в ведомстве.