Глава СК РФ потребовал проверить условия жизни 90-летнего ветерана из Перми, которого выселяют из квартиры из-за долгов дочери

Председатель СК РФ России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку информации о том, что 90-летний ветеран войны Василий Ушаков может остаться без квартиры из-за долгов дочери.

Напомним, дочь Василия Николаевича, Татьяна, долги годы страдала от астмы. Пенсионерка так устала бороться с болезнью, что решила обратиться к экстрасенсам. Они выманили у Татьяны более 1,5 миллиона рублей. Чтобы расплатиться, она взяла кредит на миллион рублей в финансовой компании.

- Позже меня как-то уговорили подписать договор купли-продажи, - рассказывала Татьяна. - Якобы в качестве гарантии, что я верну долг. 8 января мы с отцом вернулись домой из магазина и увидели, что в нашей квартире меняют замки. Как выяснилось, ее продали. Нас с отцом выгнали в маленькую комнатку до решения суда - мы все равно все еще прописаны в квартире. Но с нами обращаются ужасно - не дают ключи от нового замка, а папе даже повредили руку. У него были ужасные черные гематомы.

За месяц Василию Николаевичу уже несколько раз вызывали «скорую» - он очень переживает, что останется без крыши над головой. А Татьяна обратилась в суд. Первый суд она проиграла, но подготовила с адвокатом апелляцию.

- Мы хотим признать договор купли-продажи недействительным, - говорит Татьяна. - Суд пройдет в середине февраля.

А еще один суд пройдет в конце месяца - новые владельцы квартиры хотят выписать из нее Татьяну с Василием Николаевичем.

При этом в самой финансовой компании утверждают, что прямого отношения к продаже квартиры они не имеют. Но адвокат Татьяны говорит, что договор купли-продажи был оформлен на близкого к организации человека. А позже он продал квартиру пермячке по имени Марина.

Татьяна поверить не может, что попалась на удочку «магов»Фото: Елена КОНОВА

После того, как о ситуации написали СМИ, председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от пермского руководства СК организовать проверку информации.

- В ходе проверки следствию предстоит всесторонне изучить сложившуюся ситуацию, а также принять исчерпывающие меры защите прав граждан, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

А начальник территориального управления министерства социального развития по городу Перми Ирина Шардакова сообщила, что ситуацию с Василием Николаевичем ведомство держит на контроле.

- Мы окажем любую посильную помощь семье ветерану, - сказала Ирина Шардакова. - Держим связь с Татьяной. Пока семья планирует проживать по месту жительства, так как идут судебные разбирательства.

Также проверку проводит уполномоченный по правам человека Павел Миков.

- Есть два варианта в случае, если их решением суда выселят из квартиры, - сказал Павел Миков. - Василию Николаевичу мы сможем выделить комнату в геронтологическом центре или же предоставить им с дочерью жилье из маневренного фонда администрации. Также мы выясняем, получал ли он квартиру по федеральной программе «Жилье для ветеранов».

Полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело по факту мошенничества «магов».

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