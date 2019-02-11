2019-02-11T16:53:08+03:00
Общество

«Надо ввести обязательное тестирование на отцовство в роддоме»

Читатели обсуждают громкую историю о чиновнике из Перми, который узнал, что из пятерых детей ему только один родной
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Ростиславу нравятся только стройные девушкиРостиславу нравятся только стройные девушкиФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На всю страну прогремела история о чиновнике из Перми Ростиславе, который сделал тест ДНК и узнал, что из пятерых детей родной ему только один сын. Мужчина поехал на ток-шоу, чтобы найти себе супругу. Ростиславу нравятся очень хрупкие девушки, весом не больше 40 - 50 килограммов. Именно такую невесту - Оксану - ему и нашли. Но отношений у Ростислава и Оксаны не сложилось.

После публикации статьи на нашем сайте появилась масса откликов. Наиболее интересные из них мы публикуем.

Н.:

- Странный тип. Мой рост 158, и 50 кг я весила после 18 лет только на дипломе, когда уже кости везде торчали. Ну, если ему нравятся кости...

Анна:

- Любой мужчина, хоть под полтинник, хоть за полтинник, хочет видеть рядом не только заботливую, добрую и умную женщину, но еще и внешне красивую и стройную, без жировых складок на боках, без обвисших грудей и целлюлитных ягодиц.

Станислав:

- Мужчина вступает в брак с целью продолжения СВОЕГО рода. Женщина - с целью улучшения своего положения. Мужик уже доказал, что может обеспечить жену и пятерых детей. Так что теперь он нарасхват. Надо бы ввести обязательное тестирование на отцовство в роддоме. И семьи сразу бы крепче стали, и разводов бы меньше стало.

Гость:

- Несмотря ни на что, все равно ищет молодуху на 20 лет моложе. Бывшая жена может потребовать по закону выплачивать алименты, чего желаю. Пусть эти дети не от него, но он будет их содержать, так как дети появились в законном браке, государство не будет их содержать и не будет разбираться, кто от кого, все ляжет на плечи этого мужика.

Аркадий Райков:

- Тест ДНК на отцовство в нашей стране не имеет юридической силы при подтверждении или оспаривании отцовства. По усмотрению судьи тест ДНК может быть приобщен к делу наряду с другими аргументами, но он не является решающим. Судья может вообще не назначить этот тест, если посчитает достаточными другие аргументы (совместное проживание, переписка). В большинстве случаев суд именно так и поступает - обходится без назначения ДНК-экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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