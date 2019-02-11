«Подруга, ты бы ела меньше, все женихи разбегутся»

- Я пришла утром на работу, а коллеги показывают на меня пальцем и смеются: «Подруга, ты бы ела поменьше, а то все женихи разбегутся», - рассказывает 33-летняя Оксана. Она хотела построить отношения с пермяком, который после теста ДНК узнал, что воспитывал неродных детей. Отношения не сложились, и девушка очень обиделась на мужчину, когда тот заявил, что у него «не щелкнуло», потому что невеста слишком пышных форм - аж 52 килограмма.

«Один малек черненький, другой – рыженький»

Эту громкую историю уже месяц обсуждает вся Пермь. 49-летний чиновник Ростислав Русинов был женат на девушке, младше себя на десять лет. У Лиды уже был ребенок от первого брака, во второй семье родились еще четверо.

Все было хорошо, а потом Ростиславу позвонила… жена любовника Лиды и сказала, что у их супругов многолетний роман.

- Эта Оля позвонила как раз в тот момент, когда Лида, как оказалось, укатила со своим любовником в Сочи, - вспоминает сейчас Ростислав. - Мне два раза вызвали «скорую», но я как-то взял себя в руки и решил, что больше не буду нервничать по этому поводу. Одним словом, скинул розовые очки вместе с рогами. Потом посмотрел на детей – один малек черненький, другой – рыженький. И поехал делать тест на отцовство.

После экспертизы ДНК обманутый муж выяснил, что родной ему - только двухлетний Ростислав. Остальных детей коварная Лидия родила от своего любовника, а мужу говорила: не сомневайся, дети твои. После развода женщина вместе с детьми переехала жить к их родному отцу, а Ростислав остался в большом доме вдвоем с сыном и теперь мечтает встретить новую любовь.

Есть только одно «но»: мужчине нравятся очень хрупкие девушки, весом не больше 40 – 50 килограммов. Именно такую невесту нашли ему на ток-шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, куда Ростислав поехал искать свое новое счастье.

33-летняя Оксана тоже оказалась пермячкой. Она одна воспитывает шестилетнего сына и работает на трех работах - водит автобус, ведет бухгалтерию в ночном клубе и даже работает моделью.

«Предложил встречать Новый год еще с одной женщиной»

Из трех претенденток Ростислав выбрал именно Оксану, но после передачи их отношения так и не сложились.

- Оксана - замечательная девушка, но как-то не сложилось у нас, понимаете, не щелкнуло, поставил ее на весы, а там – 52, заступ, перебор, - пошутил Ростислав и чуть не получил от бывшей невесты судебный иск.

- Какое право он имел так меня оскорблять, - позвонила в редакцию «Комсомолки» возмущенная пермячка. - На всю страну сказал, что я толстая корова! Мой вес 48 килограммов, и я считаю себя очень стройной. Надо мной все теперь смеются, а из ночного клуба меня просто попросили уволиться, сказали, что такие неудачницы им не нужны.

За неудачную шутку Ростислав чуть не получил судебный иск. Скриншот передачи "Давай поженимся!"

Журналисты «КП» решили помирить Ростислава и Оксану и устроили им очную ставку в прямом радиоэфире программы «Женский клуб».

- Ростислав, у вас что, талант попадать в скандальные истории? - дозвонились до пермяка ведущие. – Поехали на шоу, встретили там симпатичную девушку. Что не так с килограммами Оксаны?

- Да все так с ее килограммами. Просто для меня это многовато, мне нравятся миниатюрные женщины. Еще для меня важны интеллект и обратная связь от девушки. На самом деле все это было сказано в шутливой форме, и я прошу прощения, что обидел хорошую девушку.

- Оксана, какие у вас сейчас претензии к Ростиславу? – вывели в эфир бывшую «невесту» Ростислава.

- Он хороший, приятный мужчина. Просто мы не сошлись характерами, не нашли общих соприкосновений.

- А что пошло не так?

- Мне было очень странно, когда Ростислав предложил встречать Новый год вместе с Ольгой. Это жена того любовника, с которым сейчас живет Лида. Я поняла, что у Ростислава несерьезные намерения на мой счет, раз ему нужны и другие женщины.

- Это что еще за шведская семья, Ростислав? – засмеялись ведущие. – Сколько вам нужно женщин, чтобы вы были довольны собой?

- На самом деле встречать вместе Новый год предложила Ольга, я эту идею тоже не поддержал и прекрасно встретил праздник со своими друзьями.

Ростислав все еще надеется найти единственную и неповторимуюФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Худым девушкам нужны деньги и папик»

- Оксана, а вас все-таки не смутило, что Ростислав выбирает женщин по весу?

- Конечно, это неправильно. Ростислав может найти себе женщину весом в 80 килограммов, и она ему будет подходить. Он интересный мужчина, ему не нужно так зацикливаться на цифрах и ограничивать свои возможности. Как правило, такие девушки, каких выбирает Ростислав, ищут деньги, кошелек и папика. То есть будет все то же самое, что у Ростислава было с Лидой.

- Ростислав, посмотрите, какую мудрую женщину вы упускаете, - заметили ведущие. - Есть шанс, что вы помиритесь? Готовы на 48 или 52?

- Я и на 80 готов, лишь бы не было войны. Оксана очень хороший человек, целеустремленный, добивается того, чего хочет. Не смею быть навязчивым, но если Оксана будет не против, я только поддержу наше общение.

- Может быть, так сложится, что мы будем продолжать общение, - согласилась на это сама Оксана.

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