Пермская актриса Катерина Шпица снялась в образе музы Пушкина для благотворительного календаря

Актриса из Перми Катерина Шпица, известная российским зрителям по культовому сериалу «Реальные пацаны», фильмам «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Ёлки», «Экипаж», «Метро» и многим другим, снялась в образе музы Пушкина для ежегодного коллекционного fashion-календаря благотворительного фонда «Русский Силуэт».

Фото актриса разместила на своей страничке в Instagram.

В 2019 году Россия отмечает 220-летие со дня рождения Александра Пушкина, и свой календарь фонд посвятил Александру Сергеевичу, назвав его «Музы поэта».

Муза Пушкина стоит в окружении разбросанных писем. Фото: страница актрисы в Instagram.

Для участия в фотосессиях редакция календаря традиционно приглашает самых известных российских кутюрье, киноактрис и телеведущих. Кроме Катерины Шпицы музами поэта стали Елизавета Боярская, Глафира Тарханова, Наталья Бардо, Анна Старшенбаум и другие актрисы.

Муза Пушкина в исполнении Катерины Шпицы стоит в бальном платье посреди разбросанных писем.

- Какая вы всегда разная, спасибо за многогранность! – поблагодарили актрису посетители ее странички в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Секс меня, конечно, интересовал, но я не видела смысла в связях без чувств»: пермская актриса Катерина Шпица откровенно рассказала о своей юности

Она разместила в соцсетях видео-интервью о личной жизни [видео] (подробнее…)

Пермская актриса Катерина Шпица показала «поросячье платьице», в котором встретит Новый год

Она сфотографировалась в нем на фоне елочек в память о последнем фильме «Елок» [видео] (подробнее…)

Пермская актриса Катерина Шпица показала свои пляжные снимки в бикини

Они были сделаны на пенной вечеринке [фото] (подробнее…)

Пермская актриса Катерина Шпица поделилась в соцсетях откровенным снимком, призывая подписчиц пройти мамографию

Пользователи соцсетей пожаловались ей на медицину в своих регионах [фото] (подробнее…)