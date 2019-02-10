Пермская актриса Катерина Шпица снялась в образе музы Пушкина для благотворительного календаря
Актриса из Перми Катерина Шпица, известная российским зрителям по культовому сериалу «Реальные пацаны», фильмам «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Ёлки», «Экипаж», «Метро» и многим другим, снялась в образе музы Пушкина для ежегодного коллекционного fashion-календаря благотворительного фонда «Русский Силуэт».
Фото актриса разместила на своей страничке в Instagram.
В 2019 году Россия отмечает 220-летие со дня рождения Александра Пушкина, и свой календарь фонд посвятил Александру Сергеевичу, назвав его «Музы поэта».
Муза Пушкина стоит в окружении разбросанных писем. Фото: страница актрисы в Instagram.
Для участия в фотосессиях редакция календаря традиционно приглашает самых известных российских кутюрье, киноактрис и телеведущих. Кроме Катерины Шпицы музами поэта стали Елизавета Боярская, Глафира Тарханова, Наталья Бардо, Анна Старшенбаум и другие актрисы.
Муза Пушкина в исполнении Катерины Шпицы стоит в бальном платье посреди разбросанных писем.
- Какая вы всегда разная, спасибо за многогранность! – поблагодарили актрису посетители ее странички в Instagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU