2019-02-10T09:39:48+03:00
Общество

Пермская актриса Катерина Шпица снялась в образе музы Пушкина для благотворительного календаря

Фото она выложила на своей странице в Instagram
Андрей МАТЛИН
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Катерина Шпица также поддержала благотворительную акцию в пользу онкобольных. Фото: страница ВК актрисы.Катерина Шпица также поддержала благотворительную акцию в пользу онкобольных. Фото: страница ВК актрисы.
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Актриса из Перми Катерина Шпица, известная российским зрителям по культовому сериалу «Реальные пацаны», фильмам «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Ёлки», «Экипаж», «Метро» и многим другим, снялась в образе музы Пушкина для ежегодного коллекционного fashion-календаря благотворительного фонда «Русский Силуэт».

Фото актриса разместила на своей страничке в Instagram.

В 2019 году Россия отмечает 220-летие со дня рождения Александра Пушкина, и свой календарь фонд посвятил Александру Сергеевичу, назвав его «Музы поэта».

Муза Пушкина стоит в окружении разбросанных писем. Фото: страница актрисы в Instagram.

Муза Пушкина стоит в окружении разбросанных писем. Фото: страница актрисы в Instagram.

Для участия в фотосессиях редакция календаря традиционно приглашает самых известных российских кутюрье, киноактрис и телеведущих. Кроме Катерины Шпицы музами поэта стали Елизавета Боярская, Глафира Тарханова, Наталья Бардо, Анна Старшенбаум и другие актрисы.

Муза Пушкина в исполнении Катерины Шпицы стоит в бальном платье посреди разбросанных писем.

- Какая вы всегда разная, спасибо за многогранность! – поблагодарили актрису посетители ее странички в Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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