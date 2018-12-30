Пермская актриса Катерина Шпица показала «поросячье платьице», в котором встретит Новый год

СЕГОДНЯ 19:56 2018-12-30T20:02:57+03:00

Она сфотографировалась в нем на фоне елочек в память о последнем фильме «Елок» [видео]

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Популярная актриса Катерина Шпица выложила на своей странице в Instagram сразу два поста, посвященных завершению цикла фильмов «Елки». Во-первых, она сфотографировалась на фоне живых елочек в том платьице, в котором собирается встречать Новый год.

- Я в окружении «Ёлок» и ёлочек смотрю лукаво с прищуром в будущее и спрашиваю сама себя: «Катя, а слабо тебе озадачиться нарядом для новогодней ночи раньше 31 декабря?», - задается вопросом актриса. - Итак, друзья, в этом году я превзошла сама себя, платьице уже готово. По-поросячьи весёлое в самом лучшем смысле этого слова.

Катерина Шпица позаботилась о наряде, в каком будет встречать новый год. Фото: страница в Instagram актрисы.

Во-вторых, актриса разместила на своей страничке видеоролик, посвященный завершающему фильму «Елки Последние». Узнав, что он действительно последний, она требует: «Тогдаводки налейте».