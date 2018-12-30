2018-12-30T20:02:57+03:00
Общество

Пермская актриса Катерина Шпица показала «поросячье платьице», в котором встретит Новый год

Она сфотографировалась в нем на фоне елочек в память о последнем фильме «Елок» [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
В память о "Елках" Катерина Шпица снялась на фоне живых елочек. Фото: страница Instagram актрисы.В память о "Елках" Катерина Шпица снялась на фоне живых елочек. Фото: страница Instagram актрисы.
Изменить размер текста:

Популярная актриса Катерина Шпица выложила на своей странице в Instagram сразу два поста, посвященных завершению цикла фильмов «Елки». Во-первых, она сфотографировалась на фоне живых елочек в том платьице, в котором собирается встречать Новый год.

- Я в окружении «Ёлок» и ёлочек смотрю лукаво с прищуром в будущее и спрашиваю сама себя: «Катя, а слабо тебе озадачиться нарядом для новогодней ночи раньше 31 декабря?», - задается вопросом актриса. - Итак, друзья, в этом году я превзошла сама себя, платьице уже готово. По-поросячьи весёлое в самом лучшем смысле этого слова.

Катерина Шпица позаботилась о наряде, в каком будет встречать новый год. Фото: страница в Instagram актрисы.

Катерина Шпица позаботилась о наряде, в каком будет встречать новый год. Фото: страница в Instagram актрисы.

Во-вторых, актриса разместила на своей страничке видеоролик, посвященный завершающему фильму «Елки Последние». Узнав, что он действительно последний, она требует: «Тогдаводки налейте».

katerinashpitsakaterinashpitsa
Пермская актриса Катерина Шпица потребовала водки по поводу завершения цикла фильмов "Елки". Видео: страница Instagram актрисы.
8701 отметок «Нравится»82 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми водитель автомобиля «KIA Rio» сбил пешехода на светофоре
Пермские спасатели вызволили пса, который застрял в прутьях ограды особняка
В Прикамье таможенники арестовали партию шуб из норки, бобра и песца
В Перми соединят улицы Сибирская и Героев Хасана новым переходом в жилом комплексе «Арсенал»
Новогодняя ночь 2019 в Перми. Ледовый городок вечером 31-го временно закроют
В Перми председатель жилищно-строительного кооператива обманул дольщиков на 37 миллионов
Управляющий пермского хладокомбината стал мэром города
В Пермском крае с января подорожают билеты на электрички
«Испугались колбасы»: в Перми из-за подозрительного пакета эвакуировали торговый центр
Смерть у кассы: в Перми в торговом центре скончалась молодая женщина
Разбил витрину и хотел украсть лекарство: жителя Прикамья осудили за попытку хищения
В театре «У Моста» состоялась премьера готического детектива «Мефистофель»
На двух перекрестках в центре Перми запретят левые повороты
Высокие отношения: в Прикамье мужчина пытался зарезать женщину, бросившую в него топор
«Угрожая расправой, требовали деньги»: в Пермском крае четверо мужчин обвиняются в вымогательстве
Движение по Чусовскому мосту полностью восстановлено