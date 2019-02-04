Убила первую красавицу Чайковского. Мать, зарубившую топором родную дочь, признали невменямой

- Она была для меня самым близким человеком, - говорил Сертан, брат погибшей девушки.

В августе в Чайковском произошла трагедия - первую красавицу города, 18-летнюю Юлю, топором зарубила собственная мать Татьяна. Девушка хотела уехать из Чайковского и поступить в институт, но ее мечтам так и не суждено было сбыться.

Расследование убийства, которое потрясло весь край, длилось с августа и завершилось в конце января.

«В квартире не было места из-за кастрюль, шуб и статуэток»

Еще середине 90-ых Татьяна познакомилась с гражданином Турции Зафером, который работал на строительстве многоэтажек в Чайковском. Буквально через несколько месяцев они поженились. У супругов родился сын Сертан, спустя четыре года - дочь Юля. Но тут начались проблемы.

- В Тане как будто были два человека - один доброжелательный, другой - агрессивный, - рассказывал Зафер. - Она могла меня из дома выгнать без всяких причин. Я устал так жить - дома постоянно скандалы, вечный беспорядок.

Действительно, Татьяна постоянно покупала разные вещи - начиная от кастрюль и заканчивая шубами. Потом эти предметы копились в небольшой квартирке. Детям даже негде было делать уроки, поэтому они ходили заниматься к соседям.

Вот так выглядела квартира, где жила Татьяна с детьми

- Я уехал в Турцию, но продолжал присылать деньги, - говорил Зафер. - Потом узнал, что Таня все деньги тратила на ненужные ей вещи. За квартиру у нее скопился большой долг.

Но, несмотря на нестабильную обстановку в семье, Сертан и Юля хорошо учились, всегда были вежливы с соседями и помогали матери, чем могли. В школе девушка была активисткой - участвовала и побеждала в конкурсах красоты, проводила мероприятия.

«Постоянно срывалась на дочку»

- Два года назад у мамы случился микро-инсульт, после чего она начала вести себя странно, - рассказывал Сертан. - Как-то раз Юля в шутку ей сказала: «Чего лежишь, как инвалид? Вставай уже». Это была просто шутка, но с тех пор мама постоянно цеплялась к сестре.

Соседи тоже рассказывали, что Татьяна постоянно ругалась с Юлей. Могла заявить ей: «Зачем ты ходишь в коротких платьях? Ты же мусульманка!». На что Юля отвечала, что она крещенная, а не мусульманка. Сама Татьяна, между тем, часто ходила в майках и коротких шортах.

Последние два года Татьяна ругалась с дочерью по любым причинам . Фото из соцсетей

«Два месяца узнавала, где топор наточить»

9 августа Татьяна постучала к своей соседке Надежде и подарила ей телефон. Женщина удивилась.

- Я спросила, что случилось, - вспоминала Надежда. - На что Таня ответила: «Я хочу с собой покончить. Вы завтра меня все возненавидите». Я пыталась ее успокоить, но Таня отдала мне ключи и попросила передать Сертану. Стала ему звонить, а Таня вдруг вскочила и убежала.

После звонка соседки молодой человек забеспокоился. Он пошел на дачу, осмотрел там дом, потом решил проверить квартиру. Сертан попросил у соседки ключи, открыл двери и увидел за диваном тело Юли. Татьяна зарубила дочь, когда девушка спала.

- Потом я с соседями Тани по даче разговаривала, они сказали, что та еще с июня ходила и спрашивала, где топор наточить, - рассказывала Надежда.

К тому времени, как тело девушки нашли, Татьяна уже успела добраться до Ижевска. Местным полицейским поступила ориентировка на женщину.

- Она ходила вдоль железнодорожных путей, а потом ушла в зал ожидания и уснула, - сообщили нам в пресс-службе Ижевского ЛО МВД на транспорте. - Там мы ее и нашли. Полтора часа Татьяну допрашивали. Она заявила, что ее дочь сама заслужила такую смерть. А в Ижевск женщина приехала, чтобы совершить суицид.

Татьяну арестовали. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».

- Юля была самым дорогим и близким мне человеком, мечтала поступить в университет, - сказал Сертан. - Я очень тяжело переживаю ее гибель.

Сертан души не чаял в сестре. Фото из соцсетей

«Пытаюсь жить дальше»

Следствие шло почти семь месяцев. Еще после ареста Татьяны источник в следственном комитете рассказал нам, что основная версия убийства - длительные конфликтные семейные отношения. Но, как и в любом другом деле об убийстве, Татьяну проверяли на вменямость. Экспертиза проходила в Москве.

- Расследование завершилось, - сообщили нам в следственном комитете Чайковского. - Экспертиза показала, что женщина невменяема. Сейчас материалы уголовного дела поступили на проверку в прокуратуру. После того, как будет утверждено обвинительное заключение, дело передадут в суд. И уже судья примет решение о том, чтобы отправить женщину на принудительное лечение.

А Сертан, тем временем, все еще пытается смириться с гибелью сестры.

- Я не интересуюсь следствием, пытаюсь жить дальше, не заморачивая голову, - сказал он.

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