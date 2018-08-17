2018-08-17T17:12:48+03:00
Происшествия

Первую красавицу Чайковского зарубила топором родная мать

У женщины уже давно были проблемы с психикой, но никто не знал, что они приведут к трагедии
Елена КОНОВА
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Девушке только месяц назад исполнилось 18 лет. Фото из соцсетейДевушке только месяц назад исполнилось 18 лет. Фото из соцсетей
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- За диваном на полу была лужа крови, а в ней лежала Юля, - с содроганием вспоминает соседка погибшей девушки Надежда. - Я закричала не своим голосом и выбежала из квартиры.

В Чайковском 18-летнюю красавицу и умницу Юлию убила собственная мать Татьяна. Женщина жестоко расправилась с девочкой, когда та спала, а затем сбежала в Ижевск, чтобы покончить с собой. Там Татьяну и задержали сотрудники полиции. Во время допроса она ничуть не сожалела и говорила, что «дочь сама виновата».

Юлия думала о карьере юриста. Фото: соцсети

Юлия думала о карьере юриста. Фото: соцсети

Что толкнуло ее на этот шаг? Версий у местных было много. По одной, Татьяна хотела, чтобы дочь придерживалась мусульманских обычаев (отец девочки - турок), носила закрытую одежду и вела себя скромно, а Юля ходила в короткой юбке и участвовала в конкурсах красоты. По другой, Татьяна переживала, что ее все бросят, и завидовала дочери, у которой еще все впереди.

Но все оказалось не так.

«Не пускала старшего сына домой»

Семья, в которой произошла трагедия, жила в панельной пятиэтажке. У подъезда нас встречает английский бульдог Нэнси - старая и ворчливая собака, которая обожает булочки. Ее отец купил для Юли, потому что она очень хотела собаку. Теперь Нэнси живет у соседки Надежды.

Нэнси пока живет у соседей. Фото: Елена КОНОВА

Нэнси пока живет у соседей.Фото: Елена КОНОВА

- Мы с Татьяной знакомы с тех пор, когда дом сдали, - рассказывает Надежда. - Ей квартиру купила мама. Через несколько лет Татьяна вышла замуж и родила сына Артура. Все сначала было нормально. Но потом Таня рассталась с мужем и решила, что ребенок ей не нужен. Его забрал на воспитание супруг.

Наталья всегда рассказывала подругам об успехах своих детей. Фото из соцсетей

Наталья всегда рассказывала подругам об успехах своих детей. Фото из соцсетей

В середине 90-ых в этом же микрорайоне началось строительство нескольких многоквартирных домов. Застройщик - турецкая компания. На стройке Татьяна и познакомилась со своим вторым супругом, Зефаром.

Сам Зефар несколько дней назад прилетел из Турции на похороны дочери, пока живет у Надежды.

- У нас очень быстро начался роман, - говорит Зефар. - Через несколько месяцев, когда закончилась стройка, я позвал ее в гости в Турцию. Она приехала, познакомилась с моей семьей. Мы решили пожениться, и я переехал к ней в Чайковский.

«Могла купить шесть шуб или восемь кастрюль»

У молодых супругов родился мальчик Сертан, еще через четыре года - Юля. Айгюль - так ее называл отец. А потом в семье начались проблемы.

- Как-то прихожу домой, а в коридоре Зефар сидит, - вспоминает Надежда. - Спрашиваю, что случилось. А он отвечает: «Таня выгнала, деньги у меня закончились». Потом Зефар уехал в Турцию на заработки. Через несколько месяцев вернулся, детям и жене подарки привез, все было хорошо. А потом раз - и он снова с вещами сидит в коридоре. В Тане как будто два человека жили: нормальный и ненормальный.

Зефар беспокоился: Татьяна могла быть доброжелательной, а через секунду уже начинала злиться и кричать.

- Я подумал, что у нее… как это назвать.. «психолоджи проблем», - говорит Зефар. - Пошли мы с ней к психотерапевту. А Таня сидела настолько нормальная, так хорошо отвечала на вопросы, что психотерапевт подумал, что ненормальный - это я. Вот такая она хитрая была.

Надежда то и дело видела, что Сертан делает уроки на улице. Она приводила его к себе, кормила, тот занимался и уходил домой.

- У Тани в квартире не было места, стол был завален всякими статуэтками, - говорит Надежда. - Детям негде было уроки делать. Ну, я тогда думала, что ничего страшного нет. Нравится человеку что-то собирать, пусть собирает. Но зачем статуэтками каждый свободный метр заставлять?

Как выясняется сейчас, это был первый «звоночек». Но никто на это не обращал внимания.

- Я устал так жить, дома вечный беспорядок, настроение у Тани постоянно меняется, - признается Зефар. - Уехал в Турцию обратно, но с детьми общался и присылал жене деньги. Я не такой человек, чтобы свою семью бросить. Но куда Таня их тратила! То купит шесть шуб, «потому что понравились», и не носит их. То купит восемь кастрюль, хотя все равно не готовила ничего. Еще просила постоянно деньги, чтобы за коммуналку платить. Я все посылал, а потом узнал, что у нее огромный долг. Таня деньги тратила на всякую ерунду.

Зефар и Надежда проводили нас в квартиру. Весь коридор увешан календариками, наклейками, магнитиками.

В углу кухни висят искусственные бананы, под ними - картина, на которой изображены фрукты. Тут же стоит стопка совершенно новых кружек.

Так выглядит кухня в квартире семьи.

Так выглядит кухня в квартире семьи.

В гостиной чуть посвободнее, но стол завален статуэтками: фарфоровые кошки, собаки. Рядом - ваза с искусственными цветами, около нее стоит монитор в наклейках.

Выглядит все это, мягко скажем, жутко. Как будто декорации для триллера.

Но дети, несмотря на то, что росли практически без отца и со странной матерью, хорошо учились, с подросткового возраста подрабатывали.

«Приставала к Юле по любым поводам»

- Я с дочкой разговаривал за несколько дней до ее гибели, - рассказывает Зефар. - Спрашивал: «Душа моя, у вас с мамой все нормально?». Она ответила: «Да, не волнуйся». Это был последний раз, когда я слышал ее голос.

Но на самом деле, в последние годы у Юлии с мамой были довольно напряженные отношения.

- Несколько месяцев назад я услышала в подъезде, как Юля с Таней ругались, - вспоминает Надежда. - Таня Юлю упрекала: «Зачем ты в таких коротких платьях ходишь? Ты же мусульманка!». А Юля отвечала: «Я не мусульманка, я крещеная!». Я так удивилась: Таня ведь сама в маечках да шортах летом ходит, а к ребенку привязалась. Она вообще в последнее время к Юле приставала по любым причинам.

«Завтра вы все меня возненавидите»

Утром 9 августа Надежда сидела на кухне и пила чай. Тут стук в дверь. Открывает, а на пороге стоит Татьяна.

- Я ее на кухню проводила, чай налила, - говорит Надежда. - Она мне протягивает телефон и говорит: «Дарю». Я спросила, что произошло. Таня так спокойно сидит и объясняет: «Хочу с собой покончить. Меня все бросают». Она намекала на то, что Юля хотела в другом городе учиться, а Сертан с девушкой живет. Я ее стала успокаивать, спрашиваю, как помочь. А она: «Вы меня завтра все возненавидите». Протягивает ключи и просит Сертану передать. Я, испугавшись, решила ему позвонить. Таня, когда это услышала, сразу забеспокоилась, сорвалась и убежала.

А чуть позже Сертан пришел к соседке и стал расспрашивать, не знает ли, куда поехала мать. Потом они вместе зашли в квартиру.

- Возле дивана – кровавое пятно, а за диваном тело Юлечки лежит, - рассказывает Надежда. - Я как закричала и убежала к себе. До сих пор вся дрожу. Следователи потом сказали, что Таня ее топором зарубила, пока девочка спала. Я спросила у соседей по их огороду, а те говорят, что Таня еще с июня ходила и спрашивала, где топор можно наточить. Якобы хотела кости для собак рубить…

- Когда люди хотят себя убить, они это и делают, - плачет Зефар. - А ребенка зачем убивать? Когда я об этом узнал от Сертана, побежал в консульство, оно не работает. Я как на иголках ждал несколько дней, пока консул появится. Когда он узнал, что у меня произошло, то мне быстро документы сделали, и я прилетел. Сертан и Юля - мои единственные дети. А теперь Душа моя, Айгуль моя мертва. Я позвал сына в гости в Турцию хоть на месяц. Может, ему станет легче.

Зефар до сих пор не может поверить в случившееся Фото: Елена КОНОВА

Зефар до сих пор не может поверить в случившеесяФото: Елена КОНОВА

Красавица и умница

Не так давно Юля принимала участие в конкурсе красоты «ВКонтакте». А еще она была одной из главных активисток в школе.

- Девочка просто замечательная, - говорит Юлия Замировна, замдиректора школы. - В 10 классе она у нас стала «Мисс Старшеклассницей». Юля всегда так одевалась хорошо, вечно в компании подружек ходила, заступалась за них. У нее были явные лидерские качества.

- Вы могли подумать, что у нее дома есть какие-то проблемы?

- Нет, Юля никогда ни на что не жаловалась, - рассказывает Юлия Замировна. - Мама ее к нам на собрания приходила, обычная женщина, ничего странного в ней не было. Куратор класса говорит, что когда Татьяне рассказывали про успехи Юли, она очень радовалась, выглядела растроганной. Никто не мог даже и подумать, что все так случится. На похороны пришли и бывшие ученики, и ее одноклассники, педагоги. Очень-очень жаль.

Юлия была лидером. Фото из соцсетей

Юлия была лидером. Фото из соцсетей

Приятельница Татьяны виделась с ней несколько недель назад. Татьяна, как обычно, хвалилась успехами детей: Сертан на работу устроился, а Юлечка поступать хочет в университет.

- А потом я узнаю, что она Юлю убила, - говорит женщина. - Поверить не могла в это до последнего. На похоронах было очень много друзей Юли и Сертана. Юля лежала в свадебном платье, на голове - фата. Видимо, чтобы раны скрыть.

«Юлю можешь больше не искать»

Тяжелее всех трагедию переживает Сертан. Юля была для него самым близким человеком.

- Детство у нас было нормальное, - говорит молодой человек. - Да, мама увлекалась покупками всяких мелких безделушек, и нам было стыдно приводить в квартиру друзей. Но в целом все было хорошо. Не могу сказать, что отец нам так уж и помогал: присылал деньги, но немного. То, что было. Но мама тоже работала – техничкой в нескольких местах одновременно, так что мы не голодали.

По словам Сертана, в Татьяне что-то изменилось два года назад, когда молодой человек ушел в армию. Тогда у женщины произошел микро-инсульт.

- Юля ей как-то в шутку сказала: «Чего лежишь, как инвалид? Вставай уже», - говорит Сертан. - Это было сказано абсолютно без злости. Но с тех пор мама часто ссорилась с Юлей. То ей сказали, что сестра, якобы, выкладывает неприличные фотографии в соцсети, хотя это неправда. Разные причины были для ссор. Мама себя вела очень странно.

Юля с братом незадолго до гибели. Фото из соцсетей

Юля с братом незадолго до гибели. Фото из соцсетей

В последнее время Юля, устав ругаться, частенько жила у близкой подруги. С Сертаном они виделись часто. Юля рассказывала, что подала документы в несколько вузов, в одном ей уже ответили положительно. Направления, которые выбрала девушка, были связаны с юриспруденцией.

- Я знал, что Юля у подруги живет, так что особо не волновался, - говорит Сертан. - 9 августа мне позвонила наша соседка и сказала, что мама хочет покончить с собой. Я как раз в это время с работы шел. Сразу ей набрал, она ответила и говорит: «Юлю можешь больше не искать». Я быстро позвонил друзьям, попросил их проверить дом в нашем огороде, а потом позвонил тете Наде. Она проверила квартиру, говорит, там нет никого.

Сертан добежал до дачи, проверил, нет ли там мамы или сестры. И увидел их собаку Нэнси, которая, обычно, жила в квартире.

- Я быстрее ее схватил и побежал домой, - говорит Сертан. - Мне тетя Надя ключи дала, я стал обыскивать квартиру. И вот за диваном тело сестры нашел…Я думаю, у матери произошло помутнение рассудка. Нам в следствии сказали, что вот эти ее бесконечные покупки безделушек, видимо, были первым звоночком к невменяемости, но никто и подумать не мог, что это приведет к такому финалу. Юля была самым искренним, добрым и заботливым человеком.

Что будет дальше с Татьяной

Между тем, Татьяну арестовали на два месяца.

- Сейчас назначена экспертиза, она будет готова примерно через месяц, - рассказал источник в следствии. - Если специалисты смогут поставить какой-то диагноз или наоборот, признать вменяемость, то будет суд. А если не смогут, тогда экспертиза будет проводиться в институте Сербского в Москве.

Источник в следствии рассказал нам, что сейчас рассматривается одна версия убийства - к преступлению привели длительные семейные конфликтные отношения. Версия о том, что Татьяна якобы хотела сделать из дочери мусульманку, не рассматривалась.

- Семья эта положительная, на учете не стояла, - добавил собеседник. - Женщина на допросе вела себя очень спокойно, вину признала. Если вы заходили в ее квартиру и видели то, что там творится, то сами понимаете…

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