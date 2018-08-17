Первую красавицу Чайковского зарубила топором родная мать

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-17T17:12:48+03:00

У женщины уже давно были проблемы с психикой, но никто не знал, что они приведут к трагедии

Изменить размер текста: A A

- За диваном на полу была лужа крови, а в ней лежала Юля, - с содроганием вспоминает соседка погибшей девушки Надежда. - Я закричала не своим голосом и выбежала из квартиры.

В Чайковском 18-летнюю красавицу и умницу Юлию убила собственная мать Татьяна. Женщина жестоко расправилась с девочкой, когда та спала, а затем сбежала в Ижевск, чтобы покончить с собой. Там Татьяну и задержали сотрудники полиции. Во время допроса она ничуть не сожалела и говорила, что «дочь сама виновата».

Юлия думала о карьере юриста. Фото: соцсети

Что толкнуло ее на этот шаг? Версий у местных было много. По одной, Татьяна хотела, чтобы дочь придерживалась мусульманских обычаев (отец девочки - турок), носила закрытую одежду и вела себя скромно, а Юля ходила в короткой юбке и участвовала в конкурсах красоты. По другой, Татьяна переживала, что ее все бросят, и завидовала дочери, у которой еще все впереди.

Но все оказалось не так.

«Не пускала старшего сына домой»

Семья, в которой произошла трагедия, жила в панельной пятиэтажке. У подъезда нас встречает английский бульдог Нэнси - старая и ворчливая собака, которая обожает булочки. Ее отец купил для Юли, потому что она очень хотела собаку. Теперь Нэнси живет у соседки Надежды.

Нэнси пока живет у соседей.Фото: Елена КОНОВА

- Мы с Татьяной знакомы с тех пор, когда дом сдали, - рассказывает Надежда. - Ей квартиру купила мама. Через несколько лет Татьяна вышла замуж и родила сына Артура. Все сначала было нормально. Но потом Таня рассталась с мужем и решила, что ребенок ей не нужен. Его забрал на воспитание супруг.

Наталья всегда рассказывала подругам об успехах своих детей. Фото из соцсетей

В середине 90-ых в этом же микрорайоне началось строительство нескольких многоквартирных домов. Застройщик - турецкая компания. На стройке Татьяна и познакомилась со своим вторым супругом, Зефаром.

Сам Зефар несколько дней назад прилетел из Турции на похороны дочери, пока живет у Надежды.

- У нас очень быстро начался роман, - говорит Зефар. - Через несколько месяцев, когда закончилась стройка, я позвал ее в гости в Турцию. Она приехала, познакомилась с моей семьей. Мы решили пожениться, и я переехал к ней в Чайковский.

«Могла купить шесть шуб или восемь кастрюль»

У молодых супругов родился мальчик Сертан, еще через четыре года - Юля. Айгюль - так ее называл отец. А потом в семье начались проблемы.

- Как-то прихожу домой, а в коридоре Зефар сидит, - вспоминает Надежда. - Спрашиваю, что случилось. А он отвечает: «Таня выгнала, деньги у меня закончились». Потом Зефар уехал в Турцию на заработки. Через несколько месяцев вернулся, детям и жене подарки привез, все было хорошо. А потом раз - и он снова с вещами сидит в коридоре. В Тане как будто два человека жили: нормальный и ненормальный.

Зефар беспокоился: Татьяна могла быть доброжелательной, а через секунду уже начинала злиться и кричать.

- Я подумал, что у нее… как это назвать.. «психолоджи проблем», - говорит Зефар. - Пошли мы с ней к психотерапевту. А Таня сидела настолько нормальная, так хорошо отвечала на вопросы, что психотерапевт подумал, что ненормальный - это я. Вот такая она хитрая была.

Надежда то и дело видела, что Сертан делает уроки на улице. Она приводила его к себе, кормила, тот занимался и уходил домой.

- У Тани в квартире не было места, стол был завален всякими статуэтками, - говорит Надежда. - Детям негде было уроки делать. Ну, я тогда думала, что ничего страшного нет. Нравится человеку что-то собирать, пусть собирает. Но зачем статуэтками каждый свободный метр заставлять?

Как выясняется сейчас, это был первый «звоночек». Но никто на это не обращал внимания.

- Я устал так жить, дома вечный беспорядок, настроение у Тани постоянно меняется, - признается Зефар. - Уехал в Турцию обратно, но с детьми общался и присылал жене деньги. Я не такой человек, чтобы свою семью бросить. Но куда Таня их тратила! То купит шесть шуб, «потому что понравились», и не носит их. То купит восемь кастрюль, хотя все равно не готовила ничего. Еще просила постоянно деньги, чтобы за коммуналку платить. Я все посылал, а потом узнал, что у нее огромный долг. Таня деньги тратила на всякую ерунду.

Зефар и Надежда проводили нас в квартиру. Весь коридор увешан календариками, наклейками, магнитиками.

В углу кухни висят искусственные бананы, под ними - картина, на которой изображены фрукты. Тут же стоит стопка совершенно новых кружек.

Так выглядит кухня в квартире семьи.

В гостиной чуть посвободнее, но стол завален статуэтками: фарфоровые кошки, собаки. Рядом - ваза с искусственными цветами, около нее стоит монитор в наклейках.

Выглядит все это, мягко скажем, жутко. Как будто декорации для триллера.

Но дети, несмотря на то, что росли практически без отца и со странной матерью, хорошо учились, с подросткового возраста подрабатывали.

«Приставала к Юле по любым поводам»

- Я с дочкой разговаривал за несколько дней до ее гибели, - рассказывает Зефар. - Спрашивал: «Душа моя, у вас с мамой все нормально?». Она ответила: «Да, не волнуйся». Это был последний раз, когда я слышал ее голос.

Но на самом деле, в последние годы у Юлии с мамой были довольно напряженные отношения.

- Несколько месяцев назад я услышала в подъезде, как Юля с Таней ругались, - вспоминает Надежда. - Таня Юлю упрекала: «Зачем ты в таких коротких платьях ходишь? Ты же мусульманка!». А Юля отвечала: «Я не мусульманка, я крещеная!». Я так удивилась: Таня ведь сама в маечках да шортах летом ходит, а к ребенку привязалась. Она вообще в последнее время к Юле приставала по любым причинам.

«Завтра вы все меня возненавидите»

Утром 9 августа Надежда сидела на кухне и пила чай. Тут стук в дверь. Открывает, а на пороге стоит Татьяна.

- Я ее на кухню проводила, чай налила, - говорит Надежда. - Она мне протягивает телефон и говорит: «Дарю». Я спросила, что произошло. Таня так спокойно сидит и объясняет: «Хочу с собой покончить. Меня все бросают». Она намекала на то, что Юля хотела в другом городе учиться, а Сертан с девушкой живет. Я ее стала успокаивать, спрашиваю, как помочь. А она: «Вы меня завтра все возненавидите». Протягивает ключи и просит Сертану передать. Я, испугавшись, решила ему позвонить. Таня, когда это услышала, сразу забеспокоилась, сорвалась и убежала.

А чуть позже Сертан пришел к соседке и стал расспрашивать, не знает ли, куда поехала мать. Потом они вместе зашли в квартиру.

- Возле дивана – кровавое пятно, а за диваном тело Юлечки лежит, - рассказывает Надежда. - Я как закричала и убежала к себе. До сих пор вся дрожу. Следователи потом сказали, что Таня ее топором зарубила, пока девочка спала. Я спросила у соседей по их огороду, а те говорят, что Таня еще с июня ходила и спрашивала, где топор можно наточить. Якобы хотела кости для собак рубить…

- Когда люди хотят себя убить, они это и делают, - плачет Зефар. - А ребенка зачем убивать? Когда я об этом узнал от Сертана, побежал в консульство, оно не работает. Я как на иголках ждал несколько дней, пока консул появится. Когда он узнал, что у меня произошло, то мне быстро документы сделали, и я прилетел. Сертан и Юля - мои единственные дети. А теперь Душа моя, Айгуль моя мертва. Я позвал сына в гости в Турцию хоть на месяц. Может, ему станет легче.

Зефар до сих пор не может поверить в случившеесяФото: Елена КОНОВА

Красавица и умница

Не так давно Юля принимала участие в конкурсе красоты «ВКонтакте». А еще она была одной из главных активисток в школе.

- Девочка просто замечательная, - говорит Юлия Замировна, замдиректора школы. - В 10 классе она у нас стала «Мисс Старшеклассницей». Юля всегда так одевалась хорошо, вечно в компании подружек ходила, заступалась за них. У нее были явные лидерские качества.

- Вы могли подумать, что у нее дома есть какие-то проблемы?

- Нет, Юля никогда ни на что не жаловалась, - рассказывает Юлия Замировна. - Мама ее к нам на собрания приходила, обычная женщина, ничего странного в ней не было. Куратор класса говорит, что когда Татьяне рассказывали про успехи Юли, она очень радовалась, выглядела растроганной. Никто не мог даже и подумать, что все так случится. На похороны пришли и бывшие ученики, и ее одноклассники, педагоги. Очень-очень жаль.

Юлия была лидером. Фото из соцсетей

Приятельница Татьяны виделась с ней несколько недель назад. Татьяна, как обычно, хвалилась успехами детей: Сертан на работу устроился, а Юлечка поступать хочет в университет.

- А потом я узнаю, что она Юлю убила, - говорит женщина. - Поверить не могла в это до последнего. На похоронах было очень много друзей Юли и Сертана. Юля лежала в свадебном платье, на голове - фата. Видимо, чтобы раны скрыть.

«Юлю можешь больше не искать»

Тяжелее всех трагедию переживает Сертан. Юля была для него самым близким человеком.

- Детство у нас было нормальное, - говорит молодой человек. - Да, мама увлекалась покупками всяких мелких безделушек, и нам было стыдно приводить в квартиру друзей. Но в целом все было хорошо. Не могу сказать, что отец нам так уж и помогал: присылал деньги, но немного. То, что было. Но мама тоже работала – техничкой в нескольких местах одновременно, так что мы не голодали.

По словам Сертана, в Татьяне что-то изменилось два года назад, когда молодой человек ушел в армию. Тогда у женщины произошел микро-инсульт.

- Юля ей как-то в шутку сказала: «Чего лежишь, как инвалид? Вставай уже», - говорит Сертан. - Это было сказано абсолютно без злости. Но с тех пор мама часто ссорилась с Юлей. То ей сказали, что сестра, якобы, выкладывает неприличные фотографии в соцсети, хотя это неправда. Разные причины были для ссор. Мама себя вела очень странно.

Юля с братом незадолго до гибели. Фото из соцсетей

В последнее время Юля, устав ругаться, частенько жила у близкой подруги. С Сертаном они виделись часто. Юля рассказывала, что подала документы в несколько вузов, в одном ей уже ответили положительно. Направления, которые выбрала девушка, были связаны с юриспруденцией.

- Я знал, что Юля у подруги живет, так что особо не волновался, - говорит Сертан. - 9 августа мне позвонила наша соседка и сказала, что мама хочет покончить с собой. Я как раз в это время с работы шел. Сразу ей набрал, она ответила и говорит: «Юлю можешь больше не искать». Я быстро позвонил друзьям, попросил их проверить дом в нашем огороде, а потом позвонил тете Наде. Она проверила квартиру, говорит, там нет никого.

Сертан добежал до дачи, проверил, нет ли там мамы или сестры. И увидел их собаку Нэнси, которая, обычно, жила в квартире.

- Я быстрее ее схватил и побежал домой, - говорит Сертан. - Мне тетя Надя ключи дала, я стал обыскивать квартиру. И вот за диваном тело сестры нашел…Я думаю, у матери произошло помутнение рассудка. Нам в следствии сказали, что вот эти ее бесконечные покупки безделушек, видимо, были первым звоночком к невменяемости, но никто и подумать не мог, что это приведет к такому финалу. Юля была самым искренним, добрым и заботливым человеком.

Что будет дальше с Татьяной

Между тем, Татьяну арестовали на два месяца.

- Сейчас назначена экспертиза, она будет готова примерно через месяц, - рассказал источник в следствии. - Если специалисты смогут поставить какой-то диагноз или наоборот, признать вменяемость, то будет суд. А если не смогут, тогда экспертиза будет проводиться в институте Сербского в Москве.

Источник в следствии рассказал нам, что сейчас рассматривается одна версия убийства - к преступлению привели длительные семейные конфликтные отношения. Версия о том, что Татьяна якобы хотела сделать из дочери мусульманку, не рассматривалась.

- Семья эта положительная, на учете не стояла, - добавил собеседник. - Женщина на допросе вела себя очень спокойно, вину признала. Если вы заходили в ее квартиру и видели то, что там творится, то сами понимаете…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Прикамья, которая подозревается в убийстве 18-летней дочери: «Она это заслужила». 49-летняя Татьяна Д. призналась, что сбежала после преступления в Ижевск, чтобы совершить суицид (подробнее)