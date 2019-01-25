«Я не ждуля и не заочница, это все истории про глупых девчонок». Бывшая сотрудница полиции, которая вышла замуж за киллера, едет в колонию на венчание

Бывшая сотрудница милиции, которая осенью прошлого года, вышла замуж за киллера, собирается в колонию на венчание.

- Таинство состоится 30 января на территории колонии, где отбывает наказание мой муж, - рассказала «Комсомолке» Виктория Михайлова. – К сожалению, в местном храме сейчас идет ремонт, поэтому нас обвенчают в той же комнате, где была регистрация брака. Мы не собираемся наряжаться как-то по-особому. Это событие только для нас двоих.

Виктория уже получила благословение батюшки, он посоветовал быть более осторожной:

- Человек, который находится в стесненных обстоятельствах, готов принести любое общение Богу и близким людям. Поэтому в этой ситуации я говорю о настороженности.

Напомним, весной прошлого года пермячка прочла статью в газете, в которой шла речь о киллере орехово-медведковской группировки. За убийство девяти человек Олег Михайлов получил пожизненный срок. Он отсидел уже пятнадцать лет и утверждает, что раскаялся в том, что натворил в свое жизни.

История бывшего убийцы так тронула пермячку, что она решилась написать ему в колонию письмо со словами поддержки. Завязалась переписка, которая осенью прошлого года закончилась свадьбой.

А на днях Виктория Михайлова приняла участие в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир».

- Только в студии я узнала, что программа называется «Ждули», - рассказала «КП» пермячка. – Конечно, я никакая не ждуля и не заочница. Это все истории про мальчиков, которые вешают лапшу девочкам, а те им верят. У нас совершенно другие отношения с Олегом. Это настоящая любовь, мы семья.

Заочницы – это женщины, которые вступают в переписку с осужденными мужчинами, с которыми они лично не знакомы. Иногда эти отношения заканчиваются браком.

- Все письма, которые зэки пишут своим ждулям – они как под копирку, - рассказывали в эфире программы бывшие заключенные. – Но женщины все равно верят и толпами едут в колонии. Только они не понимают, что их используют: ради свиданий, передачек, денег. Когда зэк освободится, никакая заочница ему будет не нужна.

- Как можно любить человека, который убивал людей? – спрашивали Викторию эксперты программы.

- Это был не спонтанный выбор, как вам может показаться. Олег потрясающий человек, очень достойный, умный, трепетный. Я не оправдываю его поступок, за свои преступления он отбывает наказание. Но хочу сказать, что он убивал людей не ради удовольствия, это была его работа.

Мнения в студии разделились.

- Я верю Виктории, здесь действительно настоящая любовь, - говорили одни. - И верю, что киллер раскаялся.

- А я не верю в его раскаяние, - вскакивали с мест другие. – Это позор, зачем мы вообще об этом говорим? Этот человек хуже, чем маньяк. Маньяк – это психическое заболевание, такого человека нужно лечить. А здесь он убивал людей хладнокровно. Виктория, неужели вы не смогли найти в социуме хорошего порядочного человека?

- Встретить мужчину – не проблема, а вот полюбить по-настоящему – это очень сложно. Я очень надеюсь, что вопрос о наказании Олега будет когда-нибудь пересмотрен, и мы сможем быть вместе.

В эфире программы Виктория встретилась с вдовой московского коммерсанта, к убийству которого был причастен ее муж. Владимира Састре-Сендре, который владел в столице сетью ресторанов, застрелили в феврале 1999 года.

- Я в ужасе, что вы сейчас тут говорите, - обратилась вдова убитого к героине программы. – Вы говорите, что хотите прожить со своим мужем всю жизнь. Я тоже хотела прожить со своим мужем всю жизнь. У нас с ним шесть правнуков, а он никого из них не увидел. У вас, значит, праздник, счастье, любовь? А где мое счастье?

Правда, выяснилось, что к убийству бизнесмена Олег Михайлов имел отношение лишь отчасти. Как следует из приговора, убил его другой член ореховских – расстрелял в упор из пистолета, за что получил гонорар в 8 тысяч долларов. После чего передал оружие Михайлову, а тот выбросил его в реку.

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