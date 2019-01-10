Дневник раскаявшегося киллера: «В банде я был на ставке, получал 4 тысячи долларов»

48-летний Олег Михайлов по кличке Хохол - киллер Орехово-Медведковской группировки, которая в 90-е годы наводила ужас на Москву. На счету Михайлова - девять жизней. В 2007 году суд приговорил его к пожизненному сроку.

Он отсидел уже пятнадцать - в колонии «Вологодский пятак» на острове Огненном, когда жизнь сделала резкий поворот. После интервью одному из изданий заключенному написала бывшая сотрудница милиции из Перми. Завязался роман, который этой осенью закончился тюремной свадьбой. После свадьбы Михайлов сообщил, что раскаивается во всем что сотворил.

Также он решил добиваться условно-досрочного освобождения и даже нанял московского адвоката. Юристы говорят, что в практике были случаи, когда преступникам, которые получили пожизненные сроки, пересматривали приговоры.

Бывший убийца ведет в колонии дневник-исповедь, в котором рассказывает, как попал в ОПГ и стал киллером. Записи нам передала его жена Виктория. Мы публикуем фрагменты.

Фото из архива Олега Михайлова

«Мне показали красивую московскую жизнь, а потом предложили убивать»

Вообще-то я русский, но жил в Украине, оттуда и кличка - Хохол. Стрелять научили еще в армии, я десантник. Когда вернулся домой, страна почти развалилась, работы не было. А у меня родители, жена, потом дочь Лиза родилась. Их надо было кормить, одевать. Я приехал в Москву, к своему армейскому другу Сергею Махалину. Надеялся, он поможет с работой. Это был конец 96-го года.

Фото из архива Олега Михайлова

Серега возил меня по ресторанам, показывал красивую московскую жизнь. Я не знал, что он связан с криминалом. Разве о таком говорят? Я думал, он работает в охранном бизнесе.

Сергей в итоге и помог мне с работой. Она была связана с установкой прослушивающих устройств и с самой прослушкой. Слушали конкурентов, коммерсантов и других людей, к которым был какой-то интерес. За работу я получал около 400 долларов. Конечно, мне не хватало. К тому времени я привез в Москву жену и дочь, мы снимали квартиру. Я стал просить работу посерьезней, благодаря которой мог бы заработать больше денег.

Как я узнал, что уже фактически работаю на банду? Когда Сергей подарил мне на день рождения пистолет ТТ. Я понял, что речь уже шла о другой работе. Я согласился, как говорится - сам напросился. Я пришел в банду, когда Сильвестра (кличка основателя ореховских Сергея Тимофеева) уже убили. Власть перешла к Сергею Буторину по кличке Ося и его соратникам - братьям Пылевым. У медведковских и ореховских были разные зоны контроля, но некоторые вопросы по-прежнему решались сообща. Я был в полном подчинении у Сергея Махалина.

Фото из архива Олега Михайлова

«Фото жертв мне не давали, но я ни разу не ошибся»

Я не сразу стал убивать, ко мне долго присматривались - я же был пришлым. Ездил на стрелки, участвовал в разборках, «слушал» конкурентов. Чуть позже мне стали платить уже 600 баксов. Сильно на них не разбежишься. Даже тачку купил подержанную, но заграницей несколько раз был.

Интернета тогда не было, фото жертвы мне не давали - только описание внешности и адрес. Но я ни разу не ошибся.

Свое первое убийство я совершил 13 августа 1997 года. Тогда воевали за Тушинский и Митинский рынки. Махалин дал мне указание ликвидировать человека, за которым мы вместе вели слежку. Я выстрелил два раза из пистолета с глушителем, который мне подарили. Пистолет оставил рядом. Уже на суде я узнал, что убил зам. главы ФРПО (фонд развития правоохранительных органов) Сергея Дроздова.

Все ребята из нашей банды друг друга знали, а меня даже по имени мало кто знал. Только на следствии я узнал, что у меня была кличка Хохол. Я не ходил в общие тренажерные залы, тренировался отдельно - по стрельбе. Я только потом понял, для чего нужна эта конспирация.

В 1998 году руководство ОПГ решило легализовать банду и отходить от криминала. Для этого нужно было прятать концы, убирать неугодных - тех, кто переходил к конкурентам, подсаживался на наркотики и т. д.

Но стрелять в своих - это все равно сложно. Хорошо, что мне этого не приходилось делать. Я вообще с моими жертвами знаком не был. Правда, однажды мне дали задание разыскать и ликвидировать Владимира Грибкова, он был тоже членом ОПГ. Этого я бы сделать не смог, так как был лично знаком с Владимиром и некоторое время по приезду в Москву жил у него. Пришлось делать вид, что работаю над этим заданием.

Фото из архива Олега Михайлова

«Да, я закатывал трупы в цемент»

Осенью 97-го я получил приказ убить Васю Царькова. Он был членом нашей банды, «смотрел» за Митинским рынком. Вася жил роскошно, но хотел еще больше. Высказывал претензии, что деньги в группировке распределяются несправедливо. Мне предложили его отравить, но потом сказали - просто убей.

Его заманили в вагончик на рынке, где я его застрелил из пистолета с глушителем. У нас в банде был парень, который «подчищал» следы после убийств: расчленял трупы, сжигал, растворял в кислоте. Ужас, он потом повесился. Мы решили закатать Царькова в бочку, а он туда не влазит. И тогда мой напарник отпилил ему ноги пилой, а бочку мы цементом залили.

В банде я был на ставке, получал около четырех тысяч долларов.

«Понимал, что расплата все равно придет»

В 1999 году я поступил в институт международного права и экономики на вечернее отделение. Учился на юриста, был старостой группы. Из банды я не выходил. Просто со временем ко мне перестали обращаться. Последний эпизод был в 2001 году, после этого заданий я больше не получал. Жил своей жизнью. Потом узнал, что задержали моего армейского друга Махалина, арестовали других членов ОПГ. Я не испугался, понимал, что за все всегда приходит расплата. И отсидеть за все свои преступления я был готов.

Тяжело было первое время в СИЗО, когда ты не видишь своих близких и любимых людей. Но моя явка с повинной и добровольная сдача оружия частично облегчила душу. Я рассказал даже о тех преступлениях, о которых никто не знал, но которые были совершены мной. Конечно же, я мог умолчать о некоторых убийствах, но как-то нечестно получается. Пишешь явку с повинной, а о чем-то не говоришь. Нет, это не по мне. Мне говорили, что получу 19 лет максимум.

Я был готов отсидеть большой срок в тюрьме. Но когда суд дал пожизненно, был морально раздавлен. На тот момент я был второй раз женат. Супруга, наверное, догадывалась, что я связан с криминалом: сижу дома, если куда-то ухожу - прихожу с большой суммой денег. Сам я ей ничего не рассказывал, не впутывал. Все, что я сделал в своей жизни, - это только мой грех, мои поступки и моя ответственность. Я никогда и никого не винил и винить не буду. Кстати, со второй супругой мы развелись почти сразу после приговора.

Фото из архива Олега Михайлова

«Я далек от тюремной романтики»

Для меня никогда не был зазорен труд, а труд в колонии - тем более. Я приношу хоть какую-то пользу и в этом нахожу для себя моральное удовлетворение. Никогда не поддерживал всякие там «тюремные течения» и всегда был далек от тюремной романтики.

В зоне я работаю на производстве. Человек, особенно мужчина, должен трудиться и честно зарабатывать себе на краюху. Я всегда сам зарабатывал себе на хлеб и ни у кого не сидел на шее. Даже то, что я творил противозаконного, я тоже делал сам и за это несу ответственность.

«Зачем вам, Вика, это?»

Женщины - они не такие как мы, мужики. Они такие мягкие и теплые, несносные и противоречивые в своих мыслях и действиях. Они как будто с другой планеты, из другого мира. Но в этом и есть интерес, даже если женщины сворачивают нам кровь.

Судьба подарила мне Вику, мою жену. Мы поженились четыре месяца назад. Когда мы познакомились, я честно спросил: «Зачем вам, Вика, это? Я не просто преступник, на моих руках кровь девяти человек». Она ответила, что хочет поддержать меня, быть другом. Но случилось так, как случилось. Я думаю, что Господь Бог меня простил, если послал мне такой бесценный подарок, мою Викторию. Только теперь у меня появилось желание добиться УДО или пересмотра приговора. Я мужчина, я муж, который должен заботиться и помогать своей жене, семье.

Фото из архива Олега Михайлова

Сегодня прочитал хорошие слова, что надо любить и тех, кто делает нам зло, думая, что делают доброе дело. Я всю дорогу прошу у Бога, чтобы научил такой Любви! Я знаю, что я ни на кого не держу зла и никогда не буду этого делать, а что буду делать? Молиться за всех нас!

Я зачем пишу этот дневник. Не для того, чтобы рассказать, каким я был и каким стал. Я очень хочу извиниться перед родственниками моих жертв. Я понимаю, что они могут быть уже в годах. Но я все же хочу лично извиниться перед ними и перед всеми москвичами за ту боль, которую я причинил своими поступками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комментарий бывшего сотрудника МУРа, который вел дело Михайлова:

- Группировка, в которую входил наемный убийца Олег Михайлов, была очень серьезная. Массовые задержания начались примерно с 98-го года с молодняка, лидеры банды к тому времени жили заграницей, до них добирались долго. Несколько человек до сих пор находятся в розыске.

Олега Михайлова искали долго, о нем почти не было сведений, никто его не знал. Когда стали задерживать других членов ОПГ, кто-то вспомнил, что Хохол служил в армии вместе с Сергеем Махалиным, который и привел киллера в банду. Мы получили список сослуживцев, дальше - дело техники. К тому времени Хохол был женат, жил обычной жизнью. Добродушный молодой человек с красивой улыбкой.

Его не надо было пугать, уговаривать. Он сразу написал явку с повинной, сдал оружие. Со слезами вспоминал, как пришел в банду: жил в Украине, денег не было. Связался с Махалиным, попросил работу. Убивать согласился не думая ни минуты.

Мы часто общались с ним во время следствия. Он долго находился в подавленном состоянии, потом как-то воспрял, начал каяться, просить прощения у родственников. Пожизненный срок был неожиданным для всех. Все-таки такие исполнители. как Михайлов, - обычные пешки. Вся боль и злость потерпевших обращена к организаторам убийств.

Человек дал признательные показания, думаю, к нему должно быть применено снисхождение. Уверен, что Олег Михайлов не опасен для общества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бывшая сотрудница милиции вышла замуж за московского киллера, который сидит пожизненно за убийство девятерых

43-летняя пермячка – многодетная мама и бизнес-леди. Она надеется добиться пересмотра дела мужа и вытащить его на свободу (подробнее)

"Я раскаиваюсь и хочу извиниться". Киллер, осужденный пожизненно за убийство девяти человек, ищет родных своих жертв

Бывшая сотрудница милиции из Перми, которая вышла замуж за наемного убийцу, надеется добиться для него УДО (подробнее)