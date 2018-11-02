Бывшая сотрудница милиции вышла замуж за московского киллера, который сидит пожизненно за убийство девятерых

СЕГОДНЯ 19:53 2018-11-02T19:54:01+03:00

43-летняя пермячка – многодетная мама и бизнес-леди. Она надеется добиться пересмотра дела мужа и вытащить его на свободу

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Эта история - готовый сюжет к фильму про любовь. Бывший дознаватель милиции вышла замуж за… наемного убийцу, который получил пожизненно за убийство девятерых человек.

43-летняя Виктория наняла московского адвоката и намерена добиться пересмотра дела мужа. Пермячка надеется вытащить его из тюрьмы условно-досрочно.

Фото Евгении Гребелкиной. Виктория привезла на регистрацию нарядной платье, а мужу - костюм

«Исповедь киллера»

По всем законам логики Олег и Виктория никогда не должны были узнать о существовании друг друга. Она в прошлом бывший дознаватель милиции, жила в одном из городов Пермского края. Мама четверых детей. Старшей дочери уже 25 лет, младшим детям 15, 4 и 3. Вика вполне успешно занимается бизнесом, он связан с творческой деятельность. С первым мужем она давно в разводе.

Олег в лихие 90-е годы входил в состав небезызвестной орехово-медведковской ОПГ и «занимал должность» штатного киллера. На его совести - девять жизней.

Михайлов, сейчас ему 48 лет, был приговорен к пожизненному лишению свободы. Свое наказание он отбывает в колонии, известной как «Вологодский пятак» на острове Огненный.

Олег Михайлов получил пожизненноФото: из семейного архива

- В марте этого года мне на глаза попалась статья в газете, которая называлась «Исповедь киллера», - с Викторией мы сидим за столиком в уютном кафе. Симпатичная, ухоженная и хорошо одетая молодая женщина выглядит моложе своих лет. Она спокойно рассказывает историю своей жизни, даже не пытаясь ее как-то приукрасить. – Незаметно для себя я прочла ее до конца и почувствовала огромную жалость к человеку, о котором шла речь.

Рассказ Олега Михайлова выглядел и правда как покаяние. Отслужил срочную в ВДВ, там и научили стрелять. После армии вернулся домой в Украину (он русский, но оттуда родом). Женился, родилась дочка Лиза.

Работы не было, семью кормить не на что, и Олег уехал на заработки в Москву. Нашел своего армейского друга, который и привел его в группировку.

Свое первое убийство Михайлов совершил в 1997 году. Его жертвой стал московский коммерсант.

- Соцсетей в те годы не было, мне никогда не давали фото жертвы, только имя и описание внешности, - рассказывал наемный убийца. - Я убил его, когда он выходил из дома, чтобы ехать на работу. Два раза выстрелил и ушел, а оружие выбросил.

За свою работу в ОПГ Михайлов получал около четырех тысяч долларов в месяц, но в 2003 году наемный убийца добровольно пришел в прокуратуру и «дал полный расклад». Рассказал даже про труп, который залил в бетон - об этом преступлении в МУРе ничего не знали.

К тому времени смертную казнь в России уже отменили, и киллер рассчитывал получить лет пятнадцать. Гособвинитель просил для него 19, однако суд приговорил преступника к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы.

Михайлов признан виновным в убийстве девяти человекФото: из семейного архива

- Я очистил душу перед законом, перед людьми, и у меня появилась возможность очистить ее перед Господом, - говорит сам Михайлов. - И я молился. Я воспринимал это как наказание, как испытание. И это мне помогло, потому что я как монах, можно сказать, стал смирять себя: гордыню, непокорность. Это мне, наверное, впоследствии помогло морально не опуститься, сохранить свои человеческие качества. Знаете, как говорят, что Бог дает по силам. Бог дал мне силы терпеть это все. Я принял эту среду, стал в ней адаптироваться, не стал нарушать какие-то законы и правила.

Виктория собирается добиться пересмотра делаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Виктория-Вика, зачем вам это?»

Вика рассказывает, что еще месяц она не могла забыть о прочитанном в газете.

- Я поняла, что думаю об этом человеке каждый день, сопереживаю, верю в его раскаяние и хочу как-то поддержать, - говорит Виктория. – Хотя в статье была всего одна фотография Олега и то снято со спины, лица не видно.

И тогда женщина написала в колонию электронное письмо:

«Олег, здравствуйте! Меня зовут Виктория, мы не знакомы. Я прочитала о вас статью, она меня тронула. Если вы не против, я бы хотела с вами продолжить знакомство».

Ответ пришел через три дня. С разрешения Виктории мы опубликуем его с небольшими сокращениями:

«Здравствуйте, Виктория-Вика! Честно скажу, что был очень удивлен вашему письму. Я ведь не ждал никаких писем после статьи обо мне. Я вообще не ждал никакой реакции на нее от кого бы то ни было.

Я никогда не давал интервью журналистам раньше, просто захотелось попросить у москвичей прощения за все то горе, что я принес своей «деятельностью». Получилось то, что получилось.

Вика, я не думаю о вас плохо. Я не имел привычки никого судить, а теперь, когда сам осужден, и подавно. Но зачем вам это, Вика? Может быть, вы что-то не так прочитали обо мне? Я не просто бандит, на моих руках кровь».

- Я не раз слышала многочисленные истории про жен-«заочниц», которые потом горько сожалеют о том, что связались с зэками, - говорит Виктория. – Но от Олега я с первого дня знакомства не чувствовала никакого потребительского отношения к себе. Он совсем другой. Он думает о других, а о себе – в последнюю очередь. Я сама предложила приехать к нему в колонию, он был потрясен: мол, действительно можешь и хочешь приехать? Из-за меня? Так далеко? Ты же устанешь, истратишь деньги.

- Расскажите о вашей первой встрече?

- Она состоялась примерно через месяц после нашего знакомства. До Вологды из Перми поезд идет меньше суток, потом еще на машине два часа. Наше свидание длилось всего четыре часа, но после него осталось ощущение, что мы знакомы всю жизнь. У нас оказалось очень много общего. Мы одинаково относимся к различным ситуациям, у нас одинаковый эмоциональный и интеллектуальный уровень. Мы два одинаковых человека, поэтому нам легко друг с другом.

Фото Евгении Гребелкиной. С женой Олег будет видеться два раза в год

«Сделал предложение в День Победы. Я же Виктория»

Олег и Виктория расписались прямо в колонии 20 сентября. Все было торжественно – пермячка привезла костюм для жениха, а сама надела красивое белое платье.

Обручальные кольца выбрала самые тоненькие: оба кольца она будет носить на своей руке, поскольку правила колония запрещают осужденным носить ювелирные украшения.

- Конечно, обошлось без фаты и пышных подолов, но очень хотелось, чтобы все было красиво и запоминающее, - улыбается Виктория.

- То есть вы поженились всего через несколько месяцев знакомства?

- Олег сделал мне предложение еще до нашей первой встречи. Это было в День Победы, 9 мая, я же Виктория. Я согласилась сразу же. Это было очень волнительно, но меня ничего не смущало. Я в полном адеквате и отдаю отчет, что он натворил в своей жизни.

- Есть поговорка - тигры не меняют свой окрас…

- Олег единственный из их группировки, кто сам пришел в прокуратуру и, конечно, больше оттуда не вышел. Хотя мог скрыться, улететь в другую страну, деньги у него были. Но он раскаивался и был готов искупить свою вину, понимая, что может сесть в тюрьму на всю жизнь. Он молится за свои грехи каждый день.

- И все-таки колония сильно ограничивает человека в его желании развиваться, самореализоваться…

- Олег не потерялся, с ним очень интересно общаться. Он очень начитанный, культурный, воспитанный, умный и добрый человек. Он никого не осуждает, потому что сам такое натворил.

«Настраивал себя, что отношений с женщинами уже не будет»

- Когда я оказался в колонии, настраивал себя, что в отношении женщин все в моей жизни завершено. Смирился, что буду одиноким, - говорит Олег Михайлов. Виктория, к слову, сразу же взяла его фамилию. – Но, знаете, как говорят, что существуют одна половинка и вторая. Иногда они находят друг друга. Я счастлив, что Господь нас свел.

- Но что будет дальше?

- Стараюсь не думаю об этом, я научился жить одним днем. Я счастлив одним днем. Конечно, мечты есть, но они могут сбыться или не сбыться.

"Всегда ждала, что папа придет на мой День рождения"

Для Олега Михайлова брак с Викторией уже третий. С первой женой он развелся вскоре после того, как уехал в Москву. Потом был второй брак. Когда мужчину посадили, его супруга сразу подала на развод.

- Я не видела своего отца 20 лет, - говорит дочь Михайлова Елизавета, сейчас ей уже 25 лет. - Когда я была маленькая, все время ждала, что он придет на мой День рождения. Я помню папу очень хорошо, годы, когда он жил с нами, были лучшими в моей жизни. Он был самым замечательным, заботливым и внимательным. Всегда играл со мной, читал книги, водил в садик, гулял. Мы вместе строили разные сооружения из конструктора и лепили из пластилина.

- Как вы его нашли?

- Я нашла о нем информацию в 2008 году, первая мысль - найти его, ведь он совсем один. Я искала, где могла. По разным группам, сайтам, статьям. Спрашивала у людей, которые могли хоть что-то о нем знать. И в результате узнала, в какой колонии он сидит.

Елизавета написала отцу письмо, он тут же ответил.

- Мы переписываемся, и я счастлива, что у меня снова есть мой папа. Я очень надеюсь, что скоро мы с ним увидимся.

Два свидания в год

После заключения брака Олегу и Виктории дали долгосрочное свидание. Их медовый месяц продлился три дня.

- Мы жили в обычно двухкомнатной квартире на территории колонии, полностью оборудованной для проживания, - объяснила молодая жена.

Олег Михайлов провел за решеткой 15 лет. Пять из них в СИЗО, пока шло следствие, и 10 - в колонии для пожизненно осужденных. Ему положены два свидания в год.

- У Олега есть хороший адвокат, мы собираемся добиться пересмотра дела, - Виктория решительно настроена бороться за свое счастье. - Основания для этого есть, ведь он сам пришел в прокуратуру, сотрудничал со следствием. Надеемся, что удастся добиться условно-досрочного освобождения. Хотя бы после 25 лет заключения. Олег абсолютно семейный человек, и он готов воспитывать моих детей. А если даст Бог, то и наших общих.