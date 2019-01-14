2019-01-14T17:07:23+03:00
Происшествия

У таксиста, который протаранил остановку в Перми, не было лицензии

Пострадавший в аварии 75-летний пенсионер все еще находится в больнице в тяжелом состоянии
Елена КОНОВА
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Фото прислал читатель "Комсомольской правды"Фото прислал читатель "Комсомольской правды"
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- От шока я стоять не могла, - вспоминает 32-летняя менеджер Мариана, пассажирка автомобиля такси, который протаранил остановку.

Напомним, днем 13 января в Перми произошла очередная авария с участием «Яндекс. Такси» - автомобиль протаранил остановку «Мильчакова», где ничего не подозревающие горожане ждали свой маршрут.

Как рассказывала пассажирка автомобиля Мариана, около 11 часов она вызвала такси, чтобы доехать до работы.

- В районе остановки «Мильчакова» водитель не справился с управлением, поэтому автомобиль занесло - он ударился о бордюр, затем - о стоящий автобус, и уже от этого удара машина влетела в остановку, - говорила Мариана. - А там как раз стояли люди, ждущие свои маршруты. Пострадавших увезли медики «скорой помощи».

Фото из паблика "ЧП ДТП Пермь"

Фото из паблика "ЧП ДТП Пермь"

По словам Марианы, прибывшие сотрудники ДПС сообщили ей, что у водителя такси не было лицензии. Эту информацию нам подтвердили и в пресс-службе минтранспорта.

- Водитель автомобиля не имел разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - сообщили в ведомстве. - Мы назначили совещание на 16 января с крупными диспетчерскими службами и представителями агрегаторов по вопросам обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

В результате аварии пострадали три человека - 46-летняя женщина и 72-летний мужчина получили ушибы, они находятся на амбулаторном лечении. Сильнее всех пострадал 75-летний пенсионер - сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

- По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Владимир Васенин. - По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Но кто же должен отвечать за произошедшее ДТП - водитель или компания? И положена ли компенсация пострадавшим в аварии?

Как сказано на сайте поддержки «Яндекс.Такси», и водитель, и пассажиры застрахованы на случай ДТП. Максимальная компенсация - 2 миллиона рублей.

- Чтобы получить выплату, надо в поликлинике взять справку о травме, в ГИБДД - постановление об административном правонарушении, написать в службу поддержки «Яндекс. Такси», - сообщается на сайте. - Сотрудники страховой компании свяжутся с вами и дадут список документов для получения компенсации. В течение двух недель после отправки документов деньги поступят на ваш банковский счет.

Комментарий юриста

- Если в аварии с такси пострадал пассажир или пешеход, то они вправе потребовать компенсацию, - говорит юрист Игорь Саввин. - Так как водители осуществляют вид деятельности от имени организации, то по поводу компенсаций пассажиры должны обращаться непосредственно в службу такси. И, в случае чего, подавать иск в отношении организации. А водителя можно привлечь в качестве соответчика.

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