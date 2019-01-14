У таксиста, который протаранил остановку в Перми, не было лицензии

- От шока я стоять не могла, - вспоминает 32-летняя менеджер Мариана, пассажирка автомобиля такси, который протаранил остановку.

Напомним, днем 13 января в Перми произошла очередная авария с участием «Яндекс. Такси» - автомобиль протаранил остановку «Мильчакова», где ничего не подозревающие горожане ждали свой маршрут.

Как рассказывала пассажирка автомобиля Мариана, около 11 часов она вызвала такси, чтобы доехать до работы.

- В районе остановки «Мильчакова» водитель не справился с управлением, поэтому автомобиль занесло - он ударился о бордюр, затем - о стоящий автобус, и уже от этого удара машина влетела в остановку, - говорила Мариана. - А там как раз стояли люди, ждущие свои маршруты. Пострадавших увезли медики «скорой помощи».

Фото из паблика "ЧП ДТП Пермь"

По словам Марианы, прибывшие сотрудники ДПС сообщили ей, что у водителя такси не было лицензии. Эту информацию нам подтвердили и в пресс-службе минтранспорта.

- Водитель автомобиля не имел разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, - сообщили в ведомстве. - Мы назначили совещание на 16 января с крупными диспетчерскими службами и представителями агрегаторов по вопросам обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

В результате аварии пострадали три человека - 46-летняя женщина и 72-летний мужчина получили ушибы, они находятся на амбулаторном лечении. Сильнее всех пострадал 75-летний пенсионер - сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

- По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - рассказал заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю Владимир Васенин. - По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства выясняются.

Но кто же должен отвечать за произошедшее ДТП - водитель или компания? И положена ли компенсация пострадавшим в аварии?

Как сказано на сайте поддержки «Яндекс.Такси», и водитель, и пассажиры застрахованы на случай ДТП. Максимальная компенсация - 2 миллиона рублей.

- Чтобы получить выплату, надо в поликлинике взять справку о травме, в ГИБДД - постановление об административном правонарушении, написать в службу поддержки «Яндекс. Такси», - сообщается на сайте. - Сотрудники страховой компании свяжутся с вами и дадут список документов для получения компенсации. В течение двух недель после отправки документов деньги поступят на ваш банковский счет.

Комментарий юриста

- Если в аварии с такси пострадал пассажир или пешеход, то они вправе потребовать компенсацию, - говорит юрист Игорь Саввин. - Так как водители осуществляют вид деятельности от имени организации, то по поводу компенсаций пассажиры должны обращаться непосредственно в службу такси. И, в случае чего, подавать иск в отношении организации. А водителя можно привлечь в качестве соответчика.

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