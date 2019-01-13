«От шока не могла стоять». Пассажирка автомобиля такси, который протаранил остановку в Перми, рассказала про обстоятельства ДТП

32-летняя Марика Сергеева работает менеджером в одной из пермских компаний. Утром 13 января она, как обычно, вызвала «Яндекс. Такси», чтобы отправиться на работу.

- В районе остановки Мильчакова был снег, и водитель - мужчина лет 30 - не справился с управлением, поэтому автомобиль занесло, - говорит Марика. - Он пытался увести машину от столкновения и повернул направо. Сначала автомобиль ударился о бордюр, затем - о стоящий автобус, и уже от этого удара машина влетела в остановку. Я находилась на переднем сидении и очень боялась, что стекло обо что-нибудь разобьется, и я получу серьезные травмы.

По словам Марики, недалеко от места ДТП дежурили сотрудники ДПС. Они быстро среагировали, подъехали к остановке и стали вызывать «скорую» и еще один экипаж ДПС.

- Я вышла из такси, сразу посмотрела под машину - вдруг там люди, - говорит Марика. – Увидела, что между автомобилем и остановкой зажата женщина - у нее застряла нога. Водитель немного отъехал назад, и мы вытащили женщину. Я посадила ее на лавочку. Еще один мужчина получил, насколько я знаю, ушиб ребер. И уже позже я увидела пожилого человека, он лежал у остановки.

Быстро приехала «скорая». Фельдшер всех осмотрела, в том числе и Марику.

- Я нормально себя чувствовала, - говорит Марика. - Но у меня был очень сильный шок, потому что тряслись ноги, я даже стоять не могла. Сейчас у меня побаливает затылок, так что я решила съездить в травмпункт.

В аварии сильнее всех пострадал пенсионер – сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести. А женщина и другой мужчина находятся на амбулаторном лечении.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства ДТП.