2019-01-13T11:52:34+03:00
Происшествия

В Перми таксист протаранил остановку, пострадали три человека

С травмами всех увезли в больницу
Елена КОНОВА
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Фото из группы "ЧП ДТП ПЕРМЬ"Фото из группы "ЧП ДТП ПЕРМЬ"
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В Перми произошла очередная авария с участием такси.

- Остановка Мильчакова, - пишет очевидец аварии. - Водитель такси был трезвый. Его занесло, он врезался в автобус, а затем влетел в остановку, где было трое человек. Одну женщину прижало к остановке, таксист отъехал, и она смогла выбраться.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что у автомобиля «Яндекс. Такси» сильно разбит капот. Рядом с машиной лежит пожилой мужчина с разбитой головой, которому пытается помочь девушка.

Фото из группы "ЧП ДТП ПЕРМЬ"

Фото из группы "ЧП ДТП ПЕРМЬ"

Как нам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, водитель не справился с управлением и вылетел на остановку, где стояли ожидающие автобус горожане.

Фото читателя "Комсомольской правды"

Фото читателя "Комсомольской правды"

- В результате ДТП пострадали три человека – женщина средних лет и двое пожилых мужчин, - сообщили в ведомстве. – Медики «скорой помощи» отвезли их в больницу с различными травмами. Проверка по факту аварии продолжается, выясняются все обстоятельства.

Фото читателя "Комсомольской правды"

Фото читателя "Комсомольской правды"

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