«Люди несли лестницы и одеяла». В Перми спасали людей из горящего здания

В Перми горит офисное здание на ул. Монастырской, 12а. Это офис «Стройпанелькомплекта».

Как нам сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, здание задымилось на третьем этаже. Спасатели эвакуировали 14 человек с третьего и четвертого этажей.

- Пожарные работают по второму номеру сложности, - отметили в пресс-службе. - На месте работают 24 человека и 8 спецмашин. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших нет.

По сообщениям очевидцев, улица Монастырская и часть ул. Куйбышева перекрыты. На видео, снятых пермяками, видно, как люди пытаются выпрыгнуть из дымящегося окна. Работники соседних офисов несли одеяла, а кто-то принес даже лестницу, по которой спустили беременную девушку. После этого приехали спасатели и начали эвакуацию с третьего и четвертого этажей здания.