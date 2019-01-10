2019-01-10T13:15:09+03:00
Происшествия

Следователи: разбившаяся на тюбинге пермячка каталась не на территории базы

Обстоятельства трагедии еще выясняются
Елена КОНОВА
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Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели 37-летней пермячки Любови И., которая в новогодние каникулы разбилась на «ватрушке».

Напомним, трагедия произошла 3 января у лыжной базы «Подснежник» в микрорайоне Бахаревка. Любовь и еще один мальчик, который отдыхал на природе, катались на «ватрушках». По словам очевидцев, они почти одновременно врезались на тюбингах в дерево. Реанимационные бригады увезли пострадавших в больницы.

- У женщины диагностировали переломы свода и основания черепа, два дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, - рассказали в краевом минздраве. - Но, к сожалению, спасти ее не удалось - 6 января пострадавшая скончалась.

Похороны состоялись 9 января в Добрянке. У Любови осталась дочь-школьница.

Как нам рассказали в следственном комитете, сейчас по факту трагедии проводится проверка.

- К лыжной базе претензий нет - погибшая женщина каталась не на территории базы, а рядом, в лесу, - сообщили нам в следственном отделе Свердловского района. - Пока мы не видим оснований для возбуждения уголовного дела, но продолжаем выяснять все обстоятельства происшествия.

А 7-летний мальчик, который тоже пострадал, врезавшись на тюбинге в дерево, потихоньку идет на поправку.

- Он пришел в сознание, - рассказали в минздраве. - Сейчас состояние у него уже не тяжелое, а средней степени тяжести.

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