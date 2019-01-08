У 38-летней пермячки, разбившейся при катании на «ватрушке», осталась дочь-школьница

- Я не видел, как все случилось, обернулся, услышав крики, - рассказывает Алексей, который в тот день, 3 января, отдыхал на базе. - Маленький мальчик и женщина лежали у дерева. Я подбежал к ним, ребенок захлебывался кровью. Я перевернул его на бок, он вроде бы задышал. Женщина была тоже вся в крови и без сознания. «Скорая» приехала быстро, их увезли в больницу.

Трагедия случилась на лыжной базе «Подснежник», что в Индустриальном районе Перми.

- У нас на территории есть специально оборудованные трассы для тюбинга, - рассказали на базе. - Инвентарь мы выдаем напрокат. Но несколько человек катались с горок, не предназначенных для катания на «ватрушках». Пострадавшие, видимо, привезли свои «ватрушки», у нас они ничего не брали.

Очевидцы рассказывают, что женщина и семилетний мальчик врезались в дерево почти одновременно. На машине реанимации их увезли в больницу.

«Люди, помогите найти свидетелей ЧП! - написал в соцсетях брат пострадавшей женщины Сергей. - Люба в очень тяжелом состоянии. Мы просто хотим понять, что случилось. Может, ее кто-то сшиб».

Женщину госпитализировали в нейрохирургическое отделение, прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщили в краевом минздраве, у пострадавшей зафиксированы переломы свода и основания черепа.

Врачи боролись за ее жизнь почти двое суток, но, к сожалению, спасти женщину не удалось. 6 января она умерла.

- Мы будем хоронить Любу 9 января в Добрянке, - рассказал ее друг Александр. - Она оттуда родом, хотя давно жила и работала в Перми, купила здесь квартиру. Не верим, что с ней случилась такая трагедия, Люба была очень добрым и спокойным человеком. У нее осталась 10-летняя дочка, пока она будет жить с бабушкой.

- Семилетний мальчик до сих пор находится в больнице, - рассказали в минздраве. - У него тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Ребенок находится в тяжелом состоянии, но улучшения есть.

Кстати, в тот же день при катании на «ватрушках» пострадали еще два человека.

- Около двух часов дня 12-летний мальчик катался с горки на лыжной базе «Динамо», - сообщили врачи «Скорой помощи». - Во время очередного спуска его тюбинг врезался в дерево. Мальчик сильно ударился и сломал бедро. Сейчас он в больнице.

Медики рассказывают, что через несколько минут поступил еще один вызов с базы «Динамо»:

- Аналогичный случай - 34-летняя женщина получила травму, неудачно съехав с горы на «ватрушке». У нее перелом грудного отдела позвоночника, но, к счастью, без повреждения спинного мозга. Хотим обратиться ко всем пермякам: будьте предельно аккуратными при катании с горок, на горных лыжах, сноубордах и коньках.

Советы медиков и спасателей

1. Убедитесь, что горка безопасна. Проверьте, куда ведет спуск с нее, понаблюдайте, как катаются другие люди.

2. Перед спуском сделайте паузу, которая позволит скатившимся перед вами подняться и уйти. Не упускайте из вида детей.

3. Проверьте, не повреждены ли ваши санки, надежно ли зафиксированы крепления на лыжах.

4. Склон, который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней деревьев.

5. На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или на катках. Необходимо избегать места, близкие к прорубям, спускам теплой воды от промышленных предприятий, рыбацким лункам.