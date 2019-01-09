Следователи проверяют обстоятельства гибели 37-летней пермячки, врезавшейся на тюбинге в дерево

9 января в Добрянке состоялись похороны 37-летней Любови. Женщина погибла после столкновения ее «ватрушки» с деревом. Трагедия, напомним, случилась 3 января на лыжной базе «Подснежник» в микрорайоне Бахаревка. По словам очевидцев, в дерево почти одновременно врезались два тюбинга – в одном из них была Любовь, в другом семилетний мальчик.

- У нас на территории есть специально оборудованные трассы для тюбинга, - рассказали на базе. - Инвентарь мы выдаем напрокат. Но несколько человек катались с горок, не предназначенных для катания на «ватрушках». Пострадавшие, видимо, привезли свои тюбинги, у нас они ничего не брали.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, у женщины были зафиксированы переломы свода и основания черепа. Ее на машине реанимации увезли в нейрохирургическое отделение, где прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за ее жизнь почти двое суток, но, к сожалению, спасти Любовь не удалось. 6 января она умерла.

- Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели женщины, -рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Будут установлены все обстоятельства случившегося. По результатам проверки следователь примет процессуальное решение – необходимо ли возбуждать уголовное дело или нет.