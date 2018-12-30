2018-12-30T07:36:48+03:00
Общество

Адвокат подростка, устроившего резню в 127-й школе в Перми, попытается обжаловать приговор

17-летнего Леонида Б. приговорили к 9 годам 8 месяцам
Андрей МАТЛИН
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Леонид Б. извинился перед родителями школьников.Леонид Б. извинился перед родителями школьников.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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18 декабря в Мотовилихинском районном суде вынесли приговор одному из подростков, устроивших в январе резню в пермской школе №127.

Судья Константин Истомин огласил Леониду Б. (имя изменено) приговор: «9 лет 8 месяцев колонии». Также были удовлетворены в полном объеме иски 26 потерпевших на общую сумму более 10 миллионов рублей. До 18-летия Леонида, деньги потерпевшим будут выплачивать его родители.

Деньги потерпевшим будут выплачивать родители 17-летнего подростка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Деньги потерпевшим будут выплачивать родители 17-летнего подростка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отметим, что гособвинение просило для 17-летнего подростка 9 лет 10 месяцев заключения - при максимально возможном наказании в 10 лет.

После оглашения приговора адвокат осужденного подростка Степан Овчинников заявил, что они воспользуются правом подать апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию и будут обжаловать решение районного суда.

- Мой подзащитный не признает себя виновным по одной из вменяемых ему статей, а по другой, по статье о покушении на убийство, - лишь частично, - заявил он.

В краевом суде сообщи, что такая апелляционная жалоба к ним поступила.

Напомним: в январе этого года два подростка ворвались в школьный кабинет, где занимались ученики 4 Б, и стали наносить раны ножом школьникам и учительнице, которая пыталась защитить детей.

Леонида Б. обвинили в покушении на убийство 30 человек, в поджоге школы и в разбойном нападении на охранника.

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