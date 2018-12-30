Адвокат подростка, устроившего резню в 127-й школе в Перми, попытается обжаловать приговор

18 декабря в Мотовилихинском районном суде вынесли приговор одному из подростков, устроивших в январе резню в пермской школе №127.

Судья Константин Истомин огласил Леониду Б. (имя изменено) приговор: «9 лет 8 месяцев колонии». Также были удовлетворены в полном объеме иски 26 потерпевших на общую сумму более 10 миллионов рублей. До 18-летия Леонида, деньги потерпевшим будут выплачивать его родители.

Деньги потерпевшим будут выплачивать родители 17-летнего подростка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отметим, что гособвинение просило для 17-летнего подростка 9 лет 10 месяцев заключения - при максимально возможном наказании в 10 лет.

После оглашения приговора адвокат осужденного подростка Степан Овчинников заявил, что они воспользуются правом подать апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию и будут обжаловать решение районного суда.

- Мой подзащитный не признает себя виновным по одной из вменяемых ему статей, а по другой, по статье о покушении на убийство, - лишь частично, - заявил он.

В краевом суде сообщи, что такая апелляционная жалоба к ним поступила.

Напомним: в январе этого года два подростка ворвались в школьный кабинет, где занимались ученики 4 Б, и стали наносить раны ножом школьникам и учительнице, которая пыталась защитить детей.

Леонида Б. обвинили в покушении на убийство 30 человек, в поджоге школы и в разбойном нападении на охранника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«9 лет 8 месяцев колонии»: в Перми огласили приговор одному из подростков, устроивших резню в школе №127

Также удовлетворены иски 26 потерпевших на общую сумму более 10 миллионов рублей (подробнее)

Гособвинение потребовало посадить зачинщика резни в пермской 127-й школе на 9 лет 10 месяцев

Максимально возможное наказание для 17-летнего подростка при этом – 10 лет (подробности…)

Папа школьницы, пострадавшей во время резни в пермской школе №127: «Мы потребуем моральную компенсацию, но сумму я называть не буду»

В Перми в суде начали заслушивать свидетелей и потерпевших во время кровавой трагедии (подробности…)

Адвокат подростка, устроившего резню в пермской школе № 127, опасается за его безопасность

Начался суд над Леонидом Б., которого обвиняют в покушении на 30 человек (подробнее)

Резня в пермской школе: Лев Биджаков еще в 11 лет жестоко избивал учеников (подробности...)

Подростки, устроившие резню в пермской школе, проходят экспертизу в московском институте Сербского (подробности...)

Нападение в пермской школе: "Учительница потянулась за телефоном, и за это получила удар ножом. А потом преступники бросились на нас" (подробности...)

Еще больше материалов по теме: «Нападение на школу в Перми»