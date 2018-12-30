Адвокат подростка, устроившего резню в 127-й школе в Перми, попытается обжаловать приговор
18 декабря в Мотовилихинском районном суде вынесли приговор одному из подростков, устроивших в январе резню в пермской школе №127.
Судья Константин Истомин огласил Леониду Б. (имя изменено) приговор: «9 лет 8 месяцев колонии». Также были удовлетворены в полном объеме иски 26 потерпевших на общую сумму более 10 миллионов рублей. До 18-летия Леонида, деньги потерпевшим будут выплачивать его родители.
Деньги потерпевшим будут выплачивать родители 17-летнего подростка.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Отметим, что гособвинение просило для 17-летнего подростка 9 лет 10 месяцев заключения - при максимально возможном наказании в 10 лет.
После оглашения приговора адвокат осужденного подростка Степан Овчинников заявил, что они воспользуются правом подать апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию и будут обжаловать решение районного суда.
- Мой подзащитный не признает себя виновным по одной из вменяемых ему статей, а по другой, по статье о покушении на убийство, - лишь частично, - заявил он.
В краевом суде сообщи, что такая апелляционная жалоба к ним поступила.
Напомним: в январе этого года два подростка ворвались в школьный кабинет, где занимались ученики 4 Б, и стали наносить раны ножом школьникам и учительнице, которая пыталась защитить детей.
Леонида Б. обвинили в покушении на убийство 30 человек, в поджоге школы и в разбойном нападении на охранника.
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