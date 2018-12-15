2018-12-15T13:25:18+03:00
Общество

«Поверила девушке». Собака, которую водитель «Лады» тащил за машиной на поводке в Прикамье, нашла новую семью

В полиции сообщили, что водитель пытался избавиться от собаки, потому что она чуть не загрызла его друга
Константин КЯКИНЕНАнна Маркова
Поделиться:
Комментарии: comments84
фото: «Помоги найти дом» Бездомные животные Соликамскфото: «Помоги найти дом» Бездомные животные Соликамск
Изменить размер текста:

13 декабря в Соликамске по объездной ехала синяя «Лада Гранта». Водитель привязал собаку к машине и тащил за собой по дороге. Мимо проезжала девушка со своими друзьями, потребовала прекратить издевательства и сфотографировала собаку. После этого владелец собаки посадил ее в салон и увез. Позднее стало известно, что он избавился от пса и выкинул. Неравнодушные жители Соликамска обратились в полицию с требованием наказать владельца собаки за жестокое обращение с питомцем.

Соликамские полицейские нашли и опросили мужчину, который рассказал свою историю.

- По словам владельца животного, он вместе с другом чистил снег у дома, - сообщили нам в полиции. – Собака набросилась на его товарища и начала его грызть прямо на глазах двух детей. Хозяину животного удалось с трудом оттащить разъяренного пса. Он побоялся взять собаку в машину и привязал на поводок. Мужчина рассказал, что ехал очень медленно, постоянно останавливался. Хотел отдать ветеринарам. Но на трассе его остановили, стали фотографировать. Он забрал собаку и отпустил на волю.

Собака нашла нового хозяина фото: «Помоги найти дом» Бездомные животные Соликамск

Собака нашла нового хозяина фото: «Помоги найти дом» Бездомные животные Соликамск

В полиции также отметили, что уголовное дело в отношении хозяина собаки не заведено. Не доказан факт жестокого обращения с животным.Тем временем, в соцсетях история набирает обороты. Звучат требования наказать водителя, привязать его к машине и тащить по дороге. Зоозащитники, в свою очередь, намереваются добиться наказания мужчины за жестокое обращение с питомцем.

Тем же вечером волонтерам удалось найти пса. Собака никого не подпускала, громко рычала и пыталась укусить. Но потом стало известно, что неравнодушной девушке Дарье удалось растопить сердце собаки. Животное прониклась к девушке доверием и она забрала пса домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Соликамске водитель «Лады Гранты» привязал собаку к машине и тащил за собой. Полиция проводит проверку (подробнее)

«Сидит на дороге и ждет хозяина». В Прикамье волонтеры нашли пса, которого водитель привязал к машине и тащил за собой. Пес никого к себе не подпускает и кусается (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добровольный отзыв средств для очищения «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень»
Производитель средства «Момент ГЕРМЕНТ СТОП Плесень» 500 мл объявил об отзыве данного продукта и распространил обращение к потребителям, в котором рекомендует прекратить его использование в случае, если он уже был приобретен в торговых сетях
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
К чему снится церковь по соннику: толкование снов про церковь
По всей видимости, к благочестию. К почету, уважению и духовности. Однако другие задумываются о терзаниях. И все же, к чему снится церковь по соннику? Узнаем мнение ведущих психологов, прорицателей, исследователей сна
Новости 24
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому
«Закон о розовых волосах»: в Кишерти прокуратура запретила устанавливать в школах дресс-код
Пермский футбольный арбитр пострадал в аварии в Индии
В Соликамске без тепла остались 146 жилых домов
Следственный комитет: назначена экспертиза для выяснения причины смерти женщины в «скорой»
В Перми произошла авария с участием пяти автомобилей, пострадал водитель
Из-за мигрантов прикамское предприятие заплатит почти миллион рублей штрафа
Пермские власти объявили аукционы на покупку 85 автобусов
В Прикамье стоимость техосмотра не превысит 655 рублей
В Прикамье должник, сидящий в колонии, спрятал внедорожник в самовольном гараже
Массовые катания проходят на восьми катках Дзержинского района Перми
Житель Пермского края убил знакомого, а через четыре дня облил сотрудницу ломбарда кислотой
«Стало плохо после скандала с мамой ученика». В пермской школе охранница умерла на рабочем месте
В Прикамье прокуратура начала проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине «Скорой помощи»
В Прикамье осудят мошенника, который не любил отдавать долги
В Перми учеников и сотрудников школы эвакуировали в спортзал из-за запаха дыма
В Прикамье столкнулись две «Лады», один человек погиб
После вмешательства прокуратуры в Прикамье чиновники выделили автобус для воспитанников детского сада
В Перми открылся дневной центр помощи бездомным «Территория Передышки»
В Прикамье управляющая рестораном присвоила 246 тысяч рублей и соврала, что ее обокрали
Губернатор Прикамья проведет предновогодний эфир в Instagram