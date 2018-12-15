2018-12-15T11:12:39+03:00
Общество

«Поверила девушке». Собака, которую водитель «Лады» тащил за машиной на поводке в Прикамье, нашла новую семью

В полиции сообщили, что водитель пытался избавиться от собаки, потому что она чуть не загрызла его друга
Константин КЯКИНЕНАнна Маркова
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фото: «Помоги найти дом» Бездомные животные Соликамскфото: «Помоги найти дом» Бездомные животные Соликамск
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13 декабря в Соликамске по объездной ехала синяя «Лада Гранта». Водитель привязал собаку к машине и тащил за собой по дороге. Мимо проезжала девушка со своими друзьями, потребовала прекратить издевательства и сфотографировала собаку. После этого владелец собаки посадил ее в салон и увез. Позднее стало известно, что он избавился от пса и выкинул. Неравнодушные жители Соликамска обратились в полицию с требованием наказать владельца собаки за жестокое обращение с питомцем.

Соликамские полицейские нашли и опросили мужчину, который рассказал свою историю.

- По словам владельца животного, он вместе с другом чистил снег у дома, - сообщили нам в полиции. – Собака набросилась на его товарища и начала его грызть прямо на глазах двух детей. Хозяину животного удалось с трудом оттащить разъяренного пса. Он побоялся садить собаку в машину и привязал на поводок. Мужчина рассказал, что ехал очень медленно, постоянно останавливался. Хотел отдать ветеринарам. Но на трассе его остановили, стали фотографировать. Он забрал собаку и отпустил на волю.

Собака нашла нового хозяина фото: «Помоги найти дом» Бездомные животные Соликамск

Собака нашла нового хозяина фото: «Помоги найти дом» Бездомные животные Соликамск

В полиции также отметили, что уголовное дело в отношении хозяина собаки не заведено. Не доказан факт жестокого обращения с животным.Тем временем, в соцсетях история набирает обороты. Звучат требования наказать водителя, привязать его к машине и тащить по дороге. Зоозащитники, в свою очередь, намереваются добиться наказания мужчины за жестокое обращение с питомцем.

Тем же вечером волонтерам удалось найти пса. Собака никого не подпускала, громко рычала и пыталась укусить. Но потом стало известно, что неравнодушной девушке Дарье удалось растопить сердце собаки. Животное прониклась к девушке доверием и она забрала пса домой.

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