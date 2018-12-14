2018-12-14T12:25:40+03:00
Дом. Семья

«Сидит на дороге и ждет хозяина». В Прикамье волонтеры нашли пса, которого водитель привязал к машине и тащил за собой

Пес никого к себе не подпускает и кусается
Елена КОНОВА
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Фото из группы «Помоги найти дом» Бездомные животные СоликамскФото из группы «Помоги найти дом» Бездомные животные Соликамск
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Днем 13 декабря жители Соликамска стали свидетелями страшного зрелища - водитель синей «Лады» привязал собаку к машине и тащил за собой по дороге. Мимо проезжала девушка со своими друзьями, потребовала прекратить издевательства и сфотографировала собаку.

В ГУ МВД России по Пермскому краю нам сообщили, что проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.

- Владелец собаки установлен, - уточнили в ведомстве.

Между тем, волонтеры сообщества «Помоги найти дом» сообщили, что пса нашли на дороге.

- Пес предан хозяину, - сообщается в группе. - Ждет на одном месте! Ситуация очень сложная! Пса оставили на месте. Никого к себе не пустил, покусал.

Волонтеры говорят, что его некуда разместить - он напуган и проявляет агрессию, в приют псу нельзя. Единственный выход - найти изолированную передержку.

- Вчера неравнодушные, незнакомые других другу люди, бросив все вечерние дела, кинулись на трассу искать пса, а когда нашли, поняли, что цел и невредим, - пишут волонтеры. -

Они пробовали поочередно своими силами найти к собаке подход и отвезти куда-нибудь на ночь, но пес их покусал. Сегодня решается вопрос с транспортировкой.

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