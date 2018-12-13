2018-12-13T15:59:53+03:00
Дом. Семья

В Соликамске водитель «Лады Гранты» привязал собаку к машине и тащил за собой

Полиция проводит проверку
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Комментарии: comments2
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

13 декабря днем в Соликамске водитель синей «Лады Гранты» привязал собаку к машине и тащил за собой по объездной дороге. Мимо проезжала Светлана со своими друзьями. Они потребовали прекратить издевательство над животным.

- Он отвязал собаку под давлением, забрал в салон и увез с собой, - пишут в соцсетях соликамцы. - Что будет с ней - страшно подумать!

Соликамцы позвонили в полицию, которая пообещала разобраться с инцидентом.

В ГУ МВД России по Пермскому краю нам сказали, что владелец собаки установлен, проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.

Тем временем, 50-летний житель Перми Александр Сушинцев выставил на продажу кошачьи усы. Объявление он разместил на сайте объявлений Авито под ником Семен. Именно так зовут хозяина усов - харизматичного четырехлетнего вислоухого шотландского кота.

В объявлении он написал, что усы натуральные, из кота не выдергивали. Цена за 1 ус - 100 рублей. На фото целлофановый пакетик. В нем, кстати, не только усы Семена, но двухлетней шотландской кошки Сони, которую Александр с женой купили на выставке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как будут работать в праздники аэропорт и вокзалы? В минтрансе Прикамья рассказали об этом
Новый железнодорожный вокзал в Перми включили в инвестпрограмму компании «РЖД»
Как в прздники будут работать больницы? В Прикамье экстренные службы начали переходить в режим «предновогодней» готовности
«Угрожал взорвать дом». В Перми будут судить телефонного террориста
Пермские застройщики использовали деньги дольщиков, а строительство не завершили
В школе Соликамска за прокат лыж с учеников брали по 30 рублей
В Прикамье 10 дней разыскивают пропавшего пенсионера
Учительницу, пострадавшую при нападении на пермскую школу №127, включили в число 100 выдающихся людей года
Олимпийский чемпион Никита Крюков сравнил пермский лыжный спринт со стартом в Милане
Пермский риелтор переписывал квартиры клиентов на себя и продавал их
В Перми прокуратура проведет «прямую линию» для предпринимателей
В Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов
«Он ко мне приставал». Пермячка заплатит 100 тысяч рублей за ложный донос на полицейского
В Прикамье на пожаре погибли двое мужчин
Житель Перми отсудил у интернет-магазина деньги за iPhone X
Пропавшую 16-летнюю пермскую школьницу полицейские нашли в Москве
В Пермском крае Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем
В отделе полиции и больнице Прикамья не вели учет хранения и уничтожения наркотиков
«Молот-Прикамье» обыграл ижевскую «Ижсталь» в серии буллитов
«Не спасла бы и самая быстрая на свете скорая». Глава краевого минздрава сказала, что умершую от инсульта женщину невозможно было спасти
Максим Решетников: Новый вокзал Пермь-2 будет построен ближе к Парковому