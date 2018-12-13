В Соликамске водитель «Лады Гранты» привязал собаку к машине и тащил за собой

СЕГОДНЯ 15:59 2018-12-13T15:59:53+03:00

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13 декабря днем в Соликамске водитель синей «Лады Гранты» привязал собаку к машине и тащил за собой по объездной дороге. Мимо проезжала Светлана со своими друзьями. Они потребовали прекратить издевательство над животным.

- Он отвязал собаку под давлением, забрал в салон и увез с собой, - пишут в соцсетях соликамцы. - Что будет с ней - страшно подумать!

Соликамцы позвонили в полицию, которая пообещала разобраться с инцидентом.

В ГУ МВД России по Пермскому краю нам сказали, что владелец собаки установлен, проводится проверка по факту жестокого обращения с животными.

Тем временем, 50-летний житель Перми Александр Сушинцев выставил на продажу кошачьи усы. Объявление он разместил на сайте объявлений Авито под ником Семен. Именно так зовут хозяина усов - харизматичного четырехлетнего вислоухого шотландского кота.

В объявлении он написал, что усы натуральные, из кота не выдергивали. Цена за 1 ус - 100 рублей. На фото целлофановый пакетик. В нем, кстати, не только усы Семена, но двухлетней шотландской кошки Сони, которую Александр с женой купили на выставке.