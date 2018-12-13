«Я хотел устроить достойные похороны своему детищу!». Создателя лопнувшего пермского НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова приговорили к четырем годам лишения свободы

В Перми завершился четырехмесячный судебный марафон по делу бывшего руководителя пермского негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петра Пьянкова. 53-летнего создателя фонда обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В частности, в том, что он вывел ценные бумаги «Стратегии» на сумму в 220 миллионов рублей в подконтрольные ему структуры.

Петр Пьянков отрицал свою вину: он признал, что вывел активы фонда, но заявил, что не собирался их присваивать. А сделал это якобы исключительно в интересах вкладчиков.

- Я отдал своему детищу лучшие годы жизни и хотел похоронить его достойно, рассчитавшись с клиентами фонда! - заявил он в перерыве судебного заседания, на котором ему зачитывали приговор.

Но в итоге прозвучал ожидаемый вердикт: судья Ленинского райсуда приговорил создателя и руководителя «Стратегии» к реальному сроку. Петру Пьянкову дали четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить штраф - 2 миллиона рублей рублей.

Приговор Петр Пьянков выслушал хладнокровно.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

70 тысяч пострадавших вкладчиков

Зал судебного заседания в Ленинском районном суде заполнился пенсионерами и пенсионерками. Все они пришли послушать приговор тому, кому в свое время доверили свои пенсионные сбережения.

Правда, если бы сюда пришли все обманутые вкладчики «Стратегии» - не хватило бы никакого зала, ведь клиентами фонда были более 70 тысяч человек в Прикамье и соседних регионах. В конечном счете, их пенсии не пропали - они были застрахованы, и российское агентство страхования вкладов (АСВ) перевело все пенсии в государственный пенсионный фонд, хотя все это вылилось для людей в нервотрепку и написание разных заявлений. В итоге обманулись лишь те, кто рассчитывал, что фонд обеспечит им дополнительные пенсионные накопления - участвовал в накопительных схемах. Хотя и их немало: в реестре кредиторов их счет идет на тысячи.

Обманутые вкладчики "Стратегии" пришли послушать, какой приговор вынесут создателю фонда.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы предложили приговорить Петра Пьянкова к лишению свободы на 4 года и штрафу в 2 миллиона рублей, - еще раз напомнила перед оглашением приговора представитель гособвинения Елена Бурда. - Причем, этот срок будет уменьшен, поскольку будет учтено его пребывание под домашним арестом.

Под домашним арестом в своем особняке в Верхней Курье Петр Пьянков находится с апреля 2016 года. В тот год 17 марта Центробанк отозвал у «Стратегии» лицензию. А 7 апреля Пьянкова арестовали по подозрению в выводе активов фонда на 1,5 миллиарда рублей.

Представитель гособвинения Елена Бурда попросила для обвиняемого 4 года колонии и 2 миллиона штрафа.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Придумал преступную схему вывода активов»

- Бывшим руководителем «Стратегии» была придумана преступная схема по выводу активов фонда, - прозвучали слова судьи, оглашавшего приговор.

В принципе, схема оказалась довольно простой. Суть обвинения заключалась в том, что Петр Пьянков без согласия наблюдательного совета фонда вывел из «Стратегии» принадлежащие ей ценные бумаги паевого инвестиционного фонда «Родные просторы», облигации «ОСТ» и акции ПАО «Промактив» в подконтрольные ему фирмы «Ротор» и «Кадровый резерв». Причем, передал их безвозмездно, якобы в счет погашения долга, которого не было.

В момент ареста Петра Пьянкова весной 2016 года сумма выведенных активов оценивалась следствием в 1,5 миллиарда рублей, но на суде прозвучали другие цифры - 220 миллионов. Именно во столько оценили их рыночную стоимость независимые эксперты ООО «Вишера оценка».

Судья Сергей Сыров не один день зачитывал текст приговора.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Виновным Пьянков себя не признал

Посещавшие судебные заседания пенсионеры-вкладчики разделились на два лагеря.

- Пьянкова подставили! – уверяла, например, всех 79-летняя Галина Федоровна. - Он, наоборот, хотел сохранить и приумножить наши деньги, потому и вывел ценности из фонда, поскольку знал, что у «Стратегии» отберут лицензию, и она обанкротится.

- Как же, не виноват! – возражала ей 80-летняя пенсионерка Вера Петровна. – Он был руководителем, и должен отвечать за все последствия. Если он радел за наши интересы, почему тогда все сделал тайком, не посоветовавшись с наблюдательным советом и с нами, вкладчиками?

Петру Пьянкову зачтут срок пребывания под домашним арестом, который он отбывал с 7 апреля 2016 года в своем особняке в Верхней Курье.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я не собирался присваивать активы фонда, - утверждал сам Петр Пьянков. – Да, я виноват в том, что вывели их из фонда, но сделал это, чтобы сохранить и спасти. Во время проверки фонда Центробанк это обнаружил и лишил «Стратегию» лицензии. После этого я предпринял попытки вернуть ценные бумаги обратно для выплаты денег клиентам нашего фонда, но этого мне сделать не позволили. Я пытался объяснить это все четыре месяца, пока длились судебные заседания.

Однако судья Сергей Сыров не поверил в невиновность создателя и руководителя «Стратегии» и приговорил его к реальному сроку.

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