«70 тысяч человек остались без денег». В Перми оглашают приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия» Петру Пьянкову
В Ленинском районном суде началось оглашение приговора бывшему руководителю пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову.
Его обвиняют в том, что он вывел активы фонда в подконтрольные ему структуры в 2015 году - перед тем, как Центробанк отозвал у «Стратегии» лицензию. В результате пострадали более 70 тысяч вкладчиков фонда. В своем последнем слове Петр Пьянков признал, что вывел средства со счетов «Стратегии». Но объяснил это тем, что хотел спасти тем самым фонд от банкротства, которое ему якобы грозило из-за изменения пенсионного законодательства.
К этой версии склоняются и некоторые вкладчики фонда, которые пришли на судебный процесс.
Гособвинитель Елена Бурда потребовала для подсудимого наказания в виде лишения свободы на два года и штрафа в 2 миллиона рублей. Предполагается, что оглашение приговора может растянуться не на один день.
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