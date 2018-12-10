2018-12-10T09:19:55+03:00
Происшествия

«70 тысяч человек остались без денег». В Перми оглашают приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия» Петру Пьянкову

Его обвиняют в растрате более 200 миллионов рублей вкладчиков пенсионного фонда
Андрей МАТЛИН
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Фото Павла Пьянкова из архива "КП"Фото Павла Пьянкова из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Ленинском районном суде началось оглашение приговора бывшему руководителю пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову.

Его обвиняют в том, что он вывел активы фонда в подконтрольные ему структуры в 2015 году - перед тем, как Центробанк отозвал у «Стратегии» лицензию. В результате пострадали более 70 тысяч вкладчиков фонда. В своем последнем слове Петр Пьянков признал, что вывел средства со счетов «Стратегии». Но объяснил это тем, что хотел спасти тем самым фонд от банкротства, которое ему якобы грозило из-за изменения пенсионного законодательства.

К этой версии склоняются и некоторые вкладчики фонда, которые пришли на судебный процесс.

Гособвинитель Елена Бурда потребовала для подсудимого наказания в виде лишения свободы на два года и штрафа в 2 миллиона рублей. Предполагается, что оглашение приговора может растянуться не на один день.

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