«70 тысяч человек остались без денег». В Перми оглашают приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия» Петру Пьянкову

В Ленинском районном суде началось оглашение приговора бывшему руководителю пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову.

Его обвиняют в том, что он вывел активы фонда в подконтрольные ему структуры в 2015 году - перед тем, как Центробанк отозвал у «Стратегии» лицензию. В результате пострадали более 70 тысяч вкладчиков фонда. В своем последнем слове Петр Пьянков признал, что вывел средства со счетов «Стратегии». Но объяснил это тем, что хотел спасти тем самым фонд от банкротства, которое ему якобы грозило из-за изменения пенсионного законодательства.

К этой версии склоняются и некоторые вкладчики фонда, которые пришли на судебный процесс.

Гособвинитель Елена Бурда потребовала для подсудимого наказания в виде лишения свободы на два года и штрафа в 2 миллиона рублей. Предполагается, что оглашение приговора может растянуться не на один день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшему гендиректору НПФ «Стратегия» Петру Пьянкову предъявили обвинение в присвоении 220 миллионов рублей

Бизнесмен отрицает свою вину в растрате и утверждает, что проводил фиктивные сделки, чтобы не допустить отзыва лицензии (Далее…)

55 миллионов рублей получили бывшие клиенты НПФ «Стратегия»

Выплат дождались 7, 7 тысячи человек (Далее…)

Пермский пенсионный фонд «Стратегия» ликвидирован

Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края (Далее…)