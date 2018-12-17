«Поехала за собакой в час ночи». В Прикамье пес, которого хозяин тащил на буксире за машиной, нашел любящее сердце

За этого пса переживал, наверное, весь Пермский край. 13 декабря в Соликамске по объездной дороге ехала синяя «Лада Гранта». К машине за веревку была привязана собака, она еле волочилась за машиной.

Эту жуткую картину увидела жительница Соликамска Светлана - она ехала мимо. Она потребовали от водителя «Лады» остановиться и прекратить издеваться над собакой. Владелец не стал спорить, отвязал пса и посадил в машину, но, как стало известно, выкинул его в поселке Шахтерском. Там его и нашли зоозащитники. И кинули клич: может, найдется человек, который возьмет собаку себе.

Таким Дарья увидела пса на дороге Фото:соцсети

Неравнодушные жители Соликамска обратились в полицию с требованием наказать владельца пса. Полиция разыскала хозяина животного. Им оказался 45-летник работник завода Вячеслав. В полиции он сообщил, что собака озверела и неожиданно бросилась на его друга. Он испугался за свою семью и решил избавиться от животного.

- Хозяин собаки рассказал, что он вместе с другом чистил снег у дома, - сообщил нам источник в полиции. - Пес набросился на его товарища и начал грызть его прямо на глазах двух детей. Хозяину животного удалось с трудом оттащить разъяренного пса. Он побоялся взять собаку в машину и привязал на поводок. Мужчина рассказал, что ехал очень медленно, постоянно останавливался. Хотел отдать ветеринарам. Но на трассе его остановили, стали фотографировать. Он забрал собаку в машину, а затем отпустил на волю.

Для сторожевого пса новые хозяева сколотили будку

В полиции также отметили, что уголовное дело в отношении хозяина собаки пока не заведено.

- Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В интернете одни считают, что владельца собаки нужно привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным. Другие - что мужчина защищал свою семью и друзей от агрессивного пса.

34-летняя Дарья, косметолог из Соликамска, увидела сообщение о Буране, так зовут пса, в социальных сетях. И решила забрать его домой.

- Буран вел себя замечательно, сидел в машине спокойно, - рассказала она нам. - Но было видно, что он волнуется.

- Мы ему сколотили новую будку, - рассказывает Дарья. - Купили ошейник и цепь. Сейчас у него свое место. Мы с ним гуляем, он ведет себя спокойно. Старшую дочь, 15-летнюю Алену с ним уже познакомили, она с ним даже пробовала играть. Младшую, четырехлетнюю Настю, пока не рискнули, пусть он еще привыкнет к дому, к нам.