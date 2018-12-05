2018-12-05T11:15:44+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Энергетики просят пермяков сообщать о нарушителях на теплосетевых объектах

Действия посторонних ставят под угрозу их жизни и могут влиять на стабильность теплоснабжения
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В Перми во вторник, 4 декабря, возле тепловой камеры, расположенной возле дома на ул. Б. Хмельницкого, 9, был обнаружен обожженный мужчина без определенного места жительства.

Как выяснилось, мужчина открыл люк, демонтировал решетку, преграждающую вход в тепловую камеру, и залез внутрь. Там бездомный, нарушая все правила безопасности, открыл спусковой клапан на подающем теплопроводе, после чего получил ожог паром и горячей водой. Прибывшие на место оперативные службы МЧС оказали потерпевшему первую помощь, после чего его увезли в больницу. Как выяснилось, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Энергетики напоминают горожанам: незамедлительно сообщайте о нахождении третьих лиц на теплосетевых объектах – внутри тепловых камер и на тепломагистралях в диспетчерскую «Пермской сетевой компании» по телефону 281-72-99. От ваших своевременных действий зависит жизнь и здоровье третьих лиц, а также надежность теплоснабжения.

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