2018-12-05T10:58:42+03:00
Общество

«Есть еще вера в людей». Альпинист спас пермяка, который проник в колодец люка

Пострадавшего забрала «скорая помощь»
Елена КОНОВА
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Фото из паблика "Подслушано Закамск"Фото из паблика "Подслушано Закамск"
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В социальных сетях сообщили о том, что во вторник, 4 декабря, около 17-00 в Закамске произошел несчастный случай. У дома № 9 по улице Богдана Хмельницкого в люк провалился мужчина.

- Там был кипяток, - пишут в соцсетях. - На крики пострадавшего сбежались прохожие. Мимо шел альпинист, который спустился в люк и поднял пострадавшего с помощью прохожих. Спасибо таким неравнодушным! Есть еще вера в людей!

После этого пострадавшего забрал автомобиль «скорой помощи».

Однако, в пресс-службе «Т Плюс» информацию опровергли.

- 4 декабря возле тепловой камеры было обнаружено лицо без определенного места жительства, - сообщили в пресс-службе. - Как выяснилось, мужчина открыл люк, демонтировал решетку, преграждающую вход в тепловую камеру, и проник внутрь теплосетевого объекта. Гражданин открыл спусковой клапан на теплопроводе и получил ожог паром и теплоносителем. Прибывшие на место оперативные службы МЧС оказали потерпевшему первую помощь, он госпитализирован. Как выяснилось, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее мы писали о том, что в Пермском крае полицейский спас от огня соседский дом. Лейтенант полиции Владимир Бизяев собирался на вечернюю смену, когда узнал горит соседний дом. Вместе с другими односельчанами инспектор оттащил трактор на безопасное расстояние.

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