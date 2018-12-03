Суровым уральским охотникам чиновники в благодарность подарили педикюрные наборы

- Странный, конечно, подарок, но дареному коню в зубы не смотрят, - смеется Геннадий Шадрин из деревни Чуваки и показывает нам педикюрный набор в чехольчике. Вместе со своим товарищем он нашел заблудившихся в лесу детей. И чиновники решили поощрить деревенских мужиков памятными подарками.

Напомним, неделю назад два приятеля - третьеклассник Олег и семиклассник Руслан - забрели в лес искать убежавшую таксу и заблудились. В -7 градусов мальчики почти сутки бродили по лесу, а когда проголодались - ели снег и грызли палки.

В это время детей искали сотни людей - волонтеры, полицейские, сотрудники МЧС. Нашли мальчиков охотники, у них одинаковые имена - два Геннадия Шадрина. Только один Александрович, а второй - Иванович.

Потеряшек увезли в больницу - у обоих был стресс и переохлаждение, сейчас дети идут на поправку. А охотников в выходные пригласили на Пермский краевой семейный форум, где в торжественной обстановке вручили в подарок… педикюрные наборы.

Вот что еще подарили охотникам.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- В пакете оказались еще блокноты, ручки, матрешка, шоколадка, подставка из керамики и коробочка с названием курорта, - говорит Геннадий Иванович. - Я-то думал, путевку нам подарили - кости полечить, но это оказался рекламный диск. Видимо, что было на складе, то и дали.

- А вы часто педикюр делаете? Наверное, родственнице набор передарите? – уточняем мы.

- Нет, сам буду пользоваться, - смеется Геннадий Иванович. - Или зверям на охоте буду когти подстригать. Я как-то даже в молодости заходил в маникюрный салон, мне там заусеницы убрали, все подровняли. Да ладно, у кого что есть, то и дают. Немного неудобно стало за наших чиновников, но главное, что ребятишки целы. А в понедельник мы ездили в Законодательное собрание, нам по 10 тысяч рублей выписали. Геннадий Александрович собирается купить себе рыбацкие сапоги, потому что старые уже дырявые. А я, может, пару семей пчел закажу. У меня осенью сожгли зимовник с пчелами - 87 семей погибли. Не знаю, случайно или нет.

- А детишек в больнице не навещали?

- А как же! На днях был, капустные пироги им привез и сладкий разборник. Все с ними нормально - они веселые, здоровые.

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