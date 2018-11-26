«Думал, что погибли». Житель деревни Чуваки рассказал, как нашел пропавших в пермском лесу детей

- Теперь я верю, что на Земле еще существует добро, - пишут пермяки в соцсетях.

Поздним вечером 25 октября город не спал - в Пермском районе пропали 10-летний и 13-летний мальчики. Как сообщили волонтеры, утром они приехали с родителями на экскурсию на ракетную базу в районе деревни Дикая Гарь, которая находится в Пермском районе.

- По некоторым данным, школьники ушли в лес за убежавшей собакой, - говорит Светлана Неволина, руководитель поисково-спасательного отряда. - В результате ребята заблудились в лесу.

Взрослые пытались сами разыскать школьников, но к шести вечера так и не нашли детей. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам. С 9 вечера в деревню Бабичево съезжались неравнодушные пермяки, сотрудники МЧС и полицейские с кинологами. Но в поисках очень и помогли местные жители.

Шадрин Геннадий Александрович - житель села Чуваки, который вместе со своим однофамильцем около 3 часов утра нашел в лесу школьников.

- Сначала мы пытались отыскать какие-то зацепки, и уже ближе к часу ночи нашли следы ребят, - рассказал Геннадий Шадрин. - Мы пошли вдоль реки и заметили там лежки. Около реки была полянка с лежкой, под которой была проталина - значит, тут недавно кто-то лежал. И примерно в километре от этого места мы под деревом увидели два лежащих тела. Ну, думаю, погибли. А потом вижу - живые. Младший-то совсем обморозился. Мы с Геннадием Ивановичем сняли одежду и надели ее на детей, чаем напоили их. Они говорят: «Мы кушать хотим». А у нас с собой только шоколадка была - мы и поделили ее между детьми.

Геннадий Александрович со своей собакой. Фото предоставила его родственница

Все это время Шадрины были на связи с волонтерами по рации. На поляне их встретила поисковая группа, но выбирались из леса все равно долго, так как на улице было очень темно. Волонтеры стреляли вверх, чтобы по звукам Геннадий Александрович и Геннадий Иванович вместе с детьми могли выйти к дороге.

- Там нас встретили снегоходы, несколько километров провезли по дороге, а дальше детей пересадили в машину и увезли в больницу, - вспоминает Геннадий Александрович.

За всю ночь школьники прошли около 20-30 километров.

- Хорошо, что они из Пермского района и относительно знали местность, - говорят волонтеры.

Всего на поиски детей по разным данным вышли от 200 до 400 человек волонтеров, триста сотрудников полиции и десятки сотрудников МЧС.

Сейчас ребята восстанавливаются в больнице - у них переохлаждение и небольшое обморожение. Все-таки, температура ночью была на 7 градусов ниже нуля.