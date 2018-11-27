«Мы ели снег и палки». Пропавшие в пермском лесу школьники рассказали об их 17-часовом «путешествии» в семиградусный мороз

- Думали, вдруг где-то рядом волки ходят, - вспоминает 11-летний Олег, которого вместе с другом Русланом искали сотни людей.

Вечером в воскресенье, 25 ноября, в социальных сетях появилась информация - в лесу в Пермском районе пропали дети. Сотни людей откликнулись на просьбу о помощи и выехали на поиски 11-летнего Олега и 13-летнего Руслана.

«Животы сводило от голода»

Утром в воскресенье ребята приехали на старую ракетную базу рядом с деревней Верхние Гари, где работает Алик, папа Руслана. Семьи частенько туда ездили отдохнуть, провести время на природе.

Было около 10 утра.

- У меня есть такса Лямка, - объясняет Руслан. - Мы с ней играли, и она побежала в сторону леса. Мы с Олегом и Петрухой - это друг отца - побежали за ней. Бежим, бежим... Вдруг видим, что уже далеко в лес зашли. Собаки нет, Петрухи тоже. Решили вернуться обратно по следам, но не смогли найти дорогу и стали круги наматывать.

Ребята испугались. Они часто ездили в эту местность, но так далеко в лес не заходили. Олег и Руслан решили «методом тыка» найти дорогу к базе.

- Телефонов у нас с собой не было, потому что мы же на природу уехали, - уточнил Руслан.

- Мы очень долго шли, видели только снег и деревья, - вспоминает Олег. - Потом вышли к реке, вдоль нее шли. Я ел снег, а Руслан - какие-то палочки.

Руслан улыбается и кивает в знак согласия.

- Было очень страшно, - продолжает Олег. - Боялись, а вдруг волки рядом...

В это время ребят уже разыскивал Алик, отец Руслана, вместе с другом. Когда поиски не дали результатов, Алик позвонил своим друзьям-охотникам, которые приехали и стали помогать в поисках. Только после трех часов родители решили обратиться в полицию и в МЧС. В 10 вечера Руслана и Олега разыскивали уже сотни людей.

Спасли два Геннадия

К сумеркам у ребят живот стало сводить от голода. Они почти все время шли - хотели побыстрее выбраться из леса, лишь иногда останавливались отдохнуть. Да и для -7 градусов Олег и Руслан оделись тепло - пуховики, шапки, варежки, болоньевые штаны, но уж никак не думали, что придется столько часов провести на улице.

- У меня очень сильно замерзли ноги, - говорит Олег. - Я почти не мог идти. Мы увидели какое-то дерево и решили возле него передохнуть. А меня стало сильно клонить в сон.

- А вот я знаю, что на холоде спать нельзя - замерзнуть можно, - говорит Руслан. - Так что пока Олег дремал, я держался. На улице темень была, только звезды светили. Я уже думал, что все…

Но вдруг мальчик увидел спасительный свет - это были охотники с фонариками. Самое интересное, что обоих спасителей зовут Геннадиями Шадриными!

- Это они, мы нашли их, - закричали охотники.

Первым делом они растрясли Олега, надели на ребят свои тулупы, напоили их чаем и дали шоколад.

- Мне сказали люди, которые нашли меня, что еще два часа, и я мог бы умереть, - говорит Олег.

Его охотники несли на руках, а Руслан был в состоянии идти сам. Из леса выходили долго - пока искали ребят, ушли в чащу. Но Геннадий Иванович и Геннадий Александрович были с волонтерами на связи, так что их встретила поисковая группа, Волонтеры стреляли вверх, чтобы по звукам охотники вместе с детьми могли выйти к дороге.

Там ребят передали сотрудникам МЧС, а те - бригаде скорой помощи. Мальчики были в лесу около 17 часов и прошли 15 км. Оба получили переохлаждение, а Олег еще и ноги отморозил.

- В больнице в Култаево нас встретили плачущие мамы, - говорит Олег. - Нас немного поругали, но больше обнимали и рыдали. Первым делом мы попросили есть.

Ребята были такие голодные, что даже не помнят, чем их накормили. После еды они сразу заснули.

- Теперь вот пока в больнице отдыхаем, - улыбается Руслан.

- А в лес-то еще пойдете?

- Да! Но только с папой, - отвечает Олег.

Через пару дней ребят выпишут - пора ходить в школу. Олег ходит в третий класс, а Руслан - в седьмой.

- Хотим еще раз поблагодарить всех спасателей, полицейских и неравнодушных людей, которые вместе с нами искали наших детей, - говорит Ксения, мама Олега. - Спасибо вам огромное!