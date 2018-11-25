«После экскурсии побежали в лес». Пропавших в Пермском районе детей разыскивают десятки волонтеров, полицейские и сотрудники МЧС

СЕГОДНЯ 22:45 2018-11-25T23:06:14+03:00

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В Пермском районе продолжаются поиски пропавших школьников - 10-летнего Олега и 13-летнего Руслана. Напомним, утром 26 ноября школьники приехали с родителями на экскурсию на бывшую ракетную точку в районе деревни Дикая Гарь в Пермском районе. Около 10 утра дети, по нашей информации, побежали в лес за собакой, но уже не вышли из него.Родители искали их самостоятельно, но результатов это не принесло. Тогда взрослые обратились в полицию.

К поискам присоединились не только сотрудники полиции, но и сотрудники МЧС. А еще на беду откликнулись десятки людей - в группе Поискового отряда имени Ирины Бухановой в соцсетях пермяки едут на розыск детей со всего города, по дороге они успевают заезжать и за волонтерами, у которых нет автомобилей.

- Форма одежды для поисков закрытая, теплая, удобная обувь, жилеты, - сообщил координатор поисков. - С собой надо взять термосы, перекус, фонари, свистки, телефон и лыжные палки.У кого есть тепловизоры, очень просят взять с собой!

Координатор поисков - Ксения. Ее телефоны: 8-922-30-288-30, 8-902-630-80-82