«Я восхищаюсь вами». Пермяки ночью нашли пропавших мальчиков живыми

Операция по поиску пермских детей, которые после экскурсии на ракетную базу в районе деревни Дикая Гарь в Пермском районе убежали в лес и потерялись, увенчалась успехом. Десятки пермяков откликнулись на призыв волонтеров из поискового отряда им. Ирины Бухановой и отправились ночью на поиск пропавших детей. Кто-то поехал на своей машине, кого-то подобрали другие волонтеры.

- Добровольцы возвращаются по домам, но эмоции улягутся ещё не скоро, - написали волонтеры на своей странице «ВКонтакте». - Это невероятно! Огромное количество людей откликнулись и приехали в ночь искать детей в холодном лесу, моментально реагировали на потребности поиска, помогали добровольцам словом и делом. Потрясающая сплочённость! Спасибо всем и каждому в отдельности. Вы не только спасли детские жизни, но и вернули многим веру в человечность!

Пермяки, в свою очередь высказывают слова благодарности всем, кто принимал участие в поиске. «Я восхищаюсь Вами! Волонтеры, добровольцы- вы самые великие люди!», - таких сообщенирй очень много на странице поискового отряда им. Ирины Бухановой.

По словам одного из участников поиска, дети сейчас находятся в больнице Култаево с небольшим переохлаждением.