Пермский экс-депутат, который сломал челюсть DJ Smash и избил студента, обжалует приговор

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-02T16:31:28+03:00

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Александр Телепнев, которого признали виновным в двух преступлениях, пытается обжаловать свой приговор.

Напомним, этим летом бывший депутат Законодательного Собрания Александр Телепнев и его друг - промоутер Сергей Ванкевич получили по два года в колонии – поселении за то, что в ночном клубе «Дом культуры» сломали челюсть известному музыканту DJ Smash.

А неделю назад экс-депутату вынесли еще один приговор. За то, что в том же "Доме культуры" он избил 20-летнего студента Глеба Кулакова.

Парень пришел в клуб в компании девушек отмечать День рождения своей сестры. К одной из них подошел Телепнев и обнял за талию. Кулаков попросил мужчину отойти от девушки, но в ответ тот дважды ударил его.

Когда шел суд, Александр Телепнев заявил, что видит этого парня впервые в жизни:

- Дело в отношении меня сфабриковано, я никого не бил и не признаю свою вину. Я вообще не хочу по местам, где собираются пьяные подростки. Оказался здесь по рабочим делам. И был, разумеется, трезвым.

Однако сам Глеб утверждал, что еще до суда друзья Телепнева не раз обращались к нему и предлагали «замять дело»:

- Мне озвучивали разные суммы – от пяти до двухсот тысяч рублей, но я отказался. Мне это было неинтересно.

С учетом наказания за избиение DJ Smash суд дал Телепневу два года и два месяца лишения свободы в колонии-поселении. То есть прибавил к сроку еще два месяца.

Также экс-депутат обязан выплатить Кулакову 75 тысяч рублей компенсации морального вреда и оплатить расходы на адвоката - это еще 215 тысяч.

По решению суда Александр Телепнев обязан самостоятельно добраться в колонию, где будет отбывать наказание. Однако он воспользовался своим правом подать апелляционную жалобу на приговор, что и сделал.

Как стало известно "КП", на этой неделе жалоба Телепнева уже поступила в суд. В ней он просит отменить выплату моральной компенсации. Претензий к назначенному сроку - два года и два месяца - у экс-депутата нет. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

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