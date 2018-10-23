2018-10-23T11:05:56+03:00
Происшествия

Пермский экс-депутат выплатит избитому студенту 290 тысяч рублей – за моральный вред и услуги адвоката

Александр Телепнев проведет в колонии-поселении два года и два месяца [аудио, видео]
Вероника РАНГУЛОВА
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Александр Телепнев обязан самостоятельно добраться в колонию.Александр Телепнев обязан самостоятельно добраться в колонию.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- Сегодня без комментариев, - устало отмахнулся от журналистов пермский экс-депутат и быстро вышел из зала суда, где ему вынесли очередной приговор.

Напомним, этим летом бывший депутат Законодательного Собрания Александр Телепнев и его друг - промоутер Сергей Ванкевич получили по два года в колонии – поселении за то, что в ночном клубе «Дом культуры» сломали челюсть известному музыканту DJ Smash.

Ванкевич уже отбывает наказание, а над Телепневым состоялся новый суд. Сразу после громкой истории с DJ Smash выяснилось, что в том же «Доме культуры» он избил 20-летнего парня.

- Мы отмечали в клубе День рождения моей сестры, когда этот мужчина подошел к одной из девушек и приобнял ее за талию, - рассказал на суде студент Глеб Кулаков. - Я спокойно попросил его убрать руки, а он дважды ударил меня. Рассек бровь и сломал мои очки.

Александр Телепнев высказывает свое мнение об обвинениях в его адрес и судах.

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Александр Телепнев не признал свою вину и заявил на суде, что видит этого парня впервые, а дело в отношении него сфабриковано.

- Я вообще не хочу по местам, где собираются пьяные подростки. Оказался здесь по рабочим делам. И был, разумеется, трезвым.

Однако Глеб утверждал, что еще до суда друзья Телепнева не раз обращались к нему и предлагали «замять дело»:

- Мне озвучивали разные суммы – от пяти до двухсот тысяч рублей, но я отказался. Мне это было неинтересно.

Экс-депутат обязан выплатить Кулакову 75 тысяч рублей компенсации морального вреда. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Экс-депутат обязан выплатить Кулакову 75 тысяч рублей компенсации морального вреда.Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Хотя тот же Ванкевич на допросе говорил совсем другое: в ту ночь у Телепнева никаких конфликтов не было, а этот Глеб сам вышел на связь и требовал 200 тысяч рублей. В противном случае обещал создать экс-депутату большие проблемы.

- К показаниям этого свидетеля суд относится критически, - зачитывала приговор судья. – Многие свидетели говорят, что видели, как Телепнев наносил удары Кулакову. И их показания согласованы, логичны , последовательны и не противоречат друг другу. Суд не находит причин, что подсудимого пытались оговорить.

С учетом наказания за избиение DJ Smash суд дал Телепневу два года и два месяца лишения свободы в колонии-поселении. То есть прибавил к сроку еще два месяца.

Также экс-депутат обязан выплатить Кулакову 75 тысяч рублей компенсации морального вреда и оплатить расходы на адвоката - это еще 215 тысяч.

- Считаю, что приговор обоснованный, - сказал государственный обвинитель Алексей Шишигин. – Нам нужно время, чтобы его изучить и принять решение об обжаловании.

По решению суда Александр Телепнев обязан самостоятельно добраться в колонию, где будет отбывать наказание. Однако у него впереди есть десять дней, чтобы решить, будет ли он подавать апелляционную жалобу.

Адвокат Константин Орлов о решении суда по делу Александра Телепнева.

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