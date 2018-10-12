21-летняя пермячка, из-за которой экс-депутат Телепнев избил в ночном клубе студента: "Я была такая пьяная, плохо все помню"

СЕГОДНЯ 19:26 2018-10-12T19:31:24+03:00

Александру Телепневу, который уже получил два года за то, что сломал челюсть DJ Smash, грозит еще до двух лет

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- Сколько можно меня снимать, это просто возмутительно, - отмахивался от камеры журналиста "Комсомолки" экс-депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Телепнев, который стал фигурантом новой криминальной истории.

Напомним, этим летом Телепнева и его друга Сергея Ванкевича уже осудили за избиение DJ Smash. Инцидент случился 10 февраля в ночном клубе "Дом культуры". Ванкевич, заприметив у барной стойки известного музыканта, попросил того сделать селфи. Фотки не получались, Ванкевич нервничал и просил переснять. Когда музыкант сказал: "хватит", его жестоко избили.

Телепневу и Ванкевичу дали по два года в колонии-поселении, однако отправиться в места не столь отдаленные они не успели. Телепнев стал фигурантом нового уголовного дела, а Ванкевич - свидетелем.

Сергей Ванкевич утверждает, что в ту ночь никаких конфликтов в клубе не былоФото: Вероника РАНГУЛОВА

Заступился за подругу сестры

Когда СМИ написали о том, что Телепнев избил DJ Smash, в полицию пришел 20-летний парень и рассказал, что еще в январе в том же клубе "Дом культуры" его избил этот же мужчина.

- Когда после избиения я нашел в соцсетях своего обидчика и понял, что он известная в Перми личность, просто испугался писать на него заявление, - объяснил молодой человек, почему сразу не обратился в правоохранительные органы.

С его слов история выглядела так. Глеб - он студент одного из пермских вузов - оказался в "Доме культуры" на дне рождении сестры, вместе с ними в компании было еще несколько девчонок.

К одной из девушек подошел незнакомый мужчина (парень утверждает, что это был именно Телепнев), начал приставать и распускать руки. Глеб вмешался и был избит.

- Другие посетители клуба помогли мне найти очки и принесли лед, чтобы остановить кровь из носа, а когда охрана начала разбираться, что происходит, этот мужчина снова ударил меня - кулаком в правый глаз, - объяснял в полиции потерпевший. - От удара я присел на колено, и у меня снова пошла кровь.

"Саша почти не пьет, по крайней мере - в публичных местах"

В отношении Телепнева возбудили еще одно уголовное дело - по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". На днях в мировом суде Ленинского района Перми начался судебный процесс.

На заседании огласили показания стоматолога, который оказывал Глебу первую помощь:

- У пациента была ассиметрия лица из-за опухлости, ушиб головы, рассечена бровь, гематомы и ссадины.

В пятницу в суде допрашивали девушку, из-за которой возник конфликт.

- Если честно, я была очень сильно пьяна, поэтому мало что помню, - рассказала девушка. – С Глебом у меня никаких отношений нет, знаю его как брата своей подруги. Телепнева я вообще не знаю. В ту ночь я слышала, что Глеб высказал оскорбительные слова в адрес этого мужчины. Потом пошла в гардероб за своими вещами, услышала шум, обернулась и увидела, что Телепнев ударил моего знакомого.

Телепнев не признает свою вину. Его друзья, которые были вместе с ним в клубе, утверждают, что никаких конфликтов в ту ночь не было.

- Мы приехали в клуб с Александром и двумя девушками, - рассказал на допросе его друг Сергей Ванкевич. - Народу было очень много, много пьяных. Мы даже не смогли пройти на танцпол или сесть за столик. Недолго постояли у барной стойки и уехали на такси по домам.

- Вы пили спиртное? - спрашивал адвокат.

- Нет, мы ничего не пили. И Саша тоже. Он никогда не пьет крепкий алкоголь и вообще пьет крайне редко, а в публичных местах - никогда.

"У Телепнева требовали двести тысяч рублей"

- Телепнев никуда не отлучался? - продолжал допрос государственный обвинитель.

- К нему подошел какой-то высокий парень с черными волосами. Они вышли в холл, поговорили, и Александр вернулся. Никаких конфликтов не было. И этот парень был точно не Глеб.

- Откуда вы знаете, что это был не наш потерпевший?

- В апреле, то есть через три месяца, мне передали телефон некоего Глеба и попросили с ним связаться. Я позвонил, и он назначил мне встречу в кафе. Разговор был очень коротким. Этот Глеб потребовал, чтобы Телепнев заплатил ему двести тысяч рублей, иначе он устроит ему большие проблемы. Я ничего не понял, но сразу же позвонил другу и обо всем ему рассказал.

Главных участников конфликта - Глеба и Александра Телепнева - допросят позднее. Если вина бывшего депутата будет доказана, к его сроку могут добавить еще до двух лет лишения свободы.

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