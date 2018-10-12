Отец подростка, устроившего резню в пермской школе, попросил не отпускать сына из-под стражи

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-12T14:51:48+03:00

Лев Б. был на суде в медицинской маске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Арест 17-летнему Льву продлили еще на три месяца

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В Мотовилихинском районном суде Перми начался судебный процесс над Львом Б. - одним из двух подростков, которые в январе этого года устроили резню в пермской школе №127.

Его под конвоем доставили в Мотовилихинский районный суд из СИЗО №1.

Заседание было открытым, несмотря на то, что подсудимый, его отец и адвокат были против. Сам Лев, как и его отец, был в капюшоне и в медицинской маске, прятал лицо от фотоаппаратов журналистов.

Отец обвиняемого всячески старался скрыть лицо от журналистовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обвиняемый и его адвокат попросили заменить заключение под стражей на домашний арест.

- Вы присоединяетесь к просьбе сына заменить ему меру пресечения на домашний арест? - спрашивает судья.

- Нет, - ответил отец Льва.

- То есть оставить избрание меры пресечения на усмотрение суда? - уточняет судья.

- Да, - отвечает мужчина.

- Обвиняемый останется под стражей еще на три месяца, - объявил судья. - Следующее судебное заседание назначено на 26 октября. Оно будет проходить в закрытом режиме.

Напомним: в январе этого года вместе с еще одним подростком - учащимся этой школы Александром Б. - Лев Б. ворвался в кабинет, где занимались ученики 4 «Б» класса. Затем четвероклашек и их учительницу они стали резать ножом, а после нападавшие нанесли ранения себе. Всего тогда пришлось госпитализировать 12 человек. Педагога и двух учащихся – в тяжелом состоянии. Нападавших подростков также доставили в больницу. Суд принял решение арестовать их прямо в больнице.

16-летнему Александру (он ученик этой школы) и 17-летнему Льву предъявили обвинение в покушении на убийство нескольких человек.

Отметим, Лев Б. также учился в этой школе, но на тот момент числился студентом одного из пермских колледжей. При этом с седьмого класса он занимался дома, куда к нему приходили учителя. А появлялся в школе лишь для того, чтобы пройти аттестацию. Как ранее объясняла уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, в 2012 году Лев жестоко избил девочку и двух мальчиков, и спустя какое-то время родители обратились к психиатрам, которые и выдали заключение о необходимости его перевода на домашнее образование. Какой ему тогда был поставлен диагноз, врачи не разглашают, ссылаясь на врачебную тайну.

После того, как обвиняемых выписали из больницы, их перевели в пермский следственный изолятор для несовершеннолетних, а затем направили на экспертизу. Александра Б. признали невменяемым, а вот Льва Б. решили судить.

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