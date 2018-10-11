Скончался третий пострадавший во время взрыва на Пермском пороховом заводе

СЕГОДНЯ 13:51 2018-10-11T13:57:05+03:00

Врачи несколько дней боролись за жизнь 33-летнего Александра

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Напомним: 8 октября, в понедельник, на Пермском пороховом заводе прогремел взрыв. Как позже сообщили на этом оборонном предприятии, бригада рабочих демонтировала оборудование в одном из цехов, где и произошел «хлопок». На заводе причину не называют. Возможно, это были остатки взрывчатого вещества.

Как уже писала «КП», на месте погиб электрогазосварщик. Двух других рабочих увезли в тяжелом состоянии в МСЧ №11.

Один из них, 25-летний Роман, скончался на операционном столе в тот же день. Весной он сыграл свадьбу, а несколько месяцев назад у него родился сын.

Врачи пытались бороться за жизнь 33-летнего Александра. На заводе он работал давно, воспитывал с женой 10-летнего сынишку.

Его родные не теряли надежду. В соцсетях они обратились к пермякам с просьбой сдать кровь для Александра. На Пермской станции переливания крови люди выстраивались в очередь.

- Кровь для Александра сдали более 50 работников предприятия, - сообщили на заводе.

Но, увы, в ночь на четверг Александр скончался.

Во время взрыва на пороховом заводе пострадали еще 6 человек - были контужены взрывной волной.

- Троих из них выписали из больницы 10 октября, - сообщили на заводе. - В соответствии с коллективным договором предприятия родным погибших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере десятикратного заработка погибшего за последние 12 календарных месяцев.

СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении Правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах по факту гибели трех работников Пермского порохового завода.

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